Triều Tiên thử nghiệm tên lửa từ tàu khu trục, nhấn mạnh năng lực răn đe

Thứ Ba, 05:59, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống hạm từ tàu khu trục hải quân, trong khuôn khổ đánh giá hiệu quả hoạt động của tàu chiến lớp Choe Hyon.

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp theo dõi cuộc thử nghiệm cùng các quan chức quốc phòng cấp cao và chỉ huy hải quân vào cuối tuần qua. Hai tên lửa hành trình chiến lược và ba tên lửa chống hạm đã được phóng nhằm kiểm tra hệ thống chỉ huy vũ khí tích hợp, huấn luyện quy trình tác chiến cho thủy thủ đoàn, đồng thời đánh giá độ chính xác và khả năng chống nhiễu của hệ thống dẫn đường nâng cấp. Các tên lửa được cho là đã bay hàng nghìn giây trước khi đánh trúng mục tiêu trên vùng biển phía tây với “độ chính xác cực cao”.

trieu tien thu nghiem ten lua tu tau khu truc, nhan manh nang luc ran de hinh anh 1
Một vụ thử tên lửa ở Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã được báo cáo về kế hoạch trang bị vũ khí cho hai tàu khu trục mới đang được đóng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định việc tăng cường năng lực răn đe hạt nhân là ưu tiên hàng đầu, đồng thời kêu gọi cải thiện khả năng tấn công chiến lược, chiến thuật và năng lực phản ứng nhanh.

Trước đó, Triều Tiên đã lần đầu thử nghiệm vũ khí trên tàu khu trục lớp Choe Hyon vào tháng 4/2025 và tiếp tục các hoạt động thử nghiệm tên lửa từ tàu này trong thời gian gần đây.

Hồng Nhung/VOV1 (biên dịch)
Theo: Reuters
Tag: Triều Tiên thử nghiệm thử nghiệm tên lửa tên lửa Triều Tiên tàu khu trục năng lực răn đe
Tin liên quan

