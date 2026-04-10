Bloomberg: Nga và Ukraine tiến gần khả năng đạt thỏa thuận hòa bình

Thứ Sáu, 19:46, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hãng tin Bloomberg ngày 10/4 dẫn lời trợ lý cấp cao của Tổng thống Zelensky - ông Kyrylo Budanov cho biết, Ukraine và Nga đang từng bước tiến gần tới một thỏa thuận tiềm năng nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Kyrylo Budanov, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, ông nhận thấy những tiến triển hướng tới một thỏa thuận, song từ chối nêu rõ phương án thỏa hiệp về lãnh thổ - vấn đề then chốt vốn là rào cản lớn nhất, sẽ có hình thức ra sao.

“Chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Tuy nhiên, về nguyên tắc, hiện tất cả các bên đều đã hiểu rõ giới hạn của những gì có thể chấp nhận. Đó là một bước tiến rất lớn", ông Kyrylo Budanov nói.

Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông: “Tất cả đều hiểu rằng cuộc xung đột cần phải chấm dứt. Đó là lý do họ đang đàm phán. Tôi không nghĩ quá trình này sẽ kéo dài". Ông Budanov được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine vào tháng 1/2026 và đã trở thành một trong những nhà đàm phán chủ chốt của Kiev trong các cuộc thương lượng do Mỹ làm trung gian giữa Kiev và Moscow.

Kết quả cụ thể duy nhất đạt được sau nhiều vòng đàm phán trong năm nay là việc trao đổi tù binh. Trong đợt trao đổi gần nhất hồi tháng 3, Ukraine và Nga đã trao đổi 500 tù binh. Các quan chức Ukraine cho biết một đợt trao đổi tù binh khác có thể diễn ra trước dịp lễ Phục sinh Chính Thống giáo vào cuối tuần này.

Nga đã công bố lệnh ngừng bắn kéo dài 32 giờ trong hai ngày nhân dịp lễ Phục sinh Chính thống giáo và Ukraine cũng đồng ý thực hiện biện pháp tương tự. Điện Kremlin cho biết lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực từ 16h ngày 11/4 đến nửa đêm ngày 12/4.

Ông Budanov cho biết, cho đến nay Kiev và Moscow vẫn duy trì lập trường “tối đa” trong các cuộc đàm phán, song ông tin rằng các bên sẽ dần thu hẹp khác biệt để tìm kiếm một thỏa hiệp.

Nga yêu cầu Ukraine rút khỏi những khu vực tại Donbass mà Kiev vẫn đang kiểm soát, trong khi Ukraine kiên quyết từ chối. Tổng thống Zelensky cho biết, trong bối cảnh đã có lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông, một cuộc họp ba bên mới giữa các nhóm đàm phán có thể sớm được tổ chức. Ông cũng cảnh báo rằng mùa xuân và mùa hè sẽ là giai đoạn khó khăn đối với Ukraine, khi nước này phải đối mặt với áp lực cả trên chiến trường lẫn về mặt ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo: Reuters
Ông Putin tuyên bố ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, kêu gọi Ukraine đáp lại
Ông Putin tuyên bố ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, kêu gọi Ukraine đáp lại

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn trong dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo vào cuối tuần này, đồng thời kêu gọi Ukraine có động thái tương tự.

Ông Putin tuyên bố ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, kêu gọi Ukraine đáp lại

Ông Putin tuyên bố ngừng bắn dịp Lễ Phục sinh, kêu gọi Ukraine đáp lại

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn trong dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo vào cuối tuần này, đồng thời kêu gọi Ukraine có động thái tương tự.

Nga - Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ, chưa có quyết định về lệnh ngừng bắn
Nga - Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ, chưa có quyết định về lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Ngày 9/4, Nga xác nhận đã tiến hành trao đổi thi thể binh sĩ tử trận với Ukraine trong bối cảnh Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga hiện chưa đưa ra quyết định nào liên quan tới khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo.

Nga - Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ, chưa có quyết định về lệnh ngừng bắn

Nga - Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ, chưa có quyết định về lệnh ngừng bắn

VOV.VN - Ngày 9/4, Nga xác nhận đã tiến hành trao đổi thi thể binh sĩ tử trận với Ukraine trong bối cảnh Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga hiện chưa đưa ra quyết định nào liên quan tới khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn nhân dịp Lễ Phục sinh Chính thống giáo.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/4
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 10/4/2026.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/4

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 10/4

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 10/4/2026.

