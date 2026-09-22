Ngoại trưởng Vương Nghị: Trung Quốc - EU không nên xảy ra chiến tranh thương mại

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 21/9 đã điện đàm với Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul, đề nghị Đức phát huy vai trò tích cực trong EU, thúc đẩy khối này duy trì thương mại tự do, từ bỏ chủ nghĩa bảo hộ và kiên trì mở cửa hợp tác với Trung Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị nhận định Trung Quốc và Đức đều là những nền kinh tế lớn, đồng thời là đối tác chiến lược toàn diện. Trong bối cảnh chủ nghĩa đơn phương và xu hướng chống toàn cầu hóa gia tăng, hai bên cần tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố lòng tin và làm sâu sắc hợp tác thực chất.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng hợp tác cùng có lợi Trung - Đức phù hợp lợi ích chung, đồng thời sẽ phát đi tín hiệu tích cực về việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do, góp phần thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - EU.

Liên quan vấn đề Đài Loan, ông Vương Nghị nhấn mạnh nguyên tắc “Một Trung Quốc” là nền tảng chính trị quan trọng của quan hệ Trung - Đức. Ông bày tỏ hy vọng phía Đức tiếp tục tuân thủ nguyên tắc này, duy trì truyền thống hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, góp phần bảo vệ quan hệ song phương cũng như hòa bình, ổn định tại eo biển Đài Loan.

Về quan hệ Trung Quốc - EU, ông Vương Nghị khẳng định hai bên là đối tác chiến lược toàn diện và “không nên tiến hành chiến tranh thương mại”. Bắc Kinh chủ trương hai bên cùng hướng tới nhau, giải quyết các quan ngại thông qua đối thoại và tham vấn.

Theo phía Trung Quốc, hai ngoại trưởng đạt nhận thức chung quan trọng là kiên trì dùng đối thoại, tham vấn để giải quyết các vấn đề kinh tế - thương mại Trung Quốc - EU. Hai bên cũng trao đổi về tình hình Iran và cuộc khủng hoảng Ukraine.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Trung Quốc - EU tiếp tục chịu nhiều sức ép. Bloomberg trước đó dẫn nguồn tin cho biết Đức đang chuẩn bị một gói biện pháp an ninh kinh tế, có thể gồm áp thuế mới với xe hybrid của Trung Quốc nhằm bảo vệ một số ngành công nghiệp chiến lược trong nước. Chính phủ Đức dự kiến đưa kế hoạch ra nội các xem xét vào ngày 14/10, trước khi tìm kiếm sự ủng hộ rộng rãi hơn từ EU.