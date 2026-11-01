Tổng thống Phần Lan tiết lộ 2 thông điệp ông Zelensky gửi tới ông Putin

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết, trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga, ông đã chuyển hai thông điệp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, liên quan đến khả năng đàm phán trực tiếp và các biện pháp giảm leo thang xung đột.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: Reuters

Thông điệp đầu tiên liên quan đến việc Tổng thống Zelensky sẵn sàng tiến hành đàm phán trực tiếp với ông Putin, đặc biệt về các vấn đề lãnh thổ và an ninh. Thông điệp thứ hai đề cập những đề xuất của Kiev nhằm giảm leo thang xung đột, bao gồm khả năng thiết lập các thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến cơ sở năng lượng, an ninh lương thực, trao đổi tù binh và bảo vệ cơ sở hạ tầng nói chung.

Tổng thống Phần Lan cho biết ông và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cũng đã tận dụng cuộc điện đàm để tìm hiểu về công tác chuẩn bị của Nga cho các cuộc đàm phán ba bên dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Theo ông Stubb, cuộc trao đổi có ý nghĩa tích cực vì giúp hai nhà lãnh đạo Bắc Âu hiểu rõ hơn cách tiếp cận mà Tổng thống Putin dự kiến áp dụng trong tiến trình đàm phán sắp tới.

Khi được hỏi liệu cuộc điện đàm có giúp đưa triển vọng hòa bình đến gần hơn hay không, Tổng thống Phần Lan cho rằng đây chủ yếu là một bước đi nhằm xây dựng lòng tin giữa các bên. Ông Stubb nhấn mạnh cuộc trao đổi không khiến tiến trình ngoại giao thụt lùi, song mục tiêu quan trọng nhất của cuộc tiếp xúc đầu tiên là tạo dựng sự tin cậy cần thiết cho những bước đi tiếp theo.

Đề cập khả năng tiếp tục khôi phục các kênh liên lạc và quan hệ với Nga sau cuộc điện đàm, nhà lãnh đạo Phần Lan cho rằng các bên không nên vội vàng mà cần tiến hành từng bước. Ông đồng thời nhận định quan hệ giữa Phần Lan và Nga trong tương lai sẽ hoàn toàn khác so với trước đây.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin với Tổng thống Phần Lan và Thủ tướng Na Uy diễn ra ngày 27/10, theo sáng kiến của hai nhà lãnh đạo Bắc Âu. Sau cuộc trao đổi, ông Stubb mô tả cuộc thảo luận là “thẳng thắn và thực chất”.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo Phần Lan và Na Uy đã truyền đạt rõ ràng tới ông Putin rằng Nga cần thực hiện những bước đi cụ thể nhằm giảm leo thang xung đột, đặc biệt liên quan đến các cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu của Ukraine.

Sau cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo châu Âu với Tổng thống Putin, ông Zelensky cũng nhận định đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Nga đang nghiêm túc xem xét khả năng tổ chức cuộc gặp giữa các phái đoàn đàm phán tại Abu Dhabi.