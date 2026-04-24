Ông Donald Trump để ngỏ khả năng mời Tổng thống Nga Putin dự G20 tại Mỹ

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục ngày 23/4, trước câu hỏi về thông tin cho rằng chính quyền Mỹ đang cân nhắc mời ông Putin tới dự G20 tổ chức tại Miami, ông Trump cho biết, ông không nắm được thông tin về lời mời chính thức song nếu Tổng thống Nga tham dự thì điều đó có thể mang lại lợi ích.

Tuy nhiên, ông Trump cũng bày tỏ sự hoài nghi với việc ông Putin sẽ tham dự Thượng định G20 vào cuối năm nay. Ông cũng nhấn mạnh rằng Mỹ nên duy trì đối thoại với tất cả các bên, kể cả trong bối cảnh xung đột quốc tế vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc lại quan điểm lâu nay của mình rằng việc loại Nga khỏi Nhóm G8 trước đây là quyết định sai lầm, đồng thời cho rằng điều đó diễn ra dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Nga tiếp tục phức tạp bởi xung đột Ukraine, các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow và tranh cãi về vai trò của Nga trong các thể chế đa phương.

G20 là diễn đàn quy tụ các nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nếu ông Putin tham dự hội nghị tại Miami, đây sẽ là một sự kiện thu hút chú ý lớn của dư luận quốc tế và có thể mở ra các cuộc tiếp xúc ngoại giao cấp cao bên lề hội nghị.