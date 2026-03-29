Triều Tiên thử nghiệm nhiên liệu rắn thế hệ mới cho động cơ tên lửa

Theo KCNA, loại nhiên liệu rắn thế hệ mới được thử nghiệm lần này là loại nhiên liệu có sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp, với lực đẩy lên tới 2.500 kilonewton, vượt trội so với mức 1.971 kilonewton của loại nhiên liệu vừa được thử nghiệm hồi tháng 9/2025.

KCNA cho biết, ông Kim Jong Un rất hài lòng với kết quả thử nghiệm khi nhấn mạnh “cuộc thử nghiệm này có ý nghĩa trọng đại, góp phần nâng năng lực quốc phòng của đất nước lên mức cao nhất và kết quả lần này đã đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện, tiêu chuẩn liên quan tới hiện đại hóa sức mạnh quân sự chiến lược của quốc gia”. Ông Kim cũng khẳng định sẽ có nhiều thay đổi và bứt phá mới trong sự nghiệp phát triển sức mạnh quân sự của Triều Tiên.

Một vụ thử nhiên liệu rắn cho động cơ ICBM của Triều Tiên. Ảnh KCNA

Trong khi đó, giới chuyên môn của Hàn Quốc nhận định, có khả năng loại nhiên liệu mới này sẽ được sử dụng cho động cơ của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 mà Triều Tiên cho biết là đang nghiên cứu – phát triển. Các loại ICBM trước là Hwasong-18 và Hwasong-19 đều có tầm bắn lên tới 1.500km, có thể đánh trúng các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ, nhưng với loại nhiên liệu mới này, lực đẩy sẽ được nâng cao để Hwasong-20 có thể mang theo một lần nhiều đầu đạn.

Theo phân tích của ông Shin Jong-woo – Tổng thư ký của Viện nghiên cứu An ninh – Quốc phòng Hàn Quốc, đây không chỉ đơn giản là hoạt động thử nghiệm nhiên liệu mới, mà còn là dịp để Triều Tiên trình diễn kỹ thuật động cơ của Hwasong-20. Ông Shin còn dự báo “nếu dựa theo những tiền lệ về việc Triều Tiên tiến hành phóng thử Hwasong-18 và Hwasong-19 ngay sau khi công khai động cơ, có khả năng Hwasong-20 cũng sẽ được phóng thử trong vài ngày tới”.