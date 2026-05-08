ASEAN nhất trí đối thoại trực tuyến với Ngoại trưởng Myanmar

Trả lời báo giới bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN-48 đang diễn ra từ ngày 6-8/5 tại Cebu, Philippines, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, Myanmar đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với ASEAN. Tuy nhiên, các nước thành viên cho rằng Myanmar trước hết cần đạt tiến triển rõ rệt trong việc giảm xung đột, thúc đẩy đối thoại với các bên liên quan và tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo.

Theo ông Kao Kim Hourn, các Ngoại trưởng ASEAN đã nhất trí sẽ có cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Myanmar thông qua hình thức trực tuyến trong thời gian tới.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hour. Ảnh: VOV.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Mohamad Hasan thông tin ASEAN hiện chưa chấp thuận để lãnh đạo Myanmar tham dự các chương trình nghị sự trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao của ASEAN. Dù vậy, ASEAN sẽ giữ các kênh liên lạc mở, duy trì tiếp xúc và theo dõi sát diễn biến tình hình tại Myanmar.

Theo ông Mohamad Hasan, ASEAN vẫn quan ngại về tình trạng bất ổn kéo dài tại Myanmar, cũng như những khó khăn trong triển khai viện trợ nhân đạo. ASEAN mong muốn chính phủ mới của Myanmar tuân thủ đầy đủ Đồng thuận 5 điểm, coi đây là cơ sở để khối xem xét mức độ công nhận và sự tham gia của Myanmar tại các cuộc họp sắp tới.

Vấn đề Myanmar sẽ tiếp tục được các nhà lãnh đạo ASEAN xem xét và thảo luận tại Hội nghị cấp cao của khối diễn ra ngày 8/5.

Quyết định của ASEAN về đối thoại trực tuyến với Ngoại trưởng Myanmar được đưa ra trong bối cảnh trước thềm Hội nghị cấp cao ASEAN-48, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow hôm 5/5 cho biết đang hỗ trợ Myanmar thúc đẩy các cuộc tiếp xúc, đối thoại với các Ngoại trưởng ASEAN nhằm từng bước gắn kết và tạo đồng thuận trong nội khối về cách tiếp cận với vấn đề Myanmar.

Lãnh đạo Myanmar đã không được mời tham dự các chương trình nghị sự trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN kể từ cuộc chính biến năm 2021. Đầu năm 2026, Myanmar đã tổ chức cuộc tổng tuyển cử theo ba giai đoạn và Quốc hội lưỡng viện đã bầu chọn ông Min Aung Hlaing đảm nhiệm chức vụ Tổng thống. Việc kiện toàn bộ máy chính phủ được kỳ vọng tạo điều kiện để Myanmar từng bước ổn định tình hình và tái gắn kết trở lại với nội khối trong thời gian tới.