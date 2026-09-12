English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa xem xét khả năng tham dự Hội nghị G20

Thứ Bảy, 23:06, 12/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Văn phòng Tổng thống Nga ngày 12/9 cho biết vẫn chưa có quyết định về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại Miami, Mỹ vào tháng 12 tới hay không.

Ông Yuri Ushakov, trợ lý phụ trách chính sách đối ngoại của Điện Kremlin nhấn mạnh rằng khả năng tham dự hội nghị của ông Putin thậm chí còn chưa được thảo luận.

tong thong nga vladimir putin chua xem xet kha nang tham du hoi nghi g20 hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 4, Văn phòng Tổng thống Nga từng để ngỏ khả năng ông Putin sẽ tham dự G20 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ rằng sự hiện diện của nhà lãnh đạo Nga sẽ “rất hữu ích” cho hội nghị.

Liên quan đến phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông sẽ đến Miami nếu ông Putin tham dự và mong muốn có một cuộc gặp trực tiếp, người phát ngôn của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tiếp tục nhấn mạnh lập trường quen thuộc rằng nếu nhà lãnh đạo Ukraine muốn gặp Tổng thống Nga, ông ấy nên đến Moscow.

Việt Dũng/VOV1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng đề nghị G20 xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI công bằng, minh bạch
Thủ tướng đề nghị G20 xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI công bằng, minh bạch

VOV.VN - Ngày 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Phiên thảo luận thứ ba của Hội nghị Thượng đỉnh G20 với chủ đề "Một tương lai công bằng và công lý cho tất cả mọi người", do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa - Chủ tịch G20 năm 2025 chủ trì.

Thủ tướng đề nghị G20 xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI công bằng, minh bạch

Thủ tướng đề nghị G20 xây dựng bộ tiêu chuẩn quản trị AI công bằng, minh bạch

VOV.VN - Ngày 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Phiên thảo luận thứ ba của Hội nghị Thượng đỉnh G20 với chủ đề "Một tương lai công bằng và công lý cho tất cả mọi người", do Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa - Chủ tịch G20 năm 2025 chủ trì.

Hội nghị thượng đỉnh G20 ra Tuyên bố chung
Hội nghị thượng đỉnh G20 ra Tuyên bố chung

VOV.VN - Bất chấp sự tẩy chay và phản đối của Mỹ, Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc hôm qua (22/11) tại Nam Phi, đã ra tuyên bố chung với sự đồng thuận cao giữa các nước thành viên.

Hội nghị thượng đỉnh G20 ra Tuyên bố chung

Hội nghị thượng đỉnh G20 ra Tuyên bố chung

VOV.VN - Bất chấp sự tẩy chay và phản đối của Mỹ, Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc hôm qua (22/11) tại Nam Phi, đã ra tuyên bố chung với sự đồng thuận cao giữa các nước thành viên.

Sức mạnh của chủ nghĩa đa phương - thông điệp từ Thượng đỉnh G20
Sức mạnh của chủ nghĩa đa phương - thông điệp từ Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh G20 đã thông qua tuyên bố chung kêu gọi quản trị toàn cầu công bằng hơn. Trong bối cảnh thế giới ngày một phân mảnh, việc các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu đạt được tuyên bố chung ngay ngày họp đầu tiên đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh của chủ nghĩa đa phương.

Sức mạnh của chủ nghĩa đa phương - thông điệp từ Thượng đỉnh G20

Sức mạnh của chủ nghĩa đa phương - thông điệp từ Thượng đỉnh G20

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh G20 đã thông qua tuyên bố chung kêu gọi quản trị toàn cầu công bằng hơn. Trong bối cảnh thế giới ngày một phân mảnh, việc các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu đạt được tuyên bố chung ngay ngày họp đầu tiên đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh của chủ nghĩa đa phương.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ