Hàn Quốc yêu cầu quân đội sẵn sàng đáp trả nếu Triều Tiên "khiêu khích"

Chỉ thị của Hàn Quốc được đưa ra một ngày sau khi Triều Tiên đe dọa triển khai thêm vũ khí dọc biên giới liên Triều và khôi phục các chương trình phát thanh tuyên truyền. Trong chuyến thăm một đơn vị đóng quân ở tuyến đầu, Tướng Jin Yong-sung chỉ trích Bình Nhưỡng đổ lỗi cho Seoul về tình trạng căng thẳng gia tăng giữa hai miền, sau vụ nổ mìn ngày 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Tướng Jin Yong-sung, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo thông cáo của JCS, ông Jin cho rằng việc Triều Tiên coi các biện pháp tác chiến hợp pháp của Hàn Quốc là hành động khiêu khích, đồng thời quy trách nhiệm cho quân đội Hàn Quốc về tình trạng căng thẳng quân sự gia tăng, là điều không thể chấp nhận được.

JCS cho biết thêm, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc đã chỉ thị binh sĩ đáp trả quyết liệt nếu Triều Tiên tiếp tục có hành động khiêu khích, lấy cớ từ những biện pháp mà Seoul khẳng định là hợp pháp.

Diễn biến trên cho thấy căng thẳng quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ gia tăng, trong bối cảnh hai bên vẫn bất đồng về trách nhiệm đối với các vụ việc dọc biên giới. Những động thái tiếp theo của Bình Nhưỡng và Seoul sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.