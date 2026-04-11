Tổng thống Ukraine: Nga muốn chiếm Pokrovsk trước cuối tháng 4

Thứ Bảy, 16:46, 11/04/2026
VOV.VN - Tờ Kyiv Independent vừa tiết lộ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 8/4 phát biểu tại một cuộc họp kín rằng Nga muốn chiếm một số cứ điểm cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở phía đông tỉnh Donetsk, bao gồm Druzhkivka, Kostiantynivka và Pokrovsk, trước cuối tháng 4.

Đánh giá mục tiêu của Nga muốn chiếm Pokrovsk, Tổng thống Ukraine Zelensky nói: “Điều này là bất khả thi, nhưng đây không phải là lần đầu tiên họ đặt ra thời hạn, và giờ họ đã tự đặt ra mục tiêu này cho mình”. Ông cho biết thêm rằng tình báo Anh cũng cho rằng điều này là bất khả thi.

tong thong ukraine nga muon chiem pokrovsk truoc cuoi thang 4 hinh anh 1
Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu. Ảnh: Sopa.

Đánh giá của Tổng thống Zelensky, dựa trên các bản đồ quân sự mới của Nga mà ông đã xem xét với các tướng lĩnh quân sự cấp cao, được đưa ra sau khi Nga báo cáo đã chiếm được trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk vào tháng 12/2025.

Các trận chiến ác liệt vẫn tiếp diễn ở ngoại vi Pokrovsk và gần thị trấn lân cận Myrnohrad. Quân đội Nga đang cố gắng bao vây thị trấn Kostiantynivka từ ba phía, và Druzhkivka nằm cách đó hơn 10km về phía tây bắc.

Ông Zelensky cũng nói trong cuộc họp với các nhà báo rằng ông tin Nga đang tăng cường quân đội ở Ukraine bằng cách điều động thêm quân từ lực lượng dự bị chiến lược.

Mặc dù ông cho rằng đây là "một bước đi mạo hiểm" đối với Nga, làm suy yếu biên giới của họ với các nước khác, ông thừa nhận điều này vẫn khiến Nga tăng được quân số của mình.

 

Đầu tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh mở rộng quân đội chính quy Nga lên gần 2,4 triệu người, theo một trang web về luật pháp Nga.

Việc cân đối nhân lực vẫn có tầm quan trọng chiến lược khi điện Kremlin cố gắng duy trì cuộc chiến mà không cần huy động toàn bộ quân số. Moscow tiếp tục dựa vào tuyển dụng theo hợp đồng và các phần thưởng tài chính.

Phát biểu về các cuộc đàm phán hòa bình trong bối cảnh nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự bằng mọi giá, ông Zelensky thừa nhận rằng giai đoạn đến tháng 9 sẽ "rất khó khăn" đối với Ukraine, với một vòng họp ba bên khác dự kiến ​​​​trong những tháng tới với Nga.

“Theo quan điểm của tôi, người Mỹ sẽ không cho ai thêm thời gian về cuộc đối thoại này”, ông Zelensky nói. “Với sự bắt đầu của mùa hè, Mỹ sẽ tập trung nhiều hơn vào các quá trình trong nước - các cuộc bầu cử. Và tôi nghĩ họ có một loại thời hạn chính trị trong nước - khoảng tháng 8”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
UAV phát nổ ở lối vào trụ sở văn phòng Thống đốc tỉnh Belgorod (Nga)
UAV phát nổ ở lối vào trụ sở văn phòng Thống đốc tỉnh Belgorod (Nga)

VOV.VN - Thống đốc Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod (Nga) vừa công bố một video ghi cảnh máy bay không người lái (UAV) phát nổ ở ngay lối vào tòa nhà hành chính của tỉnh này. Ông Gladkov cáo buộc đây là UAV Ukraine tấn công Nga.

UAV phát nổ ở lối vào trụ sở văn phòng Thống đốc tỉnh Belgorod (Nga)

UAV phát nổ ở lối vào trụ sở văn phòng Thống đốc tỉnh Belgorod (Nga)

VOV.VN - Thống đốc Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod (Nga) vừa công bố một video ghi cảnh máy bay không người lái (UAV) phát nổ ở ngay lối vào tòa nhà hành chính của tỉnh này. Ông Gladkov cáo buộc đây là UAV Ukraine tấn công Nga.

Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran
Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30/3 tuyên bố với Axios rằng một cuộc chiến kéo dài ở Iran sẽ rất có lợi cho Nga nhưng lại rất tệ cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran

Tổng thống Ukraine: Nga đang giành lợi thế to lớn từ xung đột Iran

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30/3 tuyên bố với Axios rằng một cuộc chiến kéo dài ở Iran sẽ rất có lợi cho Nga nhưng lại rất tệ cho Ukraine.

Nga trao trả thi thể 1.000 binh sĩ Ukraine
Nga trao trả thi thể 1.000 binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Trợ ký của Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết phía Nga đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine vào hôm 26/2, còn phía Ukraine trao trả thi thể 35 binh sĩ Nga.

Nga trao trả thi thể 1.000 binh sĩ Ukraine

Nga trao trả thi thể 1.000 binh sĩ Ukraine

VOV.VN - Trợ ký của Tổng thống Nga, ông Vladimir Medinsky, cho biết phía Nga đã trao trả thi thể của 1.000 binh sĩ Ukraine vào hôm 26/2, còn phía Ukraine trao trả thi thể 35 binh sĩ Nga.

