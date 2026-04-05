Trung Quốc và Nga kêu gọi giải pháp chính trị cho xung đột tại Trung Đông

Chủ Nhật, 23:06, 05/04/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh tại Trung Đông tiếp tục leo thang, ngày 5/4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. 

Hai bên nhấn mạnh, với tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Nga cần thể hiện sự công bằng, khách quan trên những vấn đề mang tính nguyên tắc.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định lập trường nhất quán của Trung Quốc là ủng hộ giải quyết các điểm nóng khu vực và toàn cầu bằng biện pháp chính trị thông qua đối thoại và đàm phán.

Theo ông, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục xấu đi và chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giải pháp căn bản đối với vấn đề an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz là sớm đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột.

Khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công của Israel. Ảnh Reuters

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cho biết nước này sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề lớn, góp phần hạ nhiệt căng thẳng, bảo vệ hòa bình, ổn định tại khu vực cũng như an ninh chung của toàn thế giới.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Nga cho rằng cần ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, quay trở lại giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột trên khuôn khổ chính trị và ngoại giao.

Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phát huy vai trò mang tính xây dựng và Nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngừng bắn.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran kéo dài hơn một tháng, kể từ sau vụ tấn công ngày 28/2.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc và Nga phối hợp hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông
VOV.VN - Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trác Tuấn hôm 26/3 đã có cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp, cùng thúc đẩy các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông vốn đang diễn biến phức tạp.

VOV.VN - Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông Trác Tuấn hôm 26/3 đã có cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov. Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp, cùng thúc đẩy các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng tại khu vực Trung Đông vốn đang diễn biến phức tạp.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga lên tiếng về tình hình Trung Đông
Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga lên tiếng về tình hình Trung Đông

VOV.VN - Ngày 25/3, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu khẳng định, giảm leo thang và đối thoại là con đường duy nhất, có trách nhiệm nhằm giải quyết tình hình căng thẳng hiện nay ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi các bên sớm trở lại bàn đàm phán.

Xung đột tại Trung Đông mang lại cả cơ hội lẫn rủi ro cho Nga và Ukraine

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, tác động lan tỏa từ tình hình căng thẳng tại Trung Đông có thể mang lại cả rủi ro lẫn cơ hội cho Nga và Ukraine khi cuộc chiến giữa hai quốc gia này bước sang năm thứ 5.

