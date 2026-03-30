Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji

Thứ Hai, 11:23, 30/03/2026
VOV.VN - Ngày 30/3, Trung Quốc đã quyết định áp dụng các biện pháp đối phó đối với ông Furuya Keiji, nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, do những cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc.

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Furuya Keiji đã bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc, nhiều lần đến khu vực Đài Loan (Trung Quốc) một cách bất hợp pháp, có hành vi cấu kết với các thế lực “ly khai Đài Loan”. Bắc Kinh đánh giá những hành động này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và tinh thần của bốn văn kiện chính trị Trung - Nhật, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

trung quoc ap dung bien phap trung phat doi voi nghi si nhat ban furuya keiji hinh anh 1
Ông Furuya Keiji. Ảnh: SCMP

Căn cứ theo quy định của Luật Chống trừng phạt nước ngoài, Trung Quốc quyết định áp dụng các biện pháp đối phó đối với ông Furuya Keiji, bao gồm đóng băng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của ông này trên lãnh thổ Trung Quốc; cấm các tổ chức, cá nhân trong nước tiến hành giao dịch, hợp tác hoặc bất kỳ hoạt động liên quan nào với ông; đồng thời không cấp thị thực và không cho phép ông nhập cảnh, bao gồm cả ở Hong Kong và Ma Cao.

Các biện pháp trừng phạt liên tiếp được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Trung - Nhật tiếp tục diễn biến căng thẳng sau phát ngôn liên quan đến Đài Loan từ phía lãnh đạo Nhật Bản. Trước đó, vào tháng 12/2025, Bắc Kinh đã tuyên bố áp dụng biện pháp đối phó với ông Iwasaki Shigeru, nguyên Tham mưu trưởng Liên hợp Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, sau khi ông này nhận chức Cố vấn danh dự cho Hành chính viện Đài Loan.

Giới quan sát cho rằng việc Trung Quốc mở rộng phạm vi các biện pháp trừng phạt nhằm tạo hiệu ứng răn đe đối với giới chính trị và doanh nghiệp Nhật Bản, buộc họ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước các hành động được cho là can thiệp vào vấn đề Đài Loan.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tin liên quan

Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản “trừng trị nghiêm” người xông vào Đại sứ quán

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/3) cho biết, một người tự xưng là sĩ quan đang tại ngũ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã xông vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo và dọa giết các nhà ngoại giao ở đây, do vậy Bắc Kinh yêu cầu phía Nhật Bản điều tra và trừng trị nghiêm người này.

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/3) cho biết, một người tự xưng là sĩ quan đang tại ngũ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã xông vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo và dọa giết các nhà ngoại giao ở đây, do vậy Bắc Kinh yêu cầu phía Nhật Bản điều tra và trừng trị nghiêm người này.

Trung Quốc khuyến cáo công dân tránh tới Nhật Bản dịp Tết 2026

VOV.VN - Các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc hôm 26/1 đã đồng loạt khuyến cáo công dân nước này tránh tới Nhật Bản dịp Tết Nguyên đán.

VOV.VN - Các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc hôm 26/1 đã đồng loạt khuyến cáo công dân nước này tránh tới Nhật Bản dịp Tết Nguyên đán.

Trung Quốc điều tra chống bán phá giá đối với dichlorosilane từ Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 7/1, chỉ một ngày sau khi Trung Quốc thông báo kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản vì vấn đề Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với dichlorosilane, một hợp chất hóa học dùng trong ngành bán dẫn, nhập khẩu có nguồn gốc từ Nhật Bản.

VOV.VN - Ngày 7/1, chỉ một ngày sau khi Trung Quốc thông báo kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng sang Nhật Bản vì vấn đề Đài Loan, Trung Quốc tiếp tục tuyên bố mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với dichlorosilane, một hợp chất hóa học dùng trong ngành bán dẫn, nhập khẩu có nguồn gốc từ Nhật Bản.

