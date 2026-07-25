Tổng thống Ukraine hé lộ thêm thông tin về việc hợp tác với Mỹ sản xuất UAV

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky nhấn mạnh, Ukraine muốn nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo dựa trên thỏa thuận ban đầu về UAV đã đạt được với Mỹ.

Binh sỹ Ukraine vận hành UAV. Ảnh: AP

Ông cho biết công nghệ UAV đang phát triển nhanh chóng và các UAV của nước này hiện có thể hoạt động ở khoảng cách hơn 3.000 km, trong tương lai có thể vươn tới những khoảng cách xa hơn.

Ukraine đã đạt được nhiều tiến bộ trong đổi mới công nghệ UAV suốt 4 năm xung đột với Nga. Kiev cũng đã chia sẻ một số công nghệ và kinh nghiệm phát triển UAV với các đồng minh và đối tác.

“Công nghệ rất quan trọng. Đó là những gì chúng tôi có. Mỹ cũng có những công nghệ tuyệt vời. Thỏa thuận về UAV giữa hai nước là một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi sẽ xây dựng một nhà máy lớn tại Mỹ. Chúng tôi muốn có các dây chuyền sản xuất”, ông Zelensky nói .

Tại Washington, một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, các chi tiết của thỏa thuận vẫn đang được hoàn thiện trước cuộc hội đàm dự kiến giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 28/7. Reuters dẫn lời một nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Ukraine đã đồng ý xuất khẩu UAV sang Mỹ để tham gia chương trình “Drone Dominance” của Lầu Năm Góc.

Theo nguồn tin giấu tên, 6 công ty Ukraine đã được cấp phép xuất khẩu khoảng 100 UAV mỗi công ty. Một số phương tiện truyền thông Ukraine cũng đưa tin hai bên đã ký tuyên bố về ý định, đặt nền móng cho quan hệ đối tác sản xuất chung trong lĩnh vực UAV.