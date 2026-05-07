Trung Quốc chi 10.000 USD tuyển tình nguyện viên thí nghiệm nằm giường Địa Tinh-3

Theo thông báo tuyển tình nguyện viên của Trung Quốc, người tham gia không cần có bằng cấp chuyên ngành khoa học tên lửa, không cần tập luyện như phi hành gia, chỉ cần là đàn ông khỏe mạnh từ 30-55 tuổi và có thể nhận số tiền tối đa lên tới 70.000 nhân dân tệ (hơn 10.000 USD) cho việc tham gia thí nghiệm. Thời gian tiến hành thí nghiệm dự kiến ​từ tháng 5-8/2026.

Hình ảnh minh họa được tạo bằng AI trên tài khoản mạng xã hội chuyên về không gian Our Space của Trung Quốc

Thông báo cho biết, thí nghiệm nằm trên giường là một phương pháp quan trọng trong nghiên cứu y học hàng không vũ trụ, nhằm khám phá các tác động sinh lý của trọng lực thấp và kiểm chứng hiệu quả của các biện pháp bảo vệ. Trước đây, Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện phi hành gia Trung Quốc đã tiến hành các thí nghiệm nằm trên giường kéo dài 15 ngày, 60 ngày và 90 ngày.

Trong lần thí nghiệm mới nhất này, các tình nguyện viên sẽ được chia ngẫu nhiên vào nhóm đối chiếu hoặc nhóm tập luyện. Tùy theo nhóm, họ sẽ nằm trên giường trong khoảng 15 hoặc 30 ngày, tối đa là 60 ngày, mô phỏng tác động của vi trọng lực lên cơ thể người.

Trong thời gian này, tình nguyện viên sẽ thực hiện các hoạt động hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ, đại tiểu tiện, cũng như các kiểm tra liên quan, trong khi nằm ở tư thế đầu chúc xuống (khoảng 6 độ) hoặc tư thế ngẩng đầu cao. Các nhà khoa học sẽ theo dõi các dữ liệu bao gồm mật độ xương, sự mất cơ, chức năng tim mạch, khả năng giữ thăng bằng, lưu lượng máu, nhằm thu thập dữ liệu về tác động lâu dài của tình trạng không trọng lực và xác minh hiệu quả của các biện pháp bảo vệ trong môi trường không trọng lực.

Trước đó, năm 2019, 36 tình nguyện viên nam khỏe mạnh đã nằm trên giường với đầu thấp và chân cao trong 90 ngày cho một thí nghiệm mô phỏng tình trạng không trọng lực. Số lượng người tham gia thí nghiệm này đã lập kỷ lục thế giới. Đây là thí nghiệm “Địa Tinh-2”, nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc.