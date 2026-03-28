Máy bay chở khoảng 170 người hạ cánh khẩn cấp ở Ấn Độ do lỗi động cơ

Theo thông tin từ hãng hàng không Indigo, chuyến bay mang số hiệu 6E-579, chở khoảng 170 hành khách và phi hành đoàn, đang trên hành trình từ Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh đến Delhi, đã gặp sự cố khi sắp tới điểm đến. Cụ thể, một trong số các động cơ của máy bay đã bất ngờ ngừng hoạt động sau khi xuất hiện rung lắc mạnh.

Phi công đã ngay lập tức phát tín hiệu khẩn cấp và sau 15 phút, máy bay hạ cánh thành công xuống sân bay quốc tế khác, là Indira Gandhi ở Delhi. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn an toàn.

Hiện các cơ quan chức năng hàng không đang kiểm tra tình trạng chiếc máy bay theo quy định. Đáng chú ý‎, chiếc Boeing 737 gặp sự cố được hãng Indigo của Ấn Độ thuê lại từ hãng hàng không Corendon Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động được 15 năm.