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Căng thẳng Trung Quốc - EU gia tăng sau các biện pháp trừng phạt lẫn nhau

Chủ Nhật, 14:52, 26/07/2026
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VOV.VN - Trung Quốc đã áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với 14 thực thể thuộc Liên minh châu Âu (EU), ngay sau khi EU công bố gói trừng phạt mới liên quan đến Nga, khiến căng thẳng thương mại – công nghệ giữa hai bên tiếp tục gia tăng.

 

Theo thông báo của Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24/7, các doanh nghiệp và tổ chức từ nhiều nước châu Âu như Đức, Pháp, Italy, Ba Lan, Hà Lan, Séc, Bulgaria và Litva đã bị đưa vào danh sách kiểm soát xuất khẩu. Theo đó, các thực thể này bị hạn chế tiếp cận hàng hóa lưỡng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc, gồm các sản phẩm có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Danh sách bị ảnh hưởng bao gồm một số doanh nghiệp quốc phòng và công nghệ cao, như Tập đoàn Rheinmetall (Đức), hãng xe tải Tatra (Séc), cùng các công ty trong lĩnh vực quang điện, laser và thiết bị bay không người lái.

cang thang trung quoc - eu gia tang sau cac bien phap trung phat lan nhau hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Phía Trung Quốc cho biết động thái này là biện pháp đối ứng sau khi EU, trong gói trừng phạt thứ 21 công bố ngày 23/7, đã đưa 14 doanh nghiệp Trung Quốc đại lục và Hong Kong vào danh sách hạn chế với cáo buộc liên quan đến việc hỗ trợ Nga.

Phản ứng trước quyết định của Bắc Kinh, Ủy ban châu Âu cho biết đang đánh giá các biện pháp mới, đồng thời sẽ trao đổi với các quốc gia thành viên và doanh nghiệp liên quan, cũng như đề nghị phía Trung Quốc làm rõ các nội dung cụ thể.

Gói trừng phạt mới của EU tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, tài chính, vận tải và công nghiệp quốc phòng của Nga, đồng thời mở rộng kiểm soát đối với các thực thể từ nước thứ ba bị cho là có liên quan.

Giới quan sát nhận định, động thái “ăn miếng trả miếng” giữa hai bên cho thấy căng thẳng thương mại – công nghệ giữa Trung Quốc và EU đang có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, việc Trung Quốc sử dụng công cụ kiểm soát xuất khẩu mang tính kỹ thuật cũng cho thấy hai bên vẫn để ngỏ dư địa điều chỉnh, tránh đẩy quan hệ vào đối đầu chiến lược toàn diện.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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