Tổng thống Philippines họp báo thông báo kết quả Hội nghị cấp cao ASEAN 48

Thứ Sáu, 19:20, 08/05/2026
VOV.VN - Chiều 8/5, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos có cuộc họp báo thông báo kết quả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 sau hai ngày họp tại Cebu, Philippines.

 

Tổng thống Ferdinand Marcos cho biết, với tư cách là Chủ tịch, Philippines đã đề xuất 3 ưu tiên cấp bách, có liên quan mật thiết với nhau. Thứ nhất là An ninh và khả năng phục hồi năng lượng khu vực. Hiện có 2 bước cụ thể nổi bật bao gồm kêu gọi phê chuẩn nhanh chóng Hiệp định khung ASEAN về an ninh dầu mỏ (APSA), đảm bảo hỗ trợ lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung. Tiếp theo là thúc đẩy việc vận hành Lưới điện ASEAN - kết nối mạng lưới điện của tất cả 11 quốc gia thành viên, cho phép giao dịch điện xuyên biên giới, hỗ trợ tích hợp năng lượng tái tạo và cung cấp điện giá cả phải chăng hơn cho gần 700 triệu người.

tong thong philippines hop bao thong bao ket qua hoi nghi cap cao asean 48 hinh anh 1
Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra ngày 8/5 tại Cebu, Philippines (Ảnh: BTC ASEAN 2026)

Thứ hai là An ninh lương thực. Các nhà lãnh đạo nhất trí duy trì việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, giữ vững thị trường mở và ổn định, tăng cường thương mại nội khối ASEAN và củng cố các cơ chế an ninh lương thực khu vực, kêu gọi phê chuẩn nhanh chóng Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) được nâng cấp.

Thứ ba là An toàn của công dân ASEAN ở nước ngoài. ASEAN nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn thông qua việc phối hợp nhanh hơn, chia sẻ thông tin nhanh hơn, hợp tác mạnh mẽ hơn với chính phủ các nước sở tại và hỗ trợ kịp thời cho những công dân ASEAN. ASEAN cũng đánh giá cao vai trò của đổi mới, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ kỹ thuật số trong việc giải quyết các thách thức.

Tổng thống Marcos thông báo các kết quả chính đạt được: "Hội nghị đã ban hành Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về ứng phó với cuộc khủng hoảng Trung Đông, trong đó nêu rõ các biện pháp thiết thực cho phản ứng tập thể của ASEAN đối với tình hình này và đặt nền tảng cho phản ứng phối hợp khu vực đối với các cuộc khủng hoảng trong tương lai. Một kết quả quan trọng khác là việc thông qua Nghị định thư Cebu sửa đổi Hiến chương ASEAN. Đây là lần sửa đổi đầu tiên đối với Hiến chương ASEAN kể từ năm 2007, một cột mốc quan trọng không chỉ đối với việc Timor-Leste hội nhập hoàn toàn vào ASEAN, mà còn đối với sự phát triển liên tục của ASEAN như một cộng đồng khu vực mạnh mẽ và toàn diện hơn".

Các nước ASEAN cũng ghi nhận những nỗ lực và tiến bộ sâu rộng trên các trụ cột Cộng đồng Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội, khi ASEAN bắt đầu năm đầu tiên thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, định hướng cho ASEAN trong hai thập kỷ tới với vai trò là trung tâm tăng trưởng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ngoài ra, cuộc họp các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã thông qua một số văn kiện quan trọng nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu:

Thứ nhất, Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về hợp tác hàng hải, nhằm khẳng định lại cam kết tập thể của ASEAN trong việc tăng cường hợp tác hàng hải và nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác này. Tuyên bố này cũng bao gồm đề xuất thành lập Trung tâm Hàng hải ASEAN tại Philippines. Thứ hai, Tuyên bố của ASEAN về việc trao quyền cho thanh niên trong hành động vì khí hậu và ứng phó với thảm họa. Thứ ba, Tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về sự hợp tác của ASEAN trong ứng phó thiên tai.

Tại các hội nghị, các nhà lãnh đạo cũng trao đổi thẳng thắn về các vấn đề khu vực và quốc tế, đặc biệt là năng lực của ASEAN trong việc quản lý và giảm tác động của sự gián đoạn nguồn cung dầu và biến động giá cả, cũng như những bài học kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng gần đây. ASEAN phải tối đa hóa các cơ chế hiện có do ASEAN dẫn dắt, tăng cường các thể chế và làm sâu sắc thêm hợp tác với các đối tác theo Hiến chương ASEAN, Hiến chương Liên hợp quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á và các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Tổng thống Philippines khẳng định, ASEAN đã đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc tập hợp các nhà lãnh đạo ASEAN lại với nhau trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với sự bất ổn toàn cầu sâu sắc và biến động kinh tế. Vẫn còn nhiều thách thức nhưng ASEAN đang tiếp tục nỗ lực không ngừng để cải thiện cuộc sống của người dân ASEAN và vạch ra một tương lai hòa bình, thịnh vượng và lấy con người làm trung tâm.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
Thủ tướng: ASEAN cần bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực và con người

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 ở Philippines, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh ASEAN cần tập trung bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực và con người, đồng thời tăng cường đoàn kết để ứng phó hiệu quả các biến động toàn cầu.

ASEAN nhất trí đối thoại trực tuyến với Ngoại trưởng Myanmar

VOV.VN - Ngày 7/5 các ngoại trưởng ASEAN đã nhất trí tổ chức một cuộc họp trực tuyến với Ngoại trưởng Myanmar, trong bối cảnh nước này đang nỗ lực tái gắn kết với nội khối, sau khi hoàn tất tổng tuyển cử và thành lập chính phủ mới vào tháng 4/2026.

Sáng 8/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Phiên Toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48, tại Cebu, Philippines.

