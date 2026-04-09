Triều Tiên thử nghiệm hàng loạt vũ khí mới từ bom sợi carbon đến vũ khí điện từ

Thứ Năm, 11:15, 09/04/2026
VOV.VN - Hôm nay (9/4), Hãng thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) xác nhận quốc gia này vừa hoàn tất chuỗi thử nghiệm vũ khí quan trọng mới kéo dài 3 ngày liên tiếp (từ ngày 6-8/4), bao gồm đầu đạn bom chùm của tên lửa đạn đạo chiến thuật và hệ thống vũ khí điện từ.

Theo báo cáo từ Học viện Khoa học quốc phòng và Tổng cục Tên lửa Triều Tiên, các cuộc thử nghiệm tập trung vào 4 hệ thống chủ lực là vũ khí điện từ có khả năng vô hiệu hóa các thiết bị điện tử của đối phương, bom sợi carbon là loại vũ khí chuyên dụng để đánh phá mạng lưới điện, tên lửa phòng không tầm ngắn di động có chức năng kiểm tra độ tin cậy trong tác chiến thực tế, đầu đạn bom chùm cho tên lửa hành trình chiến thuật nhằm đánh giá sức công phá và khả năng ứng dụng trên chiến trường.

trieu tien thu nghiem hang loat vu khi moi tu bom soi carbon den vu khi dien tu hinh anh 1
Con gái Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un thử súng bắn tỉa. Ảnh minh họa: KCNA.

Đại tướng Kim Jong Sik, người trực tiếp giám sát các đợt thử nghiệm, khẳng định vũ khí điện từ và bom sợi các-bon là những "tài sản đặc biệt mang tính chiến lược". Ông nhấn mạnh các loại vũ khí này sẽ được kết hợp linh hoạt với nhiều phương tiện quân sự khác nhau để tối ưu hóa sức mạnh quốc phòng.

Trước những động thái trên, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã ngay lập tức triệu tập một cuộc họp an ninh khẩn cấp. Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và hối thúc Triều Tiên chấm dứt các hành động thử nghiệm vũ khí gây bất ổn, nhằm duy trì hòa bình trên bán đảo.

Chuỗi thử nghiệm này cho thấy Triều Tiên đang đẩy mạnh đa dạng hóa kho vũ khí, không chỉ tập trung vào sức mạnh hạt nhân mà còn mở rộng sang các loại vũ khí công nghệ cao và tác chiến điện tử.

Đào Trang/VOV1 biên dịch     
Theo Reuters
Ngoại trưởng Trung Quốc sắp thăm Triều Tiên lần đầu kể từ năm 2019
VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Triều Tiên từ ngày 9 đến 10/4.

Hàn Quốc tiếp tục tố Triều Tiên phóng tên lửa
VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên vừa tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản.

Triều Tiên lên tiếng cứng rắn, phủ nhận khả năng hòa giải với Hàn Quốc
VOV.VN - CHDCND Triều Tiên vừa đưa ra tuyên bố cứng rắn, khẳng định “bản chất thật” của Hàn Quốc với tư cách là một quốc gia thù địch sẽ không bao giờ thay đổi.

