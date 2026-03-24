Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản “trừng trị nghiêm” người xông vào Đại sứ quán

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, sáng 24/3, một người Nhật Bản tự nhận là sĩ quan tại ngũ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) đã trèo tường và cố tình đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo.

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, người này đã đe dọa sát hại nhân viên ngoại giao Trung Quốc “nhân danh một vị thần”, đồng thời thừa nhận hành động của mình là bất hợp pháp.

“Phía Trung Quốc vô cùng bàng hoàng trước vụ việc này, đã giao thiệp nghiêm khắc và kháng nghị mạnh mẽ với phía Nhật Bản. Phía Trung Quốc yêu cầu phía Nhật Bản ngay lập tức tiến hành điều tra triệt để vụ việc, trừng trị nghiêm khắc cá nhân liên quan và đưa ra lời giải thích có trách nhiệm với Trung Quốc”, ông Lâm Kiếm nhấn mạnh.

Theo ông, vụ việc này đã vi phạm nghiêm trọng Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn tính mạng của các nhân viên ngoại giao Trung Quốc và an ninh của các cơ sở ngoại giao, “có tính chất và tác động cực kỳ nghiêm trọng”.

Ông yêu cầu Tokyo phải đảm bảo hiệu quả an ninh cho các cơ sở và nhân viên của các phái đoàn ngoại giao Trung Quốc tại Nhật Bản, xem xét và sửa chữa những sai lầm trong chính sách đối với Bắc Kinh, đồng thời có những biện pháp căn bản ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK dẫn nguồn tin điều tra cho biết, nghi phạm đột nhập là nam giới, mang theo dao và đã bị khống chế tại hiện trường. Cảnh sát Tokyo đang lấy lời khai nghi phạm.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung - Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, liên quan đến phát biểu của Thủ tướng Takaichi Sanae về vấn đề Đài Loan hồi tháng 11/2025. Thủ tướng Nhật Bản sau đó đã xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu. Tuy nhiên, bà Takaichi đến nay vẫn từ chối làm điều này.