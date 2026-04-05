Trung Quốc và Nga kêu gọi giải pháp chính trị cho xung đột tại Trung Đông

Hai bên nhấn mạnh, với tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Trung Quốc và Nga cần thể hiện sự công bằng, khách quan trên những vấn đề mang tính nguyên tắc.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định lập trường nhất quán của Trung Quốc là ủng hộ giải quyết các điểm nóng khu vực và toàn cầu bằng biện pháp chính trị thông qua đối thoại và đàm phán.

Theo ông, trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục xấu đi và chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giải pháp căn bản đối với vấn đề an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz là sớm đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt xung đột.

Khói bốc lên từ vùng ngoại ô phía nam Beirut sau một cuộc tấn công của Israel. Ảnh Reuters

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cho biết nước này sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề lớn, góp phần hạ nhiệt căng thẳng, bảo vệ hòa bình, ổn định tại khu vực cũng như an ninh chung của toàn thế giới.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Nga cho rằng cần ngay lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, quay trở lại giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột trên khuôn khổ chính trị và ngoại giao.

Ngoại trưởng Nga cũng khẳng định, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần phát huy vai trò mang tính xây dựng và Nga sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc để tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngừng bắn.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran kéo dài hơn một tháng, kể từ sau vụ tấn công ngày 28/2.