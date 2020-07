Trung – Nhật: Thúc đẩy hợp tác giai đoạn hậu đại dịch

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nhật Bản, Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi ngày 29/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định hai bên cần nhanh chóng đẩy mạnh hợp tác và giao lưu giai đoạn hậu đại dịch.

Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: KT

Phát biểu tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, Trung Quốc và Nhật Bản luôn bảo đảm được sự trao đổi, ủng hộ lẫn nhau trong hợp tác phòng chống dịch. Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang hoành hoành như hiện nay, kinh tế thế giới rơi vào suy thoái, các nhân tố bất ổn trong cục diện tình hình thế giới gia tăng, với tư cách là láng giềng và là những nền kinh tế quan trọng của thế giới, Trung Quốc và Nhật Bản cần bảo đảm quan hệ hai bên phát triển theo chiều hướng đúng đắn, thúc đẩy hợp tác chống dịch, phục hồi kinh tế, cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, hiện tại quan hệ Trung – Nhật đang giữ được xu thế phát triển tổng thể ổn định, hợp tác thực chất đạt được nhiều tiến triển tích cực. Thời gian tới, hai bên cần giữ vững thành quả có được, đồng thời quy hoạch, thúc đẩy hợp tác và giao lưu hai nước giai đoạn hậu đại dịch. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra đề xuất ba điểm nhằm thúc đẩy quan hệ hai bên thời gian tới bao gồm tăng cường giao lưu đối thoại qua các kênh, các cấp giữa hai nước, nỗ lực hồi phục và mở rộng hợp tác cùng có lợi, tăng cường trao đổi, hợp tác trong các vấn đề quốc tế và khu vực.

Về phần mình, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi nhấn mạnh, Nhật Bản mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hai bên phát triển theo hướng tích cực, đồng thời khẳng định, cùng với việc làm tốt công tác phòng chống dịch tại mỗi nước, hai bên cần bảo đảm trao đổi đối thoại các cấp, thúc đẩy sự đi lại của nhân viên hai nước, đẩy mạnh hợp tác đầu tư thương mại, sớm ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP. Tại cuộc điện đàm Ngoại trưởng hai nước cũng trao đổi về hàng loạt các vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm như quan hệ Trung – Mỹ, vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên...

Quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản thời gian gần đây bắt đầu xuất hiện nhiều sóng gió xoay quanh những phát biểu của hai bên về vấn đề Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong, Sách trắng quốc phòng Nhật Bản. Mới đây, có thông tin Đảng dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã đề xuất hủy bỏ chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, hai bên đã có nhiều chuẩn bị cũng như kỳ vọng vào chuyến thăm Nhật Bản của ông Tập vào tháng 4/2020, tuy nhiên chuyến thăm này đã bị trì hoãn do dịch Covid-19./.