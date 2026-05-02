Tổng thống Trump không lo vũ khí Mỹ cạn kiệt trong bối cảnh xung đột với Iran

Nói về kho vũ khí Mỹ, ông Trump tuyên bố: “Chúng ta hiện có nhiều hơn gấp đôi so với khi cuộc xung đột Iran bắt đầu. Tôi không lo lắng”. Tổng thống Trump nói vậy với các phóng viên khi được hỏi về các báo cáo cho rằng các quan chức Nhà Trắng lo ngại trước thực trạng kho vũ khí của Mỹ bị giảm đáng kể.

Tên lửa Patriot. Ảnh: Lục quân Mỹ.

Trước đó, ngày 21/4, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn Mỹ- Iran là tích cực vì nó cho phép quân đội Mỹ bổ sung kho đạn dược.

Hôm 27/4, tờ The Atlantic, trích dẫn hai quan chức cấp cao của chính quyền Trump, đưa tin rằng Phó Tổng thống JD Vance đã nhiều lần đặt câu hỏi, trong các cuộc họp kín, về cách Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả cuộc xung đột với Iran, và liệu Lầu Năm Góc có khách quan hay không trong các đánh giá về kho tên lửa của Mỹ.

Cũng trích dẫn các nguồn tin, hãng Reuters đưa tin vào tháng 4 rằng Mỹ đã thông báo cho các nước châu Âu về khả năng trì hoãn giao vũ khí do cần ưu tiên các nhu cầu quân sự trong bối cảnh xung đột với Iran. Việc trì hoãn dự kiến ​​này sẽ ảnh hưởng đến một số quốc gia châu Âu, bao gồm các nước Baltic và Scandinavia. Reuters lưu ý rằng các quan chức châu Âu đã phàn nàn rằng những chậm trễ trong giao vũ khí của Mỹ đang đẩy họ vào tình thế khó khăn.

Trong một diễn biến khác, CBS News đưa tin về tình trạng bất mãn trong một số quốc gia vùng Vịnh về việc Washington không thể bổ sung đầy đủ và nhanh chóng kho vũ khí phòng không của họ trong bối cảnh hứng chịu các cuộc tấn công trả đũa từ Iran trên khắp khu vực.