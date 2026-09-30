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Trung Quốc cảnh báo đáp trả quyết liệt nếu EU áp đặt hạn chế

Thứ Tư, 08:36, 30/09/2026
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VOV.VN - Trung Quốc ngày 29/9 đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) duy trì định hướng đúng đắn trong việc giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và tuyên bố sẽ “kiên quyết đáp trả” nếu EU vẫn áp dụng các hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp hoặc sản phẩm của nước này.

Tuyên bố trên được Bộ Thương mại Trung Quốc đưa ra khi phản hồi câu hỏi của truyền thông về các tin tức gần đây cho thấy một số quốc gia thành viên EU đang soạn thảo văn bản chung, kêu gọi Ủy ban châu Âu đẩy nhanh việc xây dựng một phiên bản châu Âu của công cụ “Mục 301” (vốn thuộc luật pháp Mỹ) và áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.

Người phát ngôn bộ này cho rằng, công cụ được đề cập là một biện pháp đơn phương và mang tính bảo hộ điển hình. Động thái này sẽ không giúp giải quyết vấn đề, mà trái lại còn gây tác dụng ngược đối với EU, đồng thời làm gián đoạn thương mại Trung Quốc - EU cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi công nghiệp toàn cầu.

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Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc.

Theo người phát ngôn, EU cũng từng là nạn nhân của những công cụ này, do vậy “không nên áp đặt lên người khác những điều mà chính mình không mong muốn”.

Người phát ngôn cho biết, Trung Quốc và EU hiện đang tiến hành đối thoại thông qua cơ chế tham vấn về thương mại và đầu tư, nhằm tìm giải pháp cho những quan ngại của mỗi bên. Theo người phát ngôn, nếu EU vừa đối thoại, tham vấn, vừa gia tăng sức ép lên Trung Quốc, “sẽ phá hoại nghiêm trọng lòng tin lẫn nhau, phá vỡ tiến trình tham vấn tổng thể và ảnh hưởng đến cục diện hợp tác kinh tế - thương mại rộng lớn giữa hai bên”.

Trung Quốc kêu gọi EU duy trì hướng đi đúng đắn trong kiểm soát bất đồng thông qua đối thoại, cho biết Bắc Kinh sẽ theo dõi sát sao các động thái tiếp theo của EU, đồng thời cảnh báo nếu EU nhất quyết áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử đối với doanh nghiệp hoặc sản phẩm của nước này, “Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các ngành công nghiệp trong nước”.

Trước đó, hôm 21/9, phát biểu tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Johann Wadephul, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng nhấn mạnh nước này và EU “không nên tiến hành chiến tranh thương mại”. Ông cũng đề nghị Đức phát huy vai trò tích cực trong EU, thúc đẩy khối này duy trì thương mại tự do, từ bỏ chủ nghĩa bảo hộ và mở cửa hợp tác với Bắc Kinh.

Cảnh báo của Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Brussels và Bắc Kinh đã khởi động các cuộc đàm phán từ nhiều tháng nay nhằm thu hẹp mức thâm hụt thương mại. Khối 27 thành viên đặt mục tiêu hai bên đạt được những bước tiến đáng kể trước tháng 10/2026.

Tuy nhiên, quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc vẫn tiềm ẩn nhiều căng thẳng. Bắc Kinh từng nhiều lần cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu EU tiếp tục siết chặt các rào cản thương mại hoặc áp dụng thêm các biện pháp hạn chế đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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