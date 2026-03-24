Triều Tiên sẽ thể chế hóa quan điểm cứng rắn với Hàn Quốc?

Thứ Ba, 18:03, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đúng như lo ngại của dư luận Hàn Quốc, bất chấp mọi nỗ lực hòa giải từ phía Seoul, thái độ của  Triều Tiên về quan hệ liên Triều vốn đã cứng rắn nay lại cứng rắn hơn.  

Hôm nay (24/3), Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, tại phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) khóa XV của Triều Tiên, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un khẳng định lại “Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất”.

trieu tien se the che hoa quan diem cung ran voi han quoc hinh anh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un khẳng định Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất. (Ảnh: Yonhap News)

Ông Kim đã từng nhiều lần có phát ngôn tương tự, nhưng lần này lại thu hút sự chú ý đặc biệt của phía Hàn Quốc, khi được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên đang thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp, với lo ngại quan điểm này sẽ được thể chế hóa bằng bộ luật tối cao của Triều Tiên. Dư luận Hàn Quốc cũng quan ngại khi ông Kim nhấn mạnh “tuyệt đối không để địa vị của một nước sở hữu hạt nhân bị tụt lùi”.

Tuy nhiên, vẫn còn một hy vọng mỏng manh cho quan hệ liên Triều, khi KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un cho biết “việc Triều Tiên có lựa chọn cùng tồn tại hòa bình hay không sẽ được quyết định dựa vào thái độ và cách hành xử của đối phương” và không loại trừ hoàn toàn khả năng đối thoại với Mỹ.

Hiện nay, Hàn Quốc đang tiến hành thẩm định Dự thảo kế hoạch cơ bản phát triển quan hệ Nam Bắc lần thứ 5, trong đó coi việc “cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên” là ưu tiên hàng đầu, nhưng vẫn kiên định đường lối phi hạt nhân hóa.

Với quan điểm còn nhiều xung khắc giữa Seoul và Bình Nhưỡng như vậy, giới quan sát nhận định tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo theo đó là sự quan tâm và lo ngại từ quốc gia láng giềng tại khu vực Đông Bắc Á là Nhật Bản, cũng như từ phía Mỹ.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Tin liên quan

Hàn Quốc ưu tiên “cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên” hơn phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Ủy ban phát triển quan hệ liên Triều của Hàn Quốc đang tiến hành thẩm định Dự thảo kế hoạch cơ bản phát triển quan hệ Nam Bắc lần thứ 5, trong đó có những điểm mới quan trọng, thể hiện chính sách hòa hoãn của Chính phủ Hàn Quốc hiện nay. 

Triều Tiên đăng tải hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un lái xe tăng

VOV.VN - Ngày 20/3, hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên công bố hình ảnh con gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un lái xe tăng diễn tập với cha cô ngồi phía sau.

Hình ảnh cha con lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un ngắm bắn súng bắn tỉa hiện đại

VOV.VN - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) gần đây đã công bố hình ảnh lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un cùng người con gái của ông, Kim Ju Ae, cùng thử những khẩu súng bắn tỉa mới nhất của nước này.

