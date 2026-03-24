中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản “trừng trị nghiêm” người xông vào Đại sứ quán

Thứ Ba, 19:18, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (24/3) cho biết, một người tự xưng là sĩ quan đang tại ngũ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã xông vào Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo và dọa giết các nhà ngoại giao ở đây, do vậy Bắc Kinh yêu cầu phía Nhật Bản điều tra và trừng trị nghiêm người này.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sáng 24/3, một người Nhật Bản tự nhận là sĩ quan tại ngũ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã trèo tường và cố tình đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, người này đã đe dọa sát hại nhân viên ngoại giao Trung Quốc “nhân danh một vị thần”, đồng thời thừa nhận hành động của mình là bất hợp pháp. 

“Phía Trung Quốc vô cùng bàng hoàng trước vụ việc này, đã giao thiệp nghiêm khắc và kháng nghị mạnh mẽ với phía Nhật Bản. Phía Trung Quốc yêu cầu phía Nhật Bản ngay lập tức tiến hành điều tra triệt để vụ việc, trừng trị nghiêm khắc cá nhân liên quan và đưa ra lời giải thích có trách nhiệm với Trung Quốc”, ông Lâm Kiếm nhấn mạnh.

trung quoc yeu cau nhat ban trung tri nghiem nguoi xong vao Dai su quan hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Theo ông, vụ việc này đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn tính mạng của các nhân viên ngoại giao Trung Quốc và an ninh của các cơ sở ngoại giao, “có tính chất và tác động cực kỳ nghiêm trọng”.  

Ông yêu cầu Tokyo phải đảm bảo hiệu quả an ninh cho các cơ sở và nhân viên của các phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Nhật Bản, xem xét và sửa chữa những sai lầm trong chính sách đối với Bắc Kinh, đồng thời có những biện pháp căn bản ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK dẫn nguồn tin điều tra cho biết, nghi phạm đột nhập là nam giới, mang theo dao và đã bị khống chế tại hiện trường. Cảnh sát Tokyo đang lấy lời khai nghi phạm.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung - Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, liên quan đến phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11/2025. Thủ tướng Nhật Bản sau đó đã xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu. Tuy nhiên, bà Takaichi đến nay vẫn từ chối làm điều này.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác Mekong-Lan Thương phiên bản 2.0
Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác Mekong-Lan Thương phiên bản 2.0

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (23/3) đã kêu gọi tăng cường kết nối chiến lược, xây dựng hợp tác Mekong-Lan Thương phiên bản 2.0. 

Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác Mekong-Lan Thương phiên bản 2.0

Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác Mekong-Lan Thương phiên bản 2.0

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (23/3) đã kêu gọi tăng cường kết nối chiến lược, xây dựng hợp tác Mekong-Lan Thương phiên bản 2.0. 

Trung Quốc chế tạo tàu ngầm du lịch biển sâu đầu tiên, có thể lặn 1.000m
Trung Quốc chế tạo tàu ngầm du lịch biển sâu đầu tiên, có thể lặn 1.000m

VOV.VN - Các kỹ sư Trung Quốc đã hoàn thành việc thiết kế tàu ngầm du lịch biển sâu đầu tiên của nước này, có khả năng lặn 1.000m dưới biển. Con tàu này dự kiến hoạt động thương mại vào trước năm 2030.

Trung Quốc chế tạo tàu ngầm du lịch biển sâu đầu tiên, có thể lặn 1.000m

Trung Quốc chế tạo tàu ngầm du lịch biển sâu đầu tiên, có thể lặn 1.000m

VOV.VN - Các kỹ sư Trung Quốc đã hoàn thành việc thiết kế tàu ngầm du lịch biển sâu đầu tiên của nước này, có khả năng lặn 1.000m dưới biển. Con tàu này dự kiến hoạt động thương mại vào trước năm 2030.

Trung Quốc sẽ đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới
Trung Quốc sẽ đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới

VOV.VN - Ngày 22/3, phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên, quan chức Trung Quốc cho biết, nước này sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống năng lượng mới, tăng cường việc thay thế nhiên liệu hóa thạch một cách an toàn, đáng tin cậy và có trật tự.

Trung Quốc sẽ đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới

Trung Quốc sẽ đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới

VOV.VN - Ngày 22/3, phát biểu tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc thường niên, quan chức Trung Quốc cho biết, nước này sẽ đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống năng lượng mới, tăng cường việc thay thế nhiên liệu hóa thạch một cách an toàn, đáng tin cậy và có trật tự.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ