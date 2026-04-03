Triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và những kịch bản khó lường

Tình báo Mỹ: Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đáng kể

VOV.VN - Theo các đánh giá tình báo mới nhất của Mỹ, khoảng một nửa số bệ phóng tên lửa của Iran vẫn còn nguyên vẹn và nước này vẫn sở hữu hàng nghìn UAV cảm tử, bất chấp các đợt không kích liên tục của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự trong suốt 5 tuần qua.