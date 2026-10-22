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Triều Tiên cảnh báo tái triển khai loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc

Thứ Năm, 06:50, 22/10/2026
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VOV.VN - Triều Tiên sáng sớm 22/10 tuyên bố sẽ đặt hệ thống loa phóng thanh hướng về Hàn Quốc trong tình trạng sẵn sàng hoạt động dọc biên giới hai nước trong vài ngày tới. Nước này đồng thời cảnh báo nguy cơ căng thẳng leo thang nếu Hàn Quốc tiếp tục những hành động bị cho là can thiệp.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong cho biết Triều Tiên đã đặt các biện pháp đối phó mới trong tình trạng sẵn sàng, đồng thời tiếp tục củng cố hệ thống phòng thủ tại khu vực biên giới phía Nam.

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Một binh sỹ Hàn Quốc đứng gác tại Khu phi quân sự ở biên giới liên Triều. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra sau khi một cố vấn quốc phòng của Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên cài mìn gây ra vụ nổ tại biên giới hồi tháng trước, khiến 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương nặng. Triều Tiên bác bỏ cáo buộc này, cho rằng phía Hàn Quốc đã dựng lên vụ việc.

Trước đó, nhà lãnh đạo Kim Jong Un thông báo kế hoạch kích hoạt hệ thống loa phóng thanh hướng về Hàn Quốc vào cuối tháng 10.

Giới chuyên gia, nhận định những cảnh báo của Triều Tiên chưa đồng nghĩa với việc hệ thống loa phóng thanh sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, diễn biến mới đang đặt ra thách thức đối với nỗ lực giảm căng thẳng và khôi phục đối thoại liên Triều của chính quyền Hàn Quốc.

Thu Hoài/VOV1
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