Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc cần đẩy nhanh công tác quy hoạch và xây dựng hệ thống năng lượng kiểu mới, phối hợp hài hòa giữa phát triển thủy điện với công tác bảo tồn sinh thái; tích cực, an toàn và có trật tự thúc đẩy phát triển điện hạt nhân; tăng cường xây dựng hệ thống sản xuất, cung ứng, lưu trữ và tiêu thụ năng lượng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Cơ sở quang điện đơn lẻ lớn nhất Trung Quốc ở tỉnh Ninh Hạ, miền Tây Bắc nước này. Ảnh: Fengmian News

Theo bản tin thời sự tối ngày 6/4 trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), trong chuyến thị sát Khu mới Hùng An vào cuối tháng 3 vừa qua, ông nhấn mạnh, năng lượng là vấn đề chiến lược trong bối cảnh phát triển hiện nay. Theo ông, những nỗ lực tiên phong trong việc phát triển điện gió và quang điện (điện mặt trời) mà Trung Quốc đã lựa chọn “ là có tầm nhìn xa trông rộng”.

Ông cho biết, điện than là “nền tảng” của hệ thống năng lượng Trung Quốc, nhấn mạnh nguồn năng lượng này phải đóng vai trò bảo đảm cơ bản, đồng thời yêu cầu phải kiên định với lộ trình phát triển năng lượng sạch, carbon thấp.

Ông Nhậm Dục Chi, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Phát triển thuộc Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, cho biết: “Trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030), trên cơ sở đảm bảo nguồn cung năng lượng liên tục và ổn định, đất nước chúng tôi sẽ tích cực thúc đẩy phát triển các nguồn năng lượng sạch, gồm điện gió, điện mặt trời, thủy điện, năng lượng hạt nhân và năng lượng sinh khối; đẩy nhanh việc hoàn thiện các cơ chế thị trường và định giá phù hợp với hệ thống năng lượng kiểu mới; thúc đẩy đổi mới công nghệ và công nghiệp trong các lĩnh vực như năng lượng hydro, các hình thức lưu trữ năng lượng mới và phản ứng nhiệt hạch có thể kiểm soát, bước đầu hình thành hệ thống năng lượng kiểu mới”.

Trung Quốc hiện đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hàng loạt dự án trọng điểm, bao gồm các trung tâm năng lượng sạch và hành lang truyền tải điện, nhằm đẩy nhanh việc thiết lập hệ thống năng lượng kiểu mới.

Tính đến cuối tháng 2/2026, tổng công suất lắp đặt điện gió và điện mặt trời của nước này đạt 1,88 tỷ kilowatt, tăng 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng điện từ năng lượng tái tạo đã vượt mốc 4 nghìn tỷ kilowatt-giờ, chiếm xấp xỉ 40% tổng sản lượng điện.

Theo Quy hoạch 5 năm lần thứ 15, ​​đến năm 2030, tỷ trọng công suất lắp đặt các nguồn năng lượng mới của Trung Quốc dự kiến vượt 50%, các nguồn nhiên liệu phi hóa thạch chiếm 25% tổng mức tiêu thụ năng lượng, đóng vai trò bảo đảm cho an ninh năng lượng và phát triển kinh tế.