Triều Tiên sẽ thể chế hóa quan điểm cứng rắn với Hàn Quốc?

Hôm nay (24/3), Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, tại phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) khóa XV của Triều Tiên, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un khẳng định lại “Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất. (Ảnh: Yonhap News)

Ông Kim đã từng nhiều lần có phát ngôn tương tự, nhưng lần này lại thu hút sự chú ý đặc biệt của phía Hàn Quốc, khi được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên đang thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp, với lo ngại quan điểm này sẽ được thể chế hóa bằng bộ luật tối cao của Triều Tiên. Dư luận Hàn Quốc cũng quan ngại khi ông Kim nhấn mạnh “tuyệt đối không để địa vị của một nước sở hữu hạt nhân bị tụt lùi”.

Tuy nhiên, vẫn còn một hy vọng mỏng manh cho quan hệ liên Triều, khi KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un cho biết “việc Triều Tiên có lựa chọn cùng tồn tại hòa bình hay không sẽ được quyết định dựa vào thái độ và cách hành xử của đối phương” và không loại trừ hoàn toàn khả năng đối thoại với Mỹ.

Hiện nay, Hàn Quốc đang tiến hành thẩm định Dự thảo kế hoạch cơ bản phát triển quan hệ Nam Bắc lần thứ 5, trong đó coi việc “cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên” là ưu tiên hàng đầu, nhưng vẫn kiên định đường lối phi hạt nhân hóa.

Với quan điểm còn nhiều xung khắc giữa Seoul và Bình Nhưỡng như vậy, giới quan sát nhận định tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo theo đó là sự quan tâm và lo ngại từ quốc gia láng giềng tại khu vực Đông Bắc Á là Nhật Bản, cũng như từ phía Mỹ.