中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc chi 10.000 USD tuyển tình nguyện viên thí nghiệm nằm giường Địa Tinh-3

Thứ Năm, 11:39, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện phi hành gia Trung Quốc (ACC) ngày 6/5 đã chính thức khởi động tuyển tình nguyện viên cho chương trình thí nghiệm nằm trên giường “Địa Tinh-3”, chương trình được thiết kế để chuẩn bị cho các phi hành gia thực hiện các nhiệm vụ dài ngày trên trạm vũ trụ. 

Theo thông báo tuyển tình nguyện viên của Trung Quốc, người tham gia không cần có bằng cấp chuyên ngành khoa học tên lửa, không cần tập luyện như phi hành gia, chỉ cần là đàn ông khỏe mạnh từ 30-55 tuổi và có thể nhận số tiền tối đa lên tới 70.000 nhân dân tệ (hơn 10.000 USD) cho việc tham gia thí nghiệm. Thời gian tiến hành thí nghiệm dự kiến ​từ tháng 5-8/2026.

trung quoc chi 10.000 usd tuyen tinh nguyen vien thi nghiem nam giuong Dia tinh-3 hinh anh 1
Hình ảnh minh họa được tạo bằng AI trên tài khoản mạng xã hội chuyên về không gian Our Space của Trung Quốc

Thông báo cho biết, thí nghiệm nằm trên giường là một phương pháp quan trọng trong nghiên cứu y học hàng không vũ trụ, nhằm khám phá các tác động sinh lý của trọng lực thấp và kiểm chứng hiệu quả của các biện pháp bảo vệ. Trước đây, Trung tâm nghiên cứu và huấn luyện phi hành gia Trung Quốc đã tiến hành các thí nghiệm nằm trên giường kéo dài 15 ngày, 60 ngày và 90 ngày.

Trong lần thí nghiệm mới nhất này, các tình nguyện viên sẽ được chia ngẫu nhiên vào nhóm đối chiếu hoặc nhóm tập luyện. Tùy theo nhóm, họ sẽ nằm trên giường trong khoảng 15 hoặc 30 ngày, tối đa là 60 ngày, mô phỏng tác động của vi trọng lực lên cơ thể người.

Trong thời gian này, tình nguyện viên sẽ thực hiện các hoạt động hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ, đại tiểu tiện, cũng như các kiểm tra liên quan, trong khi nằm ở tư thế đầu chúc xuống (khoảng 6 độ) hoặc tư thế ngẩng đầu cao. Các nhà khoa học sẽ theo dõi các dữ liệu bao gồm mật độ xương, sự mất cơ, chức năng tim mạch, khả năng giữ thăng bằng, lưu lượng máu, nhằm thu thập dữ liệu về tác động lâu dài của tình trạng không trọng lực và xác minh hiệu quả của các biện pháp bảo vệ trong môi trường không trọng lực.

Trước đó, năm 2019, 36 tình nguyện viên nam khỏe mạnh đã nằm trên giường với đầu thấp và chân cao trong 90 ngày cho một thí nghiệm mô phỏng tình trạng không trọng lực. Số lượng người tham gia thí nghiệm này đã lập kỷ lục thế giới. Đây là thí nghiệm “Địa Tinh-2”, nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: tình nguyện viên Trung Quốc nghiên cứu mật độ xương trong không gian chi phí tham gia thí nghiệm vũ trụ Trung Quốc chi 10.000 USD tuyển tình nguyện viên khoa học vũ trụ Trung Quốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới
Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc mới đây đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí phòng không và chống tên lửa tầm xa mới, có khả năng đánh chặn máy bay không người lái tốc độ cao bay ở độ cao cực thấp trên biển.

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới

Trung Quốc thử nghiệm hệ thống phòng không và chống tên lửa tầm xa mới

VOV.VN - Hải quân Trung Quốc mới đây đã thử nghiệm một hệ thống vũ khí phòng không và chống tên lửa tầm xa mới, có khả năng đánh chặn máy bay không người lái tốc độ cao bay ở độ cao cực thấp trên biển.

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió trên không dùng trong đô thị
Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió trên không dùng trong đô thị

VOV.VN - Trung Quốc mới đây thông báo đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và phát điện thành công đối với một hệ thống điện gió trên không. Đây là hệ thống phát điện gió trên không công suất megawatt đầu tiên trên thế giới phù hợp với kịch bản đô thị.

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió trên không dùng trong đô thị

Trung Quốc thử nghiệm thành công hệ thống điện gió trên không dùng trong đô thị

VOV.VN - Trung Quốc mới đây thông báo đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và phát điện thành công đối với một hệ thống điện gió trên không. Đây là hệ thống phát điện gió trên không công suất megawatt đầu tiên trên thế giới phù hợp với kịch bản đô thị.

Trạm vũ trụ Trung Quốc tiến hành thí nghiệm về pin lithium-ion
Trạm vũ trụ Trung Quốc tiến hành thí nghiệm về pin lithium-ion

VOV.VN - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) ngày 7/1 cho biết, Trạm vũ trụ của nước này đã tiến hành một thí nghiệm liên quan đến pin Li-on (hay pin Lithi-on, pin lithium-ion), nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống năng lượng của tàu vũ trụ.

Trạm vũ trụ Trung Quốc tiến hành thí nghiệm về pin lithium-ion

Trạm vũ trụ Trung Quốc tiến hành thí nghiệm về pin lithium-ion

VOV.VN - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) ngày 7/1 cho biết, Trạm vũ trụ của nước này đã tiến hành một thí nghiệm liên quan đến pin Li-on (hay pin Lithi-on, pin lithium-ion), nhằm nâng cao hiệu suất hệ thống năng lượng của tàu vũ trụ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ