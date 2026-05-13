Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc

Thứ Tư, 21:34, 13/05/2026
VOV.VN - Tối 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh vào khoảng 19h50 giờ địa phương. Ra đón nhà lãnh đạo Mỹ tại sân bay có Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue cùng nhiều quan chức hai nước. Khoảng 300 thanh niên Trung Quốc và đội nghi lễ cũng có mặt tại sân bay để chào đón.

Đây là lần đầu tiên ông Trump đặt chân tới Trung Quốc kể từ năm 2017, đồng thời là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong vòng 9 năm qua. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, người từng tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc năm 2017, không đi cùng trong chuyến công du lần này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Bắc Kinh, bắt đàu chuyến thăm Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình video của CCTV Plus

Theo lịch trình do Nhà Trắng công bố, ông Trump sẽ dự lễ đón chính thức vào sáng 14/5, sau đó tiến hành hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cùng ngày, hai nhà lãnh đạo dự kiến tham quan công viên Thiên Đàn và tham dự quốc yến vào buổi tối.

Ngày 15/5, lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục có cuộc trà đàm song phương và bữa trưa làm việc, trước khi Tổng thống Trump rời Bắc Kinh trở về Washington.

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump ban đầu dự kiến diễn ra vào cuối tháng 3, song đã bị lùi lại do diễn biến chiến sự tại Iran. Nhà Trắng trước đó thông báo chuyến thăm sẽ diễn ra trong hai ngày 14-15/5, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/5 xác nhận ông Trump sẽ thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 13-15/5.

Theo thông tin từ một quan chức Nhà Trắng, có 17 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ từ các lĩnh vực công nghệ, tài chính, bán dẫn, hàng không vũ trụ và nông nghiệp…được mời tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm lần này.

Trong danh sách có nhà sáng lập Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Boeing Kelly Ortberg, cùng lãnh đạo các tập đoàn lớn như Meta, Micron Technology, Qualcomm, Blackstone, BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Visa, Mastercard, Cargill, GE Aerospace, Coherent và Illumina.

Đáng chú ý, CEO Nvidia Jensen Huang, người ban đầu được cho là không có tên trong đoàn, đã gia nhập phái đoàn vào phút chót và cùng Tổng thống Donald Trump bay tới Bắc Kinh trên chuyên cơ Không lực Một.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung - Mỹ tiếp tục đối mặt nhiều vấn đề phức tạp, từ kinh tế, thương mại, công nghệ cho tới các hồ sơ khu vực. Lần gần nhất ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình gặp trực tiếp là vào tháng 10 năm ngoái, bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Busan, Hàn Quốc.

 

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chuyên cơ Không lực Một bước xuống cầu thang tại sân bay Bắc Kinh.
Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tổng thống Trump không muốn vấn đề Iran cản trở thượng đỉnh Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 lên tiếng hạ thấp những khác biệt giữa Mỹ với Trung Quốc xung quanh cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông không muốn những bất đồng về cách thức xử lý vấn đề này ảnh hưởng tới kết quả cuộc họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 2 ngày tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng thăm Nga từ nay tới cuối năm

VOV.VN - Theo Hãng tin Nga Ria Novosti ngày 12/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không loại trừ khả năng thăm Nga từ giờ đến cuối năm, nhằm nỗ lực thúc đẩy hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Mỹ Trump lần đầu gọi xung đột Iran là “cuộc chiến”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 đã lần đầu công khai gọi xung đột với Iran là một “cuộc chiến”, dù trước đó chính quyền của ông nhiều lần tránh sử dụng thuật ngữ này, trong bối cảnh tranh cãi pháp lý tại Mỹ ngày càng gia tăng.

