Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz

Thứ Tư, 07:06, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ tạm thời dừng “Dự án Tự do” nhằm điều phối hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz, trong khi vẫn duy trì lệnh phong tỏa đối với Iran.

Quyết định tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz được đưa ra sau khi ông Trump khẳng định có “tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran.

tong thong trump tuyen bo tam dung du an tu do tai eo bien hormuz hinh anh 1
Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz. Ảnh: Nhà Trắng

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng quyết định này được đưa ra sau đề nghị từ Pakistan và một số quốc gia khác, cùng với những “thành công quân sự đáng kể” của Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Iran.

"Theo yêu cầu của Pakistan và một số quốc gia khác, cùng với những thành công quân sự to lớn mà chúng tôi đã đạt được trong chiến dịch nhằm vào Iran, ngoài ra việc đã đạt được những tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận 'hoàn chỉnh và cuối cùng' với đại diện Iran, Mỹ và các bên liên quan đã thống nhất rằng, dù lệnh phong tỏa vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, nhưng “Dự án Tự do” (hoạt động điều phối tàu thuyền qua eo biển Hormuz) sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn nhằm đánh giá khả năng hoàn tất và ký kết thỏa thuận với phía Iran", ông Trump viết.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết giai đoạn tác chiến trong chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran từ tháng 2 đã kết thúc và Washington đang tập trung vào một hoạt động mới liên quan đến việc đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

Giang Bùi/VOV.VN
Tag: Iran Mỹ trump iran đàm phán Mỹ Iran eo biển Hormuz
Tin liên quan

Chiến lược của Iran ở Hormuz: Từ “đòn cũ” thập niên 1980 đến sức mạnh UAV
Chiến lược của Iran ở Hormuz: Từ “đòn cũ” thập niên 1980 đến sức mạnh UAV

VOV.VN - Bốn thập kỷ trước, Iran và Mỹ từng tiến gần tới đối đầu trực diện liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu mỏ ở eo biển Hormuz - một giai đoạn có nhiều điểm tương đồng, dù không hoàn toàn trùng khớp, với cuộc khủng hoảng hiện nay.

Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz
Iran triển khai cơ chế mới để quản lý tàu thuyền qua eo biển Hormuz

VOV.VN - Iran cho biết hệ thống mới đã chính thức vận hành, yêu cầu các tàu phải xin phép trước khi đi qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran
Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 5/5 cho biết chiến dịch quân sự mang tên “Cuồng nộ” nhằm vào Iran được phát động hồi tháng 2 đã chính thức kết thúc, đồng thời nhấn mạnh Washington đang chuyển trọng tâm sang đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

