Triều Tiên thử nghiệm nhiên liệu rắn thế hệ mới cho động cơ tên lửa

Chủ Nhật, 14:51, 29/03/2026
VOV.VN - Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), hôm nay 29/3, cho biết nước này vừa tiến hành một vụ thử nhiên liệu rắn thế hệ mới của động cơ tên lửa, dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Theo KCNA, loại nhiên liệu rắn thế hệ mới được thử nghiệm lần này là loại nhiên liệu có sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp, với lực đẩy lên tới 2.500 kilonewton, vượt trội so với mức 1.971 kilonewton của loại nhiên liệu vừa được thử nghiệm hồi tháng 9/2025.

KCNA cho biết, ông Kim Jong Un rất hài lòng với kết quả thử nghiệm khi nhấn mạnh “cuộc thử nghiệm này có ý nghĩa trọng đại, góp phần nâng năng lực quốc phòng của đất nước lên mức cao nhất và kết quả lần này đã đáp ứng đầy đủ mọi điều kiện, tiêu chuẩn liên quan tới hiện đại hóa sức mạnh quân sự chiến lược của quốc gia”. Ông Kim cũng khẳng định sẽ có nhiều thay đổi và bứt phá mới trong sự nghiệp phát triển sức mạnh quân sự của Triều Tiên.

trieu tien thu nghiem nhien lieu ran the he moi cho dong co ten lua hinh anh 1
Một vụ thử nhiên liệu rắn cho động cơ ICBM của Triều Tiên. Ảnh KCNA

Trong khi đó, giới chuyên môn của Hàn Quốc nhận định, có khả năng loại nhiên liệu mới này sẽ được sử dụng cho động cơ của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20 mà Triều Tiên cho biết là đang nghiên cứu – phát triển. Các loại ICBM trước là Hwasong-18 và Hwasong-19 đều có tầm bắn lên tới 1.500km, có thể đánh trúng các mục tiêu trên lãnh thổ Mỹ, nhưng với loại nhiên liệu mới này, lực đẩy sẽ được nâng cao để Hwasong-20 có thể mang theo một lần nhiều đầu đạn.

Theo phân tích của ông Shin Jong-woo – Tổng thư ký của Viện nghiên cứu An ninh – Quốc phòng Hàn Quốc, đây không chỉ đơn giản là hoạt động thử nghiệm nhiên liệu mới, mà còn là dịp để Triều Tiên trình diễn kỹ thuật động cơ của Hwasong-20. Ông Shin còn dự báo “nếu dựa theo những tiền lệ về việc Triều Tiên tiến hành phóng thử Hwasong-18 và Hwasong-19 ngay sau khi công khai động cơ, có khả năng Hwasong-20 cũng sẽ được phóng thử trong vài ngày tới”.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Ông Kim Jong Un dự diễn tập thử nghiệm xe tăng thế hệ mới

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 19/3 đã trực tiếp giám sát một cuộc tập trận tấn công phối hợp giữa bộ binh và xe tăng. Tại đây, Triều Tiên đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng vệ chủ động trên xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới.

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 19/3 đã trực tiếp giám sát một cuộc tập trận tấn công phối hợp giữa bộ binh và xe tăng. Tại đây, Triều Tiên đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng vệ chủ động trên xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới.

Ukraine thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới có thể vươn tới Moscow

VOV.VN - Một công ty công nghiệp quốc phòng tư nhân của Ukraine cho biết đang thử nghiệm dòng tên lửa đạn đạo mới với tham vọng đủ khả năng tấn công các mục tiêu tại Moscow, trong bối cảnh Kiev tìm cách mở rộng năng lực tấn công tầm xa.

VOV.VN - Một công ty công nghiệp quốc phòng tư nhân của Ukraine cho biết đang thử nghiệm dòng tên lửa đạn đạo mới với tham vọng đủ khả năng tấn công các mục tiêu tại Moscow, trong bối cảnh Kiev tìm cách mở rộng năng lực tấn công tầm xa.

Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm pháo phản lực phóng loạt

VOV.VN - Triều Tiên đã lên tiếng về vụ phóng tên lửa diễn ra ngày 27/1, đồng thời cho biết chủng loại của khí tài vừa được thử nghiệm. 

VOV.VN - Triều Tiên đã lên tiếng về vụ phóng tên lửa diễn ra ngày 27/1, đồng thời cho biết chủng loại của khí tài vừa được thử nghiệm. 

