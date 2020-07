Trung Quốc bổ nhiệm Giám đốc Ủy ban Bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong

Hôm nay (3/7), chính phủ Trung Quốc chính thức bổ nhiệm các vị trí chủ chốt của Văn phòng bảo vệ an ninh quốc gia của chính phủ Trung ương tại Hong Kong.

Ông Trịnh Nhạn Hùng. Ảnh: CCTV.

Theo quyết định bổ nhiệm nhân sự của Quốc vụ viện Trung Quốc, ông Trịnh Nhạn Hùng giữ chức Giám đốc Văn phòng bảo vệ an ninh quốc gia của chính phủ Trung ương tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong. Các ông Lý Giang Chu, Tôn Thanh Dã đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc.

Ông Trịnh Nhạn Hùng sinh năm 1963 tại thành phố Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Trước khi trở thành Giám đốc của Văn phòng bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong, ông đã có thời gian dài làm việc trong chính quyền tỉnh Quảng Đông, vị trí gần đây nhất là Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng thư ký Tỉnh ủy Quảng Đông.

Trước đó hôm 2/7, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng đã bổ nhiệm ông Trần Quốc Cơ làm Tổng thư ký văn phòng này. Theo quy định của Luật An ninh quốc gia tại Hong Kong chính thức có hiệu lực ngày 30/6 vừa qua, ông Trần Quốc Cơ được bổ nhiệm theo đề cử của Trưởng Đặc khu, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga.

Cũng theo luật này, Văn phòng bảo vệ an ninh quốc gia của tại Hong Kong là cơ quan do chính quyền Trung ương Trung Quốc biệt phái, không thuộc quyền quản lý của chính quyền Hong Kong.

Văn phòng này được giao nhiệm vụ đánh giá tình hình an ninh ở đặc khu và đưa ra những đề xuất về chính sách và chiến lược quan trọng trong việc duy trì an ninh. Văn phòng cũng sẽ giám sát, hướng dẫn, điều phối và hỗ trợ Hong Kong bảo vệ an ninh quốc gia. Văn phòng mới sẽ thu thập thông tin tình báo và xử lý các vấn đề an ninh theo luật, đồng thời sẽ thực hiện thẩm quyền trong các trường hợp nghiêm trọng và vượt ngoài tầm xử lý của chính quyền Hong Kong.

Đây là cơ quan thứ 4 của chính phủ Trung Quốc đặt tại vùng lãnh thổ này và được thành lập theo luật an ninh mới dành riêng cho Hong Kong./.