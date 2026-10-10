Trung Quốc ghi nhận chùm ca bệnh Haff liên quan cá chép

Theo báo cáo tuần của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC Trung Quốc) mới đây, ngày 25/4, một bệnh viện địa phương tại huyện Long Xuyên, thành phố Hà Nguyên đã ghi nhận trường hợp 5 thành viên trong một gia đình (độ tuổi từ 35 đến 69) có các triệu chứng nôn mửa, đau bụng và đau nhức chân tay sau một buổi họp mặt gia đình vào ngày 24/4. Bốn người trong số đó đáp ứng các tiêu chí lâm sàng của bệnh Haff.

Hình ảnh loại cá chép gây bệnh trên Sina Weibo

Kết quả điều tra cho thấy, đã có 7 người cùng dùng bữa, thực đơn bao gồm một con cá chép đuôi đỏ hoang dã nặng 2,5 kg đánh bắt tại một vịnh nhỏ trong hồ chứa nước địa phương. 5 người ăn cá đều bị tiêu cơ vân, trong đó 3 người ăn cả cá sống (kiểu sashimi) và cá chín, 2 người chỉ ăn cá chín, trong khi 2 người không ăn cá không có biểu hiện bất thường nào. Tất cả các bệnh nhân đều đã hồi phục sau khi điều trị.

Các nhà nghiên cứu cho biết, đây là chùm ca bệnh Haff thứ hai được ghi nhận tại Trung Quốc có liên quan đến cá chép. Tại Trung Quốc, hầu hết các ca bệnh Haff đều liên quan đến việc tiêu thụ tôm hùm đất, trong khi các ca bệnh liên quan đến cá nước ngọt tương đối hiếm gặp. Theo báo cáo, cuộc điều tra lần này đã xác nhận cá chép đuôi đỏ là một nguồn gây bệnh Haff khác.

Theo bác sĩ Ngụy Quắc của Bệnh viện Đông Phương (Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc Bắc Kinh), bệnh Haff là một hội chứng tiêu cơ vân do thực phẩm gây ra với nguyên nhân chưa xác định. Bệnh thường khởi phát trong vòng 24 giờ sau khi tiêu thụ các loại thủy sản nước ngọt.

Các triệu chứng chính của bệnh gồm đau nhức cơ, mệt mỏi toàn thân và nước tiểu có màu nâu sẫm giống nước tương hoặc trà đậm. Một số bệnh nhân còn xuất hiện tình trạng tức ngực, buồn nôn, tiêu chảy và nôn mửa, trong khi một số ít trường hợp có thể bị sốt, đau khớp, thậm chí khó thở. Những ca bệnh nặng có thể dẫn đến tổn thương thận cấp. Việc tiêu thụ lượng lớn hải sản, đặc biệt là khi dùng kèm với rượu, sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Bác sĩ cũng cảnh báo, cá nước ngọt tự nhiên tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh cao hơn so với các sản phẩm cá nước ngọt nuôi đã qua kiểm dịch chính thức. “Người dân nên tránh tiêu thụ cá nước ngọt tự nhiên (hoang dã) không rõ nguồn gốc, các sản phẩm cá nước ngọt cần được nấu chín kỹ và tuyệt đối không ăn sống. Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau nhức cơ hoặc nước tiểu đổi màu bất thường sau khi ăn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị”.

Nguyên nhân gây ra căn bệnh này vẫn chưa được xác định rõ ràng, dù đã khoảng một thế kỷ trôi qua kể từ lần đầu được ghi nhận. Các nhà nghiên cứu đã giữ lại những mẫu cá còn sót để tiến hành thêm các xét nghiệm, đồng thời khuyến nghị triển khai các chiến dịch y tế cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về những rủi ro liên quan đến việc ăn cá nước ngọt đánh bắt tự nhiên.