中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Máy bay chở khoảng 170 người hạ cánh khẩn cấp ở Ấn Độ do lỗi động cơ

Thứ Bảy, 16:27, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay, một máy bay chở khách dòng Boeing 737 của hãng hàng không Indigo đã phải hạ cánh khẩn cấp do gặp sự cố kỹ thuật liên quan đến động cơ.

Theo thông tin từ hãng hàng không Indigo, chuyến bay mang số hiệu 6E-579, chở khoảng 170 hành khách và phi hành đoàn, đang trên hành trình từ Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh đến Delhi, đã gặp sự cố khi sắp tới điểm đến. Cụ thể, một trong số các động cơ của máy bay đã bất ngờ ngừng hoạt động sau khi xuất hiện rung lắc mạnh.

may bay cho khoang 170 nguoi ha canh khan cap o An Do do loi dong co hinh anh 1
Ảnh: TimeofIndia

Phi công đã ngay lập tức phát tín hiệu khẩn cấp và sau 15 phút, máy bay hạ cánh thành công xuống sân bay quốc tế khác, là Indira Gandhi ở Delhi. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn an toàn. 

Hiện các cơ quan chức năng hàng không đang kiểm tra tình trạng chiếc máy bay theo quy định. Đáng chú ý‎, chiếc Boeing 737 gặp sự cố được hãng Indigo của Ấn Độ thuê lại từ hãng hàng không Corendon Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động được 15 năm.

Đình Nam/VOV-New Delhi
Tag: Ấn Độ máy bay chở khách hạ cánh khẩn cấp Indigo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ít nhất 28 người thiệt mạng do bị tấn công bằng máy bay không người lái ở Sudan
VOV.VN - Hai vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tại Sudan trong hôm qua (25/3), một vụ tại khu chợ ở Darfur và vụ còn lại dọc theo một con đường ở Kordofan, đã khiến ít nhất 28 dân thường thiệt mạng.

Máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm không phận biển của Hy Lạp
VOV.VN - Truyền thông Hy Lạp đưa tin, hai máy bay chiến đấu F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bay theo đội hình, cùng với một máy bay trinh sát CN-235 và hai máy bay không người lái, đã thực hiện tổng cộng chín lần vi phạm không phận quốc gia Hy Lạp ở vùng biển Aegean phía Đông Bắc và Đông Nam nước này.

A-10 tham chiến ở Hormuz: Phép thử cho quyết định khai tử máy bay Thunderbolt II
VOV.VN - Không quân Mỹ từ lâu đã lên kế hoạch loại biên dòng máy bay A-10 Thunderbolt II nhằm tái phân bổ nguồn lực cho các chiến đấu cơ hiện đại hơn. Tuy nhiên, việc triển khai loại máy bay này trong "Chiến dịch Epic Fury" đang làm dấy lên tranh luận và khiến nhiều chuyên gia kêu gọi Mỹ xem xét lại quyết định đó.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ