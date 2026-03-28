Tổng thống Trump bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump"

“Họ phải mở cửa, họ phải mở cửa eo biển Trump — ý tôi là eo biển Hormuz", ông Trump nói trước đám đông, trước khi nhanh chóng đính chính bằng giọng hài hước.

“Xin lỗi, đó là một sai lầm khủng khiếp", ông nói thêm. "Truyền thông giả sẽ nói rằng tôi lỡ lời. Nhưng với tôi thì hiếm khi có chuyện ‘vô tình’ như vậy".

Ông Trump. Ảnh: Reuters

Trong những ngày gần đây, ông Trump liên tục gây sức ép buộc Iran phải mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này, nếu không sẽ đối mặt với các biện pháp cứng rắn, bao gồm cả việc phá hủy các cơ sở năng lượng. Dù vậy, hôm thứ Năm, ông cho biết sẽ gia hạn thêm 10 ngày do “các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra”, ấn định thời hạn mới vào ngày 6/4.

Phát biểu hôm 27/3, nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng Iran đã cho phép các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nhằm “đính chính cho những tuyên bố không chính xác trước đó” khi nước này từng phủ nhận việc tham gia đàm phán.

“Họ đang đàm phán. Họ đang cầu xin để đạt được một thỏa thuận. Ban đầu họ phủ nhận, nhưng 2 ngày sau lại thừa nhận. Và để bù đắp, họ nói sẽ cho phép 8 tàu chở dầu đi qua, rồi sau đó còn bổ sung thêm hai tàu nữa", ông Trump nói.

Eo biển Hormuz đã bị gián đoạn hoạt động gần 4 tuần trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang, gây ra những biến động nghiêm trọng trên thị trường dầu mỏ toàn cầu, khi đây là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Trong một diễn biến liên quan, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ông Steve Witkoff, cho biết Washington kỳ vọng các cuộc tiếp xúc với Iran có thể diễn ra “ngay trong tuần này”, đồng thời tỏ ra lạc quan về triển vọng đối thoại.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Washington vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Tehran về đề xuất 15 điểm do chính quyền Trump đưa ra nhằm thúc đẩy đàm phán chấm dứt xung đột. Theo truyền thông nhà nước Iran, đề xuất này đã bị bác bỏ.

Trao đổi với CNN, ông Rubio cho biết Mỹ đã nhận được một số thông điệp và tín hiệu gián tiếp từ phía Iran, cho thấy sự sẵn sàng thảo luận về một số vấn đề nhất định, dù chưa có câu trả lời chính thức. Ông cũng nhấn mạnh rằng Washington hiện vẫn chờ làm rõ phía Iran sẽ cử ai đại diện tham gia đàm phán, trong bối cảnh nhiều nhân vật lãnh đạo của nước này đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.