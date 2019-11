Trái đất ấm lên, trẻ em đối mặt với nguy cơ bệnh tật nhiều hơn

Theo báo cáo y tế và thay đổi khí hậu hàng năm của tạp chí The Lancet công bố hôm 13/10, hiện tượng ấm lên toàn cầu do con người gây ra đã và đang ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Trái đất nóng lên làm cho số lượng người mắc bệnh tiêu chảy ngày càng gia tăng, xảy ra hiện tượng sóng nhiệt, ô nhiễm không khí nghiêm trọng và bùng phát các dịch bệnh do muỗi như sốt xuất huyết và sốt rét…

Một trẻ em đang điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện ở Tegucigalpa, Honduras, Trung Mỹ. Biến đổi khí hậu sẽ khiến chúng phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Ảnh: AP

Các bác sĩ cho rằng sức khỏe của cộng đồng đặc biệt là trẻ em sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu không có các biện pháp hạn chế thải khí nhà kính.

“Ngày nay, khi một đứa trẻ được sinh ra, chúng sẽ phải đối mặt với nhiều dịch bệnh và tác nhân gây hại cho sức khỏe mà hồi trước tôi không gặp phải”, Tiến sĩ Renee Salas, Giáo sư tại Đại học Havard cho biết.

Báo cáo y tế cho biết, số ngày để vi khuẩn Vibrio [một trong số những nguyên nhân chính gây ra bệnh tiêu chảy] có thể lây lan đã tăng gấp đôi kể từ năm 1980. Khí hậu ngày càng nóng lên, khiến 29% bờ biển Mỹ bị nhiễm vi khuẩn Vibrio. Theo số liệu thống kê của báo báo, dịch tả do vi khuẩn Vibrio gây nên đã tăng gần 10%.

Khi sóng nhiệt xảy ra, trẻ em, người già, những người đang nhiễm bệnh sẽ dễ bị ảnh hưởng nhất. Hiện tượng này gây ra bệnh hô hấp và các vấn đề về thận.

“Trẻ em là những người dễ bị tổn thương và mắc những căn bệnh này nhất. Chúng sẽ chịu phần lớn ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”, Tiến sĩ Nick Watts - tác giả chính của bản báo cáo cho biết.

Trong khi y học đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong những năm trở lại đây, cho phép con người kéo dài tuổi thọ, thì biến đổi khí hậu có nguy cơ làm suy yếu tất cả những lợi ích mà chúng ta đang có, Tiến sĩ Salas chia sẻ.

Bà Salas cho biết, các dịch bệnh sẽ lây lan nhanh hơn do biến đổi khí hậu. Chẳng hạn như bệnh Lyme - một loại bệnh lây truyền từ động vật sang người (do ve đốt), khiến bà phải cân nhắc rất nhiều khi điều trị cho bệnh nhân.

Salas nói thêm, vào hồi tháng 7, một người đàn ông lớn tuổi nhập viện trong tình trạng bị sốc nhiệt. Đội cứu hộ cho biết ông ta sống ở tầng trên cùng của khu nhà công cộng không có điều hòa và khi mở cửa ra không khí nóng đã tràn vào nhà khiến người đàn ông này bị sốc.

Trong trường hợp này, Salas có thể cứu người. Nhưng là một bác sĩ phòng cấp cứu, bà phải tiếp nhận những trường hợp không có cách nào để điều trị cho bệnh nhân, chẳng hạn như bệnh chảy máu não. Với các vấn đề sức khỏe do biến đổi khí hậu gây ra, bà cho biết biện pháp khắc phục là ngăn thải khí nhà kính từ việc đốt than, dầu và khí ga.

Bác sĩ Georges Benjamin, giám đốc điều hành của Hiệp hội Y tế Công cộng Mỹ có cùng quan điểm khi cho rằng phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của biến đổi khí hậu, từ đó mới có thể ngăn chặn nó ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng./.