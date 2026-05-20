"Ngoại giao trà đạo" Nga - Trung Quốc ở Bắc Kinh

Diễn ra ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc gặp giữa ông Tập và ông Putin được dự báo sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế, cả về hình ảnh ngoại giao lẫn kết quả thực chất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đi dạo tại Trung Nam Hải - nơi đặt trụ sở của đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ nước này năm 2025. Ảnh: Reuters

Ông Tập vốn nổi tiếng với việc tiếp đón các nguyên thủ quốc gia bằng những buổi trà đàm, song địa điểm và cách thức tổ chức các cuộc gặp như vậy thường được xem là tín hiệu phản ánh mức độ coi trọng của nhà lãnh đạo Trung Quốc đối với vị khách.

Khi tiếp ông Putin vào tháng 5/2024, hai nhà lãnh đạo đã bỏ cà vạt và cùng thưởng trà ngoài trời tại Trung Nam Hải - khu vườn hoàng gia trước đây, nay là nơi đặt trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ nước này.

Việc lãnh đạo hai cường quốc đang có bất đồng sâu sắc về chính trị, quân sự và kinh tế liên tiếp tới thăm Bắc Kinh trong thời gian ngắn đã được truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi là minh chứng cho vị thế toàn cầu của nước này trong bối cảnh trật tự thế giới ngày càng phân mảnh.

Tối 19/5, ông Putin được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón tiếp khi hạ cánh xuống Bắc Kinh. Lễ đón tại sân bay có đội danh dự cùng các thanh niên Trung Quốc vẫy cờ hai nước.

Tổng thống Putin - người từng gọi ông Tập là “người bạn thân thiết”, trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc gọi ông là “người bạn cũ”, đã tới Bắc Kinh trong bối cảnh thương mại song phương đang phục hồi sau giai đoạn suy giảm năm ngoái. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 4 tháng đầu năm nay tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025 tính theo giá trị. Trước đó, thương mại Nga - Trung đạt 1.630 tỷ nhân dân tệ (240 tỷ USD) trong năm 2025, giảm 6,5% so với mức kỷ lục của năm 2024, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên trong vòng 5 năm.

Tổng thống Putin cũng thừa nhận sự cần thiết phải đảo ngược xu hướng suy giảm này, qua đó cho thấy tầm quan trọng của Trung Quốc về kinh tế đối với Moscow trong bối cảnh Nga chịu các lệnh trừng phạt liên quan tới xung đột Ukraine, vốn đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế nước này. Tháp tùng ông Putin là phái đoàn gồm các phó thủ tướng, bộ trưởng cùng lãnh đạo các tập đoàn nhà nước và ngân hàng lớn.

Điện Kremlin cho biết họ đặt “kỳ vọng nghiêm túc” vào chuyến thăm lần này. Ngoài các cuộc hội đàm chính thức, chương trình còn bao gồm lễ ký kết văn kiện, quốc yến và buổi trà đàm riêng để hai nhà lãnh đạo trao đổi không chính thức về các vấn đề quốc tế quan trọng.

Theo Điện Kremlin, khoảng 40 văn kiện dự kiến sẽ được ký kết, cùng với việc công bố tuyên bố chung dài 47 trang về việc tăng cường quan hệ đối tác song phương.

Một trợ lý Điện Kremlin cho biết ông Putin và ông Tập cũng được kỳ vọng sẽ thông qua tuyên bố chung về việc xây dựng trật tự thế giới đa cực và “một kiểu quan hệ quốc tế mới”. Các chuyên gia ngành năng lượng nhận định rằng dự án đường ống khí đốt Sức mạnh Siberia 2, nối Nga với miền Bắc Trung Quốc, nhiều khả năng cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Quan hệ đối tác “không giới hạn” giữa Trung Quốc và Nga đã được củng cố kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow liên quan đến chiến sự Ukraine. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng do xung đột tại Iran có thể củng cố lập luận của Nga về vai trò của đường ống này như một nguồn cung khí đốt dài hạn đáng tin cậy. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều khả năng vẫn muốn duy trì chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình.