Tình báo Mỹ: Iran vẫn duy trì năng lực tên lửa đáng kể

Iran vẫn còn đủ sức gây ra sự tàn phá trên diện rộng

Thông tin này được ba nguồn thạo tin tiết lộ với CNN. Một nguồn tin cho biết Iran vẫn “sẵn sàng gây ra sự tàn phá trên diện rộng trong toàn khu vực”.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Các đánh giá tình báo của Mỹ có thể bao gồm cả những bệ phóng hiện chưa thể tiếp cận, như các hệ thống bị chôn vùi dưới lòng đất do các cuộc không kích nhưng chưa bị phá hủy hoàn toàn.

Hai trong số các nguồn tin cho biết Iran vẫn còn hàng nghìn máy bay không người lái, tương đương khoảng 50% năng lực UAV của nước này. Dữ liệu tình báo được tổng hợp trong những ngày gần đây cũng cho thấy một tỷ lệ lớn tên lửa hành trình phòng thủ ven biển của Iran vẫn còn nguyên vẹn. Điều này phù hợp với thực tế là chiến dịch không kích của Mỹ chưa tập trung vào các mục tiêu quân sự ven biển, dù đã tiến hành tấn công vào tàu thuyền. Các hệ thống tên lửa này đóng vai trò then chốt, cho phép Iran gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz.

Đánh giá tình báo này cho thấy một bức tranh phức tạp về năng lực quân sự còn lại của Iran, so với những tuyên bố mang tính khẳng định về “chiến thắng quân sự” mà Tổng thống Donald Trump và các quan chức trong chính quyền đưa ra trước đó.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc tối 1/4, Tổng thống Donald Trump cho rằng năng lực phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran đã “bị suy giảm đáng kể”, đồng thời khẳng định các nhà máy vũ khí và bệ phóng tên lửa của nước này đang bị phá huỷ và "chỉ còn lại rất ít”.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tính đến ngày 1/4, quân đội Mỹ đã tấn công hơn 12.300 mục tiêu bên trong Iran. Các nguồn tin cho biết dữ liệu tình báo cho thấy năng lực quân sự của Iran đã bị suy yếu, nhiều lãnh đạo cấp cao chủ chốt đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel, trong đó có Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và ông Ali Larijani, người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Iran.

Bên cạnh các bệ phóng, Iran vẫn duy trì một kho tên lửa lớn, theo đánh giá tình báo. Trong các phát biểu công khai, Lầu Năm Góc nhấn mạnh sự sụt giảm về số lượng tên lửa được Iran phóng đi, thay vì số lượng bị phá hủy. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết trong cuộc họp báo ngày 19/3 rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ đã “giảm 90% kể từ khi xung đột bắt đầu” và các UAV cảm tử cũng suy giảm ở mức tương tự.

Một quan chức chính quyền Mỹ bổ sung rằng các tên lửa đạn đạo của Iran đang bị phá hủy với tốc độ nhanh chóng. Tuy nhiên, Israel, các quốc gia vùng Vịnh và lực lượng quân sự Mỹ vẫn thường xuyên đối mặt với các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell đã bác bỏ thông tin do CNN đăng tải, cho rằng báo cáo này là “hoàn toàn sai lệch”.

“Quân đội Mỹ đã giáng những đòn mang tính tê liệt vào chính quyền Iran”, ông Parnell nói. Theo ông: “Chúng tôi đang đi trước tiến độ trong việc hoàn thành các mục tiêu quân sự: phá hủy kho tên lửa của Iran, tiêu diệt lực lượng hải quân của họ, xóa sổ các lực lượng ủy nhiệm và bảo đảm Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân”.

Trong khi đó, các quan chức quân đội Israel đưa ra đánh giá thấp hơn về số lượng bệ phóng còn hoạt động của Iran, ở mức khoảng 20 - 25%. Tuy nhiên, Israel không tính đến các bệ phóng đã bị chôn vùi hoặc trở nên khó tiếp cận trong các hang động và đường hầm, theo một nguồn tin nắm rõ đánh giá tình báo Mỹ và một nguồn tin Israel.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ có thể hoàn thành trong vòng 2-3 tuần. Tuy nhiên, một nguồn tin đã xem báo cáo tình báo Mỹ nhận định mục tiêu này là không thực tế, xét đến năng lực còn lại mà Iran vẫn có thể sử dụng.

“Chúng ta có thể tiếp tục giáng đòn mạnh vào họ, tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng thật thiếu thực tế nếu cho rằng mọi việc sẽ kết thúc trong 2 tuần”, nguồn tin tiết lộ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết trong một cuộc họp báo tuần này rằng hỏa lực của Iran đang tiếp tục suy giảm.

“Đúng là họ vẫn sẽ phóng một số tên lửa, nhưng chúng tôi sẽ đánh chặn", ông Hegseth nói, đồng thời cho biết: “Đáng chú ý, trong 24 giờ qua ghi nhận số lượng tên lửa và UAV của đối phương ở mức thấp nhất. Họ sẽ chuyển xuống hoạt động dưới lòng đất, nhưng chúng tôi sẽ tìm ra”.

Theo hai nguồn tin, khả năng triển khai và ẩn giấu trong các cơ sở ngầm là nguyên nhân chính khiến các bệ phóng của Iran chưa bị suy giảm đáng kể. Trong nhiều thập kỷ, Iran đã xây dựng mạng lưới đường hầm và hang động quy mô lớn để che giấu các hệ thống này, khiến việc xác định và tấn công trở nên đặc biệt khó khăn.

Hai nguồn tin cũng cho biết Iran đã tận dụng hiệu quả các bệ phóng cơ động, cho phép vừa khai hỏa vừa nhanh chóng di chuyển, gây khó khăn cho việc theo dõi - tương tự những thách thức mà Mỹ từng gặp phải khi đối phó với lực lượng Houthi tại Yemen.

Theo bà Annika Ganzeveld, Quản lý khu vực Trung Đông tại Dự án Các mối đe dọa trọng yếu thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, Mỹ và Israel đang ngày càng tập trung tấn công vào các lối vào hệ thống đường hầm và các thiết bị phục vụ việc tái tiếp cận những cơ sở này, như máy ủi và các phương tiện cơ giới hạng nặng.

Mỹ khó mở lại eo biển Hormuz

Đánh giá tình báo mới nhất cũng cho thấy Mỹ đang gặp khó khăn trong việc mở lại eo biển Hormuz, đồng thời thừa nhận trong nội bộ rằng không thể đảm bảo tuyến đường huyết mạch này sẽ được khôi phục trước khi kết thúc chiến sự.

Theo một nguồn tin, năng lực tên lửa hành trình ven biển của Iran nhiều khả năng vẫn còn nguyên vẹn ở mức đáng kể do chưa phải là trọng tâm trong chiến dịch không kích của Mỹ, vốn tập trung vào các hệ thống có thể tấn công các đồng minh trong khu vực. Tuy nhiên, các năng lực này cũng được cho là đã được chuyển xuống các cơ sở ngầm, khiến việc phát hiện và vô hiệu hóa trở nên khó khăn hơn.

Nguồn tin này cho biết, dù lực lượng hải quân chính quy của Iran phần lớn đã bị phá hủy, các lực lượng hải quân riêng biệt thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn duy trì khoảng một nửa năng lực. Một nguồn tin khác nhận định IRGC vẫn còn “hàng trăm, thậm chí hàng nghìn” tàu nhỏ và phương tiện mặt nước không người lái.

Tính đến 1/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn 155 tàu của Iran. Tuy nhiên, theo bà Annika Ganzeveld, hiện chưa rõ khi Mỹ tuyên bố tiêu diệt tàu Iran thì đang đề cập đến lực lượng hải quân nào. Bà Ganzeveld cho rằng lực lượng hải quân IRGC chính là đơn vị chủ yếu thực hiện các hoạt động cản trở tàu thuyền tại eo biển Hormuz.

“Rõ ràng vẫn còn những năng lực tồn tại, bao gồm các lực lượng ủy nhiệm cũng như máy bay không người lái và Iran trong vài ngày qua đã cho thấy họ vẫn có khả năng nhắm vào hoạt động hàng hải tại eo biển. Do đó, vẫn còn nhiều mục tiêu cần bị vô hiệu hóa nếu muốn triệt tiêu hoàn toàn các năng lực này”, bà Ganzeveld cho hay.