Trung Quốc đẩy nhanh ứng dụng AI, robot vào thương mại

Biện pháp này của Trung Quốc nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và tạo động lực tăng trưởng mới. Văn bản được Bộ Thương mại Trung Quốc cùng 8 cơ quan khác công bố ngày 19/10 xác định đổi mới khoa học công nghệ là động lực thúc đẩy phát triển thương mại chất lượng cao, gắn với yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới, xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại và mở rộng nhu cầu trong nước.

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Trong lĩnh vực tiêu dùng hàng hóa, Trung Quốc sẽ triển khai sâu rộng chương trình “AI + sản xuất”, thúc đẩy tích hợp AI vào nghiên cứu phát triển, thiết kế, chế tạo và tiếp thị sản phẩm. Các mặt hàng thông minh như điện thoại di động, máy tính, thiết bị gia dụng, thiết bị đeo và robot sẽ được chú trọng phát triển.

Trong lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp được khuyến khích ứng dụng mô hình công nghiệp lớn và trí tuệ biên để xây dựng hệ thống sản xuất linh hoạt, phát triển sản xuất theo đơn đặt hàng và mô hình sản xuất kết nối trực tiếp người tiêu dùng (C2M). Chính sách cũng đặt mục tiêu phát triển tùy chỉnh cá nhân hóa dựa trên AI để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng phân hóa.

Về tiêu dùng dịch vụ, văn bản đề xuất đổi mới dịch vụ gia đình, thúc đẩy chuyển đổi số ngành ăn uống, ứng dụng AI vào quản lý sức khỏe, dược phẩm và chăm sóc phục hồi chức năng. Các địa phương có điều kiện sẽ được khuyến khích xây dựng cơ sở dưỡng lão thông minh và phát triển dịch vụ chăm sóc trẻ em ứng dụng công nghệ. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng yêu cầu nâng cấp nền tảng giáo dục thông minh quốc gia, triển khai thí điểm “AI + văn hóa - du lịch”, phát triển các sản phẩm du lịch số và mô hình thể thao nhập vai, tương tác.

Trong thương mại điện tử, Trung Quốc sẽ nhân rộng mô hình “kiểm định trước, giao hàng sau”, tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa bán trực tuyến và truy xuất nguồn gốc qua mã QR gắn với chứng nhận bắt buộc CCC. Chính sách mới chú trọng xây dựng chuỗi cung ứng số - thông minh, ứng dụng Internet vạn vật, điện toán đám mây và blockchain; phổ biến kho thông minh, thiết bị logistics tự động và giao hàng không người lái. Các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ được khuyến khích dùng công nghệ số để tối ưu quản lý hàng tồn kho, phân phối, chống hàng giả và dịch vụ hậu mãi.

Về phát triển xanh, Trung Quốc khuyến khích doanh nghiệp dùng blockchain để tính dấu chân carbon của sản phẩm, ứng dụng vật liệu sinh học và nhựa phân hủy sinh học, đồng thời xây dựng các trung tâm thương mại, nhà hàng, khu logistics xanh. Văn bản cũng đề ra việc nâng cấp thông minh hóa lưu thông hàng hóa đã qua sử dụng và thu hồi tài nguyên tái chế.

Để tạo nền tảng cho các mục tiêu trên, Bắc Kinh sẽ hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn công nghệ thương mại, nâng cấp hạ tầng số, xây dựng các bộ dữ liệu chất lượng cao và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ mới, trong đó có AI hiện thân và giao diện não - máy tính. Đồng thời nước này cũng sẽ tăng cường đào tạo nhân lực công nghệ thương mại và khuyến khích tổ chức tài chính hỗ trợ các tình huống tiêu dùng mới, cải tạo công nghệ và cập nhật thiết bị.

Về quản lý, Trung Quốc chủ trương thực hiện giám sát “bao trùm, thận trọng”, cho phép các công nghệ và mô hình kinh doanh mới thử nghiệm trong phạm vi kiểm soát được. Đồng thời, các cơ quan sẽ làm rõ ranh giới thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu thương mại, xây dựng cơ chế cảnh báo rủi ro an toàn dữ liệu.

Phát biểu về ý nghĩa chính sách, các chuyên gia nhận định đây là bước tiếp nối chiến lược mở rộng nhu cầu nội địa của Trung Quốc, khi nước này tìm cách dùng AI, robot và kinh tế số vừa kích thích tiêu dùng, vừa nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.