Trung Quốc phản ứng với các quan chức Mỹ chỉ trích về vấn đề Hong Kong

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (29/6), người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho biết, Trung Quốc cũng sẽ áp hạn chế visa lên các quan chức Mỹ có các “chỉ trích ác ý” nhằm vào vấn đề Hong Kong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, việc xây dựng bộ luật an ninh quốc gia tại Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, bất cứ quốc gia bên ngoài nào cũng không có quyền can thiệp. Ông Triệu Lập Kiên khẳng định, Trung Quốc có niềm tin kiên định trong việc thực hiện phương châm “một quốc gia hai chế độ”, đồng thời phản đối bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào vấn đề Hong Kong.

Ông Triệu Lập Kiên nhấn mạnh, mưu đồ của Mỹ thông qua cấm vận để ngăn cản Trung Quốc thúc đẩy Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong sẽ không bao giờ thực hiện được. Trung Quốc sẽ áp hạn chế visa đối với các quan chức Mỹ có các “chỉ trích ác ý” nhằm vào vấn đề Hong Kong.

Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào hàng loạt các động thái mới đây của Mỹ, khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (27/6) cho biết, Mỹ sẽ áp những quy định hạn chế trong việc cấp visa vào Mỹ đối với các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm trong việc áp luật an ninh lên Hong Kong. Mới đây, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua “Đạo luật tự chủ Hong Kong”, nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt bắt buộc đối với các cá nhân và công ty ủng hộ Trung Quốc hạn chế quyền tự chủ của đặc khu này.

Căng thẳng Trung – Mỹ tiếp tục gia tăng trong những ngày gần đây khi có thông tin Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc tại kỳ họp lần này (28-30/6) sẽ thông qua Luật an ninh quốc gia tại Hong Kong. Nếu điều này xảy ra, nhiều khả năng Mỹ sẽ rút lại quy chế ưu tiên, đối xử đặc biệt về thương mại đối với khu tự trị này./.