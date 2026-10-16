Tổng thống Zelensky sẽ thăm Hungary, tìm kiếm sự ủng hộ để Ukraine gia nhập EU

Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky diễn ra trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực nhằm thiết lập lại quan hệ ngoại giao sau nhiều năm tranh chấp dẫn đến những cản trở trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

Tổng thống Zelensky chuẩn bị thăm Hungary. Ảnh: RBC

Lời mời được đưa ra khi Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Hungary Péter Magyar chuẩn bị tổ chức cuộc gặp song phương chính thức đầu tiên vào sáng 16/10 (theo giờ địa phương) bên lề hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels.

Ukraine coi cuộc gặp này là cơ hội để giải quyết các bất đồng trước đó và tìm kiếm sự ủng hộ trên con đường gia nhập EU của mình. Đại diện Văn phòng tổng thống Ukraine cũng bày tỏ kỳ vọng vào những kết quả tích cực cũng như thể hiện sự biết ơn với những hỗ trợ của Hungary trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán gia nhập EU của nước này.

Động thái ngoại giao này diễn ra sau một bước đột phá hồi đầu tuần, khi Ukraine thông qua luật tăng cường quyền giáo dục cho các dân tộc thiểu số, giải quyết tạm thời những căng thẳng kéo dài với Hungary về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở vùng Transcarpathia phía tây Ukraine. Dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán, tranh chấp này trở thành một trong những trở ngại chính đối với quá trình gia nhập EU của Ukraine, với việc Budapest sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn tiến trình đàm phán.

Chính phủ Hungary hiện tại đã áp dụng một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn, mặc dù vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng Ukraine phải thực hiện các cam kết về quyền của các dân tộc thiểu số trước khi có thể tiến thêm các bước đi mới hướng tới tư cách thành viên EU.