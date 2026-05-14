Tổng thống Trump: Quan hệ Mỹ - Trung sẽ “tốt đẹp hơn bao giờ hết”

Ông Trump đến Bắc Kinh ngày 13/5, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày. Đây là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của ông kể từ năm 2017. Chuyến đi ban đầu được lên kế hoạch vào cuối tháng 3, song bị trì hoãn do cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.

Hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào các thỏa thuận liên quan đến nông sản và máy bay, đồng thời duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Trump nói về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình sáng 14/5. Video: Reuters

Phát biểu khi bắt đầu cuộc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump cảm ơn phía Trung Quốc về lễ đón tiếp trọng thể tại Bắc Kinh.

“Tôi muốn cảm ơn Chủ tịch Tập Cận Bình rất nhiều. Đó thực sự là một vinh dự hiếm có. Tôi đặc biệt ấn tượng với những em nhỏ. Các em rất vui vẻ, rất đáng yêu. Quân đội Trung Quốc rất tuyệt vời, nhưng những em nhỏ ấy thật sự gây ấn tượng mạnh và đại diện cho rất nhiều điều quan trọng”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân lâu năm với Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời cho rằng hai bên luôn duy trì trao đổi trực tiếp để xử lý bất đồng.

“Ngài và tôi đã quen biết nhau từ lâu. Đây có lẽ là mối quan hệ lâu dài nhất giữa lãnh đạo hai nước mà bất kỳ tổng thống Mỹ nào từng có. Đó là một vinh dự đối với tôi. Chúng ta đã có mối quan hệ tuyệt vời và luôn hợp tác tốt với nhau. Khi xuất hiện khó khăn, chúng ta đều cùng giải quyết. Tôi gọi cho ngài và ngài cũng gọi cho tôi mỗi khi có vấn đề. Mọi người không biết rằng mỗi khi có bất đồng, chúng ta đều xử lý rất nhanh chóng”, ông Trump cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ kỳ vọng vào cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời nhận định đây có thể là một trong những hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất từ trước tới nay.

“Tôi thực sự mong chờ cuộc thảo luận lần này. Có người nói rằng đây có thể là hội nghị thượng đỉnh lớn nhất mà họ từng chứng kiến. Tại Mỹ, người dân không nói về điều gì khác ngoài sự kiện này. Thật vinh dự khi được ở bên ngài và là bạn của ngài. Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ tốt đẹp hơn bao giờ hết”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.