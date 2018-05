Tổng thống Trump chỉ trích việc rò rỉ 40 câu hỏi thẩm vấn ông

Theo Reuters, những câu hỏi này liên quan đến cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ông Donald Trump. Tuy nhiên, trong khi các công tố viên đang thảo luận về việc liệu ông Trump có phải ra thẩm vấn hay không thì tờ New York Times đã đăng tải danh sách các câu hỏi được cho là do nhóm của ông Mueller chuẩn bị để thẩm vấn Tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo tờ New York Times, những câu hỏi này được các điều tra viên dưới quyền ông Mueller đọc cho các luật sư của Tổng thống Donald Trump để họ soạn thành một danh sách hoàn chỉnh. Tờ báo này cho biết, họ có được danh sách này từ một người nằm ngoài nhóm pháp lý của ông Trump.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, hồi cuối tuần qua, các luật sư của ông Trump đã gặp ông Mueller để thảo luận về khả năng các công tố viên sẽ thẩm vấn Tổng thống Donald Trump.

Tạp chí Times cho biết thêm, trong số 40 câu hỏi mà nhóm điều tra đưa ra với Tổng thống Trump có những câu hỏi về mối quan hệ của ông Trump với Nga và một số quốc gia khác để làm căn cứ xác định liệu Tổng thống Trump có tìm cách cản trở cuộc điều tra hay không.

Tờ Times nêu rõ, dù không có từ nào trực tiếp đề cập đến khả năng các hoạt động của Nga có thể giúp ông Donald Trump đắc cử, những câu hỏi mà nhóm của ông Mueller đưa ra với Tổng thống vẫn cho thấy, ông Trump có biết việc Nga xâm nhập hệ thống bầu cử của Mỹ cũng như sử dụng các mạng xã hội và tiến hành “các hoạt động khác” nhằm hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông Trump.

Một trong những câu hỏi mà tờ Times công bố có nội dung như sau: “Ông có biết gì về việc nhóm vận động tranh cử của ông, bao gồm ông Paul Manafort [người phụ trách chiến dịch tranh cử Tổng thống của ông Trump-ND] tìm cách tiếp cận với Nga để yêu cầu Nga hỗ trợ chiến dịch tranh cử của ông hay không?”.

Ngoài ra, danh sách của ông Mueller còn có những câu hỏi liên quan đến việc ông Trump sa thải Giám đốc FBI James Comey- người từng phụ trách việc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ- hồi tháng 5/2017 và việc cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn đệ đơn xin từ chức.

Chia sẻ trên Twitter, ông Donald Trump khẳng định: “Việc rò rỉ những câu hỏi liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ là không thể chấp nhận được. Không hề có câu hỏi nào về việc điều này gây xung đột với cuộc bầu cử. Thật khó để ngáng trở công lý đối với một tội ác chưa hề xảy ra”.

Ông Andrew Wright, Giáo sư Luật tại Trường Đại học Savannah, nhận định, rất khó để biết ai rò rỉ những câu hỏi nói trên và tại sao họ lại làm như vậy: “Rất khó để tin rằng, việc rò rỉ này xuất phát từ nhóm của ông Mueller. Ngay cả nếu việc này được thực hiện bởi một ai đó muốn giúp Tổng thống thì cách hành xử của họ cũng hết sức vụng về”./.

Ông Trump đang “mềm yếu” trước ông Putin? VOV.VN - Giữa căng thẳng sau cuộc tấn công Syria, Tổng thống Trump đã hoãn thực thi trừng phạt Nga. Điều này khiến có ý kiến cho rằng Trump mềm yếu trước Putin.