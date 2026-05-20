  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Putin: Nga - Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia

Thứ Tư, 15:07, 20/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20/5 khẳng định quan hệ Nga – Trung Quốc dựa trên các nguyên tắc chung, và là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh, ông Putin cho biết hai nước xây dựng đối thoại dựa trên sự bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau, khi theo đuổi mục tiêu thúc đẩy hạnh phúc quốc gia. Mối quan hệ này, đồng thời, cũng đã đạt đến tầm cao chưa từng có; là một ví dụ về quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược thực sự.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ đón và hội đàm sáng 20/5 (Nguồn: Reuters)

“Quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia hiện đại. Nó dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tình hữu nghị và tình láng giềng chân thành. Mục tiêu của chúng ta là thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân Nga và Trung Quốc”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo ông Putin, những trụ cột vững chắc này đã cho phép quan hệ giữa Nga và Trung Quốc “liên tục vượt qua thử thách về sức mạnh và tính bền vững”.

“Chúng tôi cam kết hợp tác cùng nhau trên cùng một hướng. Chúng tôi sẽ phát triển hợp tác song phương và cũng tích cực làm việc tại các diễn đàn quốc tế nơi các đồng nghiệp của chúng tôi đã có liên hệ chặt chẽ để thiết lập một nền tảng rất tốt cho sự phát triển bền vững hướng tới việc thiết lập một thế giới đa cực”, nhà lãnh đạo Nga kết luận.

Tháp tùng Tổng thống Putin tới Trung Quốc lần này là một phái đoàn bao gồm hầu hết các quan chức chính phủ, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và đại diện của các cơ quan công cộng và giáo dục. Điều này cho thấy phạm vi và mức độ hợp tác sâu rộng giữa hai nước.

Tổng thống Nga cũng nhắc lại rằng, 25 năm trước, hai nước đã ký Hiệp ước Láng giềng tốt và Hợp tác hữu nghị. Văn kiện liên quốc gia cơ bản này đóng vai trò là nền tảng cho sự phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Nga và Trung Quốc, và vẫn hoàn toàn có giá trị.

Nhân dịp này, Nga và Trung Quốc đã ký 20 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Phan Tùng/VOV.VN
Chủ tịch Tập Cận Bình chào đón Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Trung Quốc

VOV.VN - Sáng 20/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp thượng đỉnh Trung Quốc - Nga thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế.

Toàn cảnh quốc tế trưa 20/5: Nga - Trung nối lại "ngoại giao trà đạo" tại Bắc Kinh

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại Bắc Kinh ngày 20/5 để thảo luận các vấn đề song phương và quốc tế, khép lại bằng cuộc gặp thân mật bên tách trà giữa hai nhà lãnh đạo được xem là những “người bạn cũ”.

Trung Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin

VOV.VN - 21 loạt đại bác vang lên khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng 20/5, tại Bắc Kinh.

Lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay (20/5), lễ đón chính thức Tổng thống Putin diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, mở đầu chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc nhằm thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện và thảo luận các vấn đề chiến lược.

"Ngoại giao trà đạo" Nga - Trung Quốc ở Bắc Kinh

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tiến hành hội đàm tại Bắc Kinh ngày 20/5, với chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề song phương và quốc tế, khép lại bằng cuộc trò chuyện thân mật giữa hai “người bạn cũ” bên tách trà.

