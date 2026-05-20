Trung Quốc - Nga gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị, thúc đẩy hợp tác chiến lược

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quan hệ song phương đang duy trì đà phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò quan trọng đối với ổn định toàn cầu.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình gọi Tổng thống Putin là “người bạn thân thiết”, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc và Nga đang cùng định hình tương lai quan hệ song phương trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh ngày 20/5/2026. Ảnh: AP

Ông Tập Cận Bình cho rằng lý do khiến quan hệ Trung Quốc - Nga đạt được mức độ hiện nay là nhờ hai bên không ngừng củng cố lòng tin chính trị và tăng cường hợp tác chiến lược. Nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng kêu gọi hai nước thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu “công bằng và hợp lý hơn”, đồng thời hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình phát triển đất nước.

Đề cập tình hình Trung Đông, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh “điều cấp thiết là phải chấm dứt giao tranh”, cho rằng đàm phán đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định quan hệ Nga - Trung đang ở “mức chưa từng có”, đồng thời cho rằng mối quan hệ này đang góp phần duy trì ổn định toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết bất chấp cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và các yếu tố bên ngoài bất lợi, hợp tác kinh tế giữa Moscow và Bắc Kinh vẫn duy trì “động lực tốt”. Thương mại song phương Nga - Trung đã tăng hơn 30 lần trong vòng 25 năm qua. Ông Putin nhấn mạnh Nga tiếp tục là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga vào năm tới đồng thời cho biết ông sẵn sàng tham dự Hội nghị cấp cao APEC dự kiến tổ chức tại Thâm Quyến vào mùa thu năm nay.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra với sự tham dự của nhóm hẹp đại biểu hai nước, trong bối cảnh quan hệ Nga - Trung tiếp tục được củng cố giữa những biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Tổng thống Putin đến Bắc Kinh vào tối 19/5 cùng một phái đoàn cấp cao. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga. Chuyến thăm diễn ra trong hai ngày 19-20/5, trùng với kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác Nga - Trung.