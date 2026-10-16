English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Zelensky sẽ thăm Hungary, tìm kiếm sự ủng hộ để Ukraine gia nhập EU

Thứ Sáu, 11:59, 16/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại diện Văn phòng của Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky dự kiến ​​sẽ đến thăm Budapest vào tuần tới sau khi nhận được lời mời tham dự sự kiện kỷ niệm 70 năm Cách mạng Hungary.

Chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Zelensky diễn ra trong bối cảnh hai bên đang nỗ lực nhằm thiết lập lại quan hệ ngoại giao sau nhiều năm tranh chấp dẫn đến những cản trở trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

tong thong zelensky se tham hungary, tim kiem su ung ho de ukraine gia nhap eu hinh anh 1
Tổng thống Zelensky chuẩn bị thăm Hungary. Ảnh: RBC

Lời mời được đưa ra khi Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Hungary Péter Magyar chuẩn bị tổ chức cuộc gặp song phương chính thức đầu tiên vào sáng 16/10 (theo giờ địa phương) bên lề hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels.

Ukraine coi cuộc gặp này là cơ hội để giải quyết các bất đồng trước đó và tìm kiếm sự ủng hộ trên con đường gia nhập EU của mình. Đại diện Văn phòng tổng thống Ukraine cũng bày tỏ kỳ vọng vào những kết quả tích cực cũng như thể hiện sự biết ơn với những hỗ trợ của Hungary trong việc thúc đẩy các cuộc đàm phán gia nhập EU của nước này.

Động thái ngoại giao này diễn ra sau một bước đột phá hồi đầu tuần, khi Ukraine thông qua luật tăng cường quyền giáo dục cho các dân tộc thiểu số, giải quyết tạm thời những căng thẳng kéo dài với Hungary về quyền của cộng đồng thiểu số người Hungary ở vùng Transcarpathia phía tây Ukraine. Dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orbán, tranh chấp này trở thành một trong những trở ngại chính đối với quá trình gia nhập EU của Ukraine, với việc Budapest sử dụng quyền phủ quyết để ngăn chặn tiến trình đàm phán.

Chính phủ Hungary hiện tại đã áp dụng một cách tiếp cận mang tính xây dựng hơn, mặc dù vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng Ukraine phải thực hiện các cam kết về quyền của các dân tộc thiểu số trước khi có thể tiến thêm các bước đi mới hướng tới tư cách thành viên EU.

Hải Đăng/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine chắp vá lá chắn phòng không đối phó "mưa" tên lửa Nga
Ukraine chắp vá lá chắn phòng không đối phó "mưa" tên lửa Nga

VOV.VN - Ukraine đang khẩn trương tìm cách bảo đảm đủ tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga trong mùa đông năm nay.

Ukraine chắp vá lá chắn phòng không đối phó "mưa" tên lửa Nga

Ukraine chắp vá lá chắn phòng không đối phó "mưa" tên lửa Nga

VOV.VN - Ukraine đang khẩn trương tìm cách bảo đảm đủ tên lửa đánh chặn Patriot để đối phó với tên lửa đạn đạo của Nga trong mùa đông năm nay.

Nga và Ukraine đấu hỏa lực dữ dội, nối tiếp đòn tập kích tầm xa
Nga và Ukraine đấu hỏa lực dữ dội, nối tiếp đòn tập kích tầm xa

VOV.VN - Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nhau trong ngày 13/10, trong bối cảnh giao tranh ác liệt vẫn diễn ra trên nhiều mặt trận.

Nga và Ukraine đấu hỏa lực dữ dội, nối tiếp đòn tập kích tầm xa

Nga và Ukraine đấu hỏa lực dữ dội, nối tiếp đòn tập kích tầm xa

VOV.VN - Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nhau trong ngày 13/10, trong bối cảnh giao tranh ác liệt vẫn diễn ra trên nhiều mặt trận.

Ukraine báo động khủng hoảng quân số, binh sĩ kiệt sức trên tiền tuyến
Ukraine báo động khủng hoảng quân số, binh sĩ kiệt sức trên tiền tuyến

VOV.VN - Ukraine đối mặt khủng hoảng quân số khi nhiều đơn vị chỉ còn nửa lực lượng, binh sĩ phải bám trụ dài ngày, khó được luân chuyển ở tiền tuyến.

Ukraine báo động khủng hoảng quân số, binh sĩ kiệt sức trên tiền tuyến

Ukraine báo động khủng hoảng quân số, binh sĩ kiệt sức trên tiền tuyến

VOV.VN - Ukraine đối mặt khủng hoảng quân số khi nhiều đơn vị chỉ còn nửa lực lượng, binh sĩ phải bám trụ dài ngày, khó được luân chuyển ở tiền tuyến.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ