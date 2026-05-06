Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz

Quyết định tạm dừng “Dự án Tự do” tại eo biển Hormuz được đưa ra sau khi ông Trump khẳng định có “tiến triển đáng kể” trong các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận toàn diện với Iran.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết rằng quyết định này được đưa ra sau đề nghị từ Pakistan và một số quốc gia khác, cùng với những “thành công quân sự đáng kể” của Mỹ trong chiến dịch nhằm vào Iran.

"Theo yêu cầu của Pakistan và một số quốc gia khác, cùng với những thành công quân sự to lớn mà chúng tôi đã đạt được trong chiến dịch nhằm vào Iran, ngoài ra việc đã đạt được những tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận 'hoàn chỉnh và cuối cùng' với đại diện Iran, Mỹ và các bên liên quan đã thống nhất rằng, dù lệnh phong tỏa vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ, nhưng “Dự án Tự do” (hoạt động điều phối tàu thuyền qua eo biển Hormuz) sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn nhằm đánh giá khả năng hoàn tất và ký kết thỏa thuận với phía Iran", ông Trump viết.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết giai đoạn tác chiến trong chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran từ tháng 2 đã kết thúc và Washington đang tập trung vào một hoạt động mới liên quan đến việc đảm bảo an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.