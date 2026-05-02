  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran

Thứ Bảy, 11:00, 02/05/2026
VOV.VN - Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump hôm 1/5 đã bác bỏ những lo ngại về việc cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ do cuộc xung đột vũ trang với Iran.

Nói về kho vũ khí Mỹ, ông Trump tuyên bố: “Chúng ta hiện có nhiều hơn gấp đôi so với khi cuộc xung đột Iran bắt đầu. Tôi không lo lắng”. Tổng thống Trump nói vậy với các phóng viên khi được hỏi về các báo cáo cho rằng các quan chức Nhà Trắng lo ngại trước thực trạng kho vũ khí của Mỹ bị giảm đáng kể.

tong thong trump khong lo vu khi my can kiet trong boi canh xung dot voi iran hinh anh 1
Tên lửa Patriot. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Trước đó, ngày 21/4, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn Mỹ- Iran là tích cực vì nó cho phép quân đội Mỹ bổ sung kho đạn dược.

Hôm 27/4, tờ The Atlantic, trích dẫn hai quan chức cấp cao của chính quyền Trump, đưa tin rằng Phó Tổng thống JD Vance đã nhiều lần đặt câu hỏi, trong các cuộc họp kín, về cách Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả cuộc xung đột với Iran, và liệu Lầu Năm Góc có khách quan hay không trong các đánh giá về kho tên lửa của Mỹ.

Cũng trích dẫn các nguồn tin, hãng Reuters đưa tin vào tháng 4 rằng Mỹ đã thông báo cho các nước châu Âu về khả năng trì hoãn giao vũ khí do cần ưu tiên các nhu cầu quân sự trong bối cảnh xung đột với Iran. Việc trì hoãn dự kiến ​​này sẽ ảnh hưởng đến một số quốc gia châu Âu, bao gồm các nước Baltic và Scandinavia. Reuters lưu ý rằng các quan chức châu Âu đã phàn nàn rằng những chậm trễ trong giao vũ khí của Mỹ đang đẩy họ vào tình thế khó khăn.

Trong một diễn biến khác, CBS News đưa tin về tình trạng bất mãn trong một số quốc gia vùng Vịnh về việc Washington không thể bổ sung đầy đủ và nhanh chóng kho vũ khí phòng không của họ trong bối cảnh hứng chịu các cuộc tấn công trả đũa từ Iran trên khắp khu vực.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Sputnik
Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên ô tô nhập khẩu từ EU
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 1/5 cho biết ông sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với xe hơi và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên 25% vào tuần tới - một động thái có thể gây chấn động nền kinh tế thế giới vào thời điểm mong manh.

Ông Trump: Nói Mỹ không thắng trong cuộc chiến Iran là “phản quốc”
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông coi việc ai đó nói rằng Mỹ không “thắng” trong cuộc chiến với Iran là “phản quốc”, bất chấp việc trước đó ông đã thông báo với Quốc hội rằng các hành động thù địch đã “chấm dứt”.

Mỹ phong tỏa hải cảng, Iran trụ được bao lâu và duy trì nguồn thu dầu mỏ ra sao?
VOV.VN - Giới phân tích cho rằng trong vài tháng tới, Iran vẫn có thể tiếp tục thu lợi nhuận lớn từ lượng dầu đang vận chuyển trên biển dù nước này vẫn bị Mỹ phong tỏa hàng hải.

