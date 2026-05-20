  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
"Ngoại giao trà đạo" Nga - Trung Quốc ở Bắc Kinh

Thứ Tư, 10:47, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến tiến hành hội đàm tại Bắc Kinh ngày 20/5, với chương trình nghị sự bao gồm các vấn đề song phương và quốc tế, khép lại bằng cuộc trò chuyện thân mật giữa hai “người bạn cũ” bên tách trà.

Diễn ra ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc gặp giữa ông Tập và ông Putin được dự báo sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế, cả về hình ảnh ngoại giao lẫn kết quả thực chất.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đi dạo tại Trung Nam Hải - nơi đặt trụ sở của đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ nước này năm 2025. Ảnh: Reuters

Ông Tập vốn nổi tiếng với việc tiếp đón các nguyên thủ quốc gia bằng những buổi trà đàm, song địa điểm và cách thức tổ chức các cuộc gặp như vậy thường được xem là tín hiệu phản ánh mức độ coi trọng của nhà lãnh đạo Trung Quốc đối với vị khách.

Khi tiếp ông Putin vào tháng 5/2024, hai nhà lãnh đạo đã bỏ cà vạt và cùng thưởng trà ngoài trời tại Trung Nam Hải - khu vườn hoàng gia trước đây, nay là nơi đặt trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính phủ nước này.

Việc lãnh đạo hai cường quốc đang có bất đồng sâu sắc về chính trị, quân sự và kinh tế liên tiếp tới thăm Bắc Kinh trong thời gian ngắn đã được truyền thông nhà nước Trung Quốc ca ngợi là minh chứng cho vị thế toàn cầu của nước này trong bối cảnh trật tự thế giới ngày càng phân mảnh.

Tối 19/5, ông Putin được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đón tiếp khi hạ cánh xuống Bắc Kinh. Lễ đón tại sân bay có đội danh dự cùng các thanh niên Trung Quốc vẫy cờ hai nước.

Tổng thống Putin - người từng gọi ông Tập là “người bạn thân thiết”, trong khi nhà lãnh đạo Trung Quốc gọi ông là “người bạn cũ”, đã tới Bắc Kinh trong bối cảnh thương mại song phương đang phục hồi sau giai đoạn suy giảm năm ngoái. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 4 tháng đầu năm nay tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025 tính theo giá trị. Trước đó, thương mại Nga - Trung đạt 1.630 tỷ nhân dân tệ (240 tỷ USD) trong năm 2025, giảm 6,5% so với mức kỷ lục của năm 2024, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên trong vòng 5 năm.

Tổng thống Putin cũng thừa nhận sự cần thiết phải đảo ngược xu hướng suy giảm này, qua đó cho thấy tầm quan trọng của Trung Quốc về kinh tế đối với Moscow trong bối cảnh Nga chịu các lệnh trừng phạt liên quan tới xung đột Ukraine, vốn đang gây áp lực lớn lên nền kinh tế nước này. Tháp tùng ông Putin là phái đoàn gồm các phó thủ tướng, bộ trưởng cùng lãnh đạo các tập đoàn nhà nước và ngân hàng lớn.

Điện Kremlin cho biết họ đặt “kỳ vọng nghiêm túc” vào chuyến thăm lần này. Ngoài các cuộc hội đàm chính thức, chương trình còn bao gồm lễ ký kết văn kiện, quốc yến và buổi trà đàm riêng để hai nhà lãnh đạo trao đổi không chính thức về các vấn đề quốc tế quan trọng.

Theo Điện Kremlin, khoảng 40 văn kiện dự kiến sẽ được ký kết, cùng với việc công bố tuyên bố chung dài 47 trang về việc tăng cường quan hệ đối tác song phương.

Một trợ lý Điện Kremlin cho biết ông Putin và ông Tập cũng được kỳ vọng sẽ thông qua tuyên bố chung về việc xây dựng trật tự thế giới đa cực và “một kiểu quan hệ quốc tế mới”. Các chuyên gia ngành năng lượng nhận định rằng dự án đường ống khí đốt Sức mạnh Siberia 2, nối Nga với miền Bắc Trung Quốc, nhiều khả năng cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Quan hệ đối tác “không giới hạn” giữa Trung Quốc và Nga đã được củng cố kể từ khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow liên quan đến chiến sự Ukraine. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng do xung đột tại Iran có thể củng cố lập luận của Nga về vai trò của đường ống này như một nguồn cung khí đốt dài hạn đáng tin cậy. Tuy nhiên, Bắc Kinh nhiều khả năng vẫn muốn duy trì chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng của mình.

Trung Quốc long trọng đón Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đón Tổng thống Nga Putin ngay tại chân cầu thang của chuyên cơ chở ông Putin vào tối 19/5. Phái đoàn Nga thăm Trung Quốc bao gồm quan chức cấp cao, bộ trưởng và người đứng đầu các công ty lớn của Nga.

Kiều Anh/VOV.VN
Theo: Reuters
Tin liên quan

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Putin hé lộ tính toán chiến lược Nga - Trung

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm Trung Quốc trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc và khủng hoảng năng lượng toàn cầu gia tăng, qua đó cho thấy những tính toán chiến lược ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bắc Kinh về năng lượng, kinh tế và địa chính trị.

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc không liên minh để chống bất kỳ ai

VOV.VN - Trong bài phát biểu được ghi hình trước chuyến thăm Trung Quốc bắt đầu từ ngày 19/5, Tổng thống Vladimir Putin cho biết rằng Nga và Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều vấn đề, trong đó có việc bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia.

Nhân Dân nhật báo: Thúc đẩy đối tác chiến lược Nga - Trung Quốc tiến vững vươn xa

VOV.VN - Trước thềm chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày của Tổng thống Nga Putin, Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc - ngày 18/5 đã đăng bài bình luận về quan hệ song phương, nhấn mạnh chuyến thăm sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung - Nga lên tầm cao hơn và tiến vững vươn xa.

Mỹ trừng phạt các thực thể có liên quan đến giao dịch ngoại tệ của Iran

VOV.VN - Chính quyền Mỹ ngày 19/5 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một công ty đổi ngoại tệ của Iran và 7 công ty khác mà Mỹ cho là bình phong giám sát các giao dịch thay mặt cho các ngân hàng Iran.

Mưa lớn khiến hơn 20 người thiệt mạng ở Trung Quốc

VOV.VN - Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc, khiến ít nhất hơn 20 người thiệt mạng.

Lễ đón chính thức Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc

VOV.VN - Sáng nay (20/5), lễ đón chính thức Tổng thống Putin diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, mở đầu chuyến thăm của nhà lãnh đạo Nga tới Trung Quốc nhằm thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện và thảo luận các vấn đề chiến lược.

