English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc đẩy nhanh ứng dụng AI, robot vào thương mại

Thứ Hai, 16:48, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trung Quốc đã ban hành văn bản “Ý kiến về việc thúc đẩy phát triển thương mại bằng khoa học công nghệ”, đề ra 18 nhóm biện pháp ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), robot, dữ liệu lớn và các công nghệ số vào sản xuất, lưu thông, bán lẻ và tiêu dùng dịch vụ.

Biện pháp này của Trung Quốc nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và tạo động lực tăng trưởng mới. Văn bản được Bộ Thương mại Trung Quốc cùng 8 cơ quan khác công bố ngày 19/10 xác định đổi mới khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển thương mại chất lượng cao, gắn với yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới, xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại và mở rộng nhu cầu trong nước.

trung quoc day nhanh ung dung ai, robot vao thuong mai hinh anh 1
Ảnh minh họa: AP

Trong lĩnh vực tiêu dùng hàng hóa, Trung Quốc sẽ triển khai sâu rộng chương trình “AI + sản xuất”, thúc đẩy tích hợp AI vào nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo và tiếp thị sản phẩm. Các mặt hàng thông minh như điện thoại di động, máy tính, thiết bị gia dụng, thiết bị đeo và robot sẽ được chú trọng phát triển.

Trong lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp được khuyến khích ứng dụng mô hình công nghiệp lớn và trí tuệ biên để xây dựng hệ thống sản xuất linh hoạt, phát triển sản xuất theo đơn đặt hàng và mô hình sản xuất kết nối trực tiếp người tiêu dùng (C2M). Chính sách cũng đặt mục tiêu phát triển tùy chỉnh cá nhân hóa dựa trên AI để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng phân hóa.

Về tiêu dùng dịch vụ, văn bản đề xuất đổi mới dịch vụ gia đình, thúc đẩy chuyển đổi số ngành ăn uống, ứng dụng AI vào quản lý sức khỏe, dược phẩm và chăm sóc phục hồi chức năng. Các địa phương có điều kiện sẽ được khuyến khích xây dựng cơ sở dưỡng lão thông minh và phát triển dịch vụ chăm sóc trẻ em ứng dụng công nghệ. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng yêu cầu nâng cấp nền tảng giáo dục thông minh quốc gia, triển khai thí điểm “AI + văn hóa - du lịch”, phát triển các sản phẩm du lịch số và mô hình thể thao nhập vai, tương tác.

Trong thương mại điện tử, Trung Quốc sẽ nhân rộng mô hình “kiểm định trước, giao hàng sau”, tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa bán trực tuyến và truy xuất nguồn gốc qua mã QR gắn với chứng nhận bắt buộc CCC. Chính sách mới chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng số - thông minh, ứng dụng Internet vạn vật, điện toán đám mây và blockchain; phổ biến kho thông minh, thiết bị logistics tự động và giao hàng không người lái. Các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ được khuyến khích dùng công nghệ số để tối ưu quản lý hàng tồn kho, phân phối, chống hàng giả và dịch vụ hậu mãi.

Về phát triển xanh, Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp dùng blockchain để tính dấu chân carbon của sản phẩm, ứng dụng vật liệu sinh học và nhựa phân hủy sinh học, đồng thời xây dựng các trung tâm thương mại, nhà hàng, khu logistics xanh. Văn bản cũng đề ra việc nâng cấp thông minh hóa lưu thông hàng hóa đã qua sử dụng và thu hồi tài nguyên tái chế.

Để tạo nền tảng cho các mục tiêu trên, Bắc Kinh sẽ hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn công nghệ thương mại, nâng cấp hạ tầng số, xây dựng các bộ dữ liệu chất lượng cao và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ mới, trong đó có AI hiện thân và giao diện não - máy tính. Đồng thời nước này cũng sẽ tăng cường đào tạo nhân lực công nghệ thương mại và khuyến khích tổ chức tài chính hỗ trợ các tình huống tiêu dùng mới, cải tạo công nghệ và cập nhật thiết bị.

Về quản lý, Trung Quốc chủ trương thực hiện giám sát “bao trùm, thận trọng”, cho phép các công nghệ và mô hình kinh doanh mới thử nghiệm trong phạm vi kiểm soát được. Đồng thời, các cơ quan sẽ làm rõ ranh giới thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu thương mại, xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro an toàn dữ liệu.

Phát biểu về ý nghĩa chính sách, các chuyên gia nhận định đây là bước tiếp nối chiến lược mở rộng nhu cầu nội địa của Trung Quốc, khi nước này tìm cách dùng AI, robot và kinh tế số vừa kích thích tiêu dùng, vừa nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Trump bác lo ngại AI “ngoài tầm kiểm soát”, hối thúc Mỹ tăng tốc
Ông Trump bác lo ngại AI “ngoài tầm kiểm soát”, hối thúc Mỹ tăng tốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch dùng bữa tối với CEO Anthropic Dario Amodei, song vẫn giữ quan điểm phản đối việc làm chậm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Trump bác lo ngại AI “ngoài tầm kiểm soát”, hối thúc Mỹ tăng tốc

Ông Trump bác lo ngại AI “ngoài tầm kiểm soát”, hối thúc Mỹ tăng tốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch dùng bữa tối với CEO Anthropic Dario Amodei, song vẫn giữ quan điểm phản đối việc làm chậm tốc độ phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

Thượng đỉnh Mỹ - Trung trước “lằn ranh đỏ” trong cuộc đua AI
Thượng đỉnh Mỹ - Trung trước “lằn ranh đỏ” trong cuộc đua AI

VOV.VN - Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt về AI, lĩnh vực mà cả hai đều khó chấp nhận các giới hạn đáng kể từ đối phương.

Thượng đỉnh Mỹ - Trung trước “lằn ranh đỏ” trong cuộc đua AI

Thượng đỉnh Mỹ - Trung trước “lằn ranh đỏ” trong cuộc đua AI

VOV.VN - Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra khi Mỹ và Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt về AI, lĩnh vực mà cả hai đều khó chấp nhận các giới hạn đáng kể từ đối phương.

AI thành tâm điểm tranh luận tại Liên Hợp Quốc: “Robot sát thủ” đối đầu “siêu trí tuệ”
AI thành tâm điểm tranh luận tại Liên Hợp Quốc: “Robot sát thủ” đối đầu “siêu trí tuệ”

VOV.VN - Những viễn cảnh từng xuất hiện trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng đang trở thành chủ đề thảo luận tại Liên Hợp Quốc, khi các nhà lãnh đạo thế giới tranh luận về những rủi ro cũng như cơ hội mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mang lại.

AI thành tâm điểm tranh luận tại Liên Hợp Quốc: “Robot sát thủ” đối đầu “siêu trí tuệ”

AI thành tâm điểm tranh luận tại Liên Hợp Quốc: “Robot sát thủ” đối đầu “siêu trí tuệ”

VOV.VN - Những viễn cảnh từng xuất hiện trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng đang trở thành chủ đề thảo luận tại Liên Hợp Quốc, khi các nhà lãnh đạo thế giới tranh luận về những rủi ro cũng như cơ hội mà trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mang lại.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ