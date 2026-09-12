Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa xem xét khả năng tham dự Hội nghị G20

Ông Yuri Ushakov, trợ lý phụ trách chính sách đối ngoại của Điện Kremlin nhấn mạnh rằng khả năng tham dự hội nghị của ông Putin thậm chí còn chưa được thảo luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 4, Văn phòng Tổng thống Nga từng để ngỏ khả năng ông Putin sẽ tham dự G20 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ rằng sự hiện diện của nhà lãnh đạo Nga sẽ “rất hữu ích” cho hội nghị.

Liên quan đến phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng ông sẽ đến Miami nếu ông Putin tham dự và mong muốn có một cuộc gặp trực tiếp, người phát ngôn của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tiếp tục nhấn mạnh lập trường quen thuộc rằng nếu nhà lãnh đạo Ukraine muốn gặp Tổng thống Nga, ông ấy nên đến Moscow .