Trung Quốc áp dụng biện pháp trừng phạt đối với nghị sĩ Nhật Bản Furuya Keiji

Theo thông tin từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), ông Furuya Keiji đã bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc, nhiều lần đến khu vực Đài Loan (Trung Quốc) một cách bất hợp pháp, có hành vi cấu kết với các thế lực “ly khai Đài Loan”. Bắc Kinh đánh giá những hành động này vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc “Một Trung Quốc” và tinh thần của bốn văn kiện chính trị Trung - Nhật, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ, xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc.

Căn cứ theo quy định của Luật Chống trừng phạt nước ngoài, Trung Quốc quyết định áp dụng các biện pháp đối phó đối với ông Furuya Keiji, bao gồm đóng băng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của ông này trên lãnh thổ Trung Quốc; cấm các tổ chức, cá nhân trong nước tiến hành giao dịch, hợp tác hoặc bất kỳ hoạt động liên quan nào với ông; đồng thời không cấp thị thực và không cho phép ông nhập cảnh, bao gồm cả ở Hong Kong và Ma Cao.

Các biện pháp trừng phạt liên tiếp được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Trung - Nhật tiếp tục diễn biến căng thẳng sau phát ngôn liên quan đến Đài Loan từ phía lãnh đạo Nhật Bản. Trước đó, vào tháng 12/2025, Bắc Kinh đã tuyên bố áp dụng biện pháp đối phó với ông Iwasaki Shigeru, nguyên Tham mưu trưởng Liên hợp Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, sau khi ông này nhận chức Cố vấn danh dự cho Hành chính viện Đài Loan.

Giới quan sát cho rằng việc Trung Quốc mở rộng phạm vi các biện pháp trừng phạt nhằm tạo hiệu ứng răn đe đối với giới chính trị và doanh nghiệp Nhật Bản, buộc họ phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn trước các hành động được cho là can thiệp vào vấn đề Đài Loan.