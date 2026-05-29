English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc khuyến cáo công dân sớm rời khỏi CHDC Congo vì dịch bệnh và an ninh

Thứ Sáu, 18:07, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 28/5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đã ra thông báo về tình hình dịch bệnh và an ninh tại quốc gia này, đồng thời khuyến cáo công dân rời đi càng sớm càng tốt.

 

Trong thông báo trên tài khoản WeChat chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc tại CHDC Congo dẫn số liệu của Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Thông tin nước này đưa ra tại cuộc họp báo ngày 26/5 cho biết, đã có hơn 1.000 trường hợp nghi nhiễm Ebola được ghi nhận, trong đó 101 ca bệnh đã được xác nhận, 220 trường hợp nghi nhiễm tử vong, 17 ca bệnh tử vong và hơn 3.600 người tiếp xúc gần.

trung quoc khuyen cao cong dan som roi khoi chdc congo vi dich benh va an ninh hinh anh 1
Uganda đóng cửa biên giới với CHDC Congo để kiểm soát sự bùng phát dịch bệnh Ebola. Ảnh: Reuters

Thông báo cũng lưu ý Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đã tấn công một ngôi làng ở tỉnh Ituri hôm 22/5, giết chết ít nhất 15 thường dân. Sau đó, ADF tiếp tục tấn công một huyện khác tại đây ngày 23/5, giết chết 17 thường dân.

Đại sứ quán Trung Quốc còn dẫn chứng thêm nhiều vụ tấn công và giao tranh rải rác ở các địa phương khác của CHDC Congo, đồng thời nhắc nhở các công dân nước này tại đây không nên đến các khu vực có nguy cơ cực cao như các tỉnh Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu và Thượng Uele. Những công dân và doanh nghiệp còn ở những khu vực này được khuyến cáo nhanh chóng sơ tán hoặc di dời đến các khu vực an toàn hơn.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng nhắc nhở công dân theo dõi sát sao diễn biến của dịch Ebola và tăng cường nhận thức về phòng, chống dịch bệnh. Hạn chế tối đa các chuyến đi không cần thiết và việc đi lại giữa các vùng; tránh đến những nơi đông người, tiếp xúc với động vật hoang dã hay tiếp xúc trực tiếp với những người mắc bệnh hoặc nghi nhiễm.

Trong một diễn biến liên quan, theo hãng thông tấn Tân Hoa, ngày 28/5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tới CHDC Congo trong bối cảnh dịch bệnh Ebola bùng phát mạnh ở quốc gia châu Phi này.

Ông Tedros đánh giá đợt bùng phát Ebola này tại CHDC Congo là tình huống “rất phức tạp”, khi xung đột, bất ổn an ninh, tình trạng di dời dân cư, thiếu lương thực và sự mất lòng tin của cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Người đứng đầu WHO nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại các khu vực chịu ảnh hưởng do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: VOV Trung Quốc khuyến cáo công dân Trung Quốc rời khỏi Congo CHDC Congo dịch bệnh Ebola. tình hình an ninh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Italy phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola sau khi trở về từ Uganda
Italy phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola sau khi trở về từ Uganda

VOV.VN - Cơ quan y tế vùng Lombardia, ở miền bắc Italy, vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp sau khi ghi nhận 2 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola tại thành phố Milano. Cả hai bệnh nhân đều vừa trở về từ Uganda, nơi đang chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh này.

Italy phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola sau khi trở về từ Uganda

Italy phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola sau khi trở về từ Uganda

VOV.VN - Cơ quan y tế vùng Lombardia, ở miền bắc Italy, vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp sau khi ghi nhận 2 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola tại thành phố Milano. Cả hai bệnh nhân đều vừa trở về từ Uganda, nơi đang chịu ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch bệnh này.

Muôn vàn thách thức trong đối phó dịch bệnh Ebola ác mộng tại Congo
Muôn vàn thách thức trong đối phó dịch bệnh Ebola ác mộng tại Congo

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Công tác phòng chống dịch tại quốc gia này hiện đối mặt nhiều thách thức do tình trạng bạo lực kéo dài, thiếu hụt nguồn viện trợ và sự thiếu hợp tác từ một bộ phận cộng đồng địa phương.

Muôn vàn thách thức trong đối phó dịch bệnh Ebola ác mộng tại Congo

Muôn vàn thách thức trong đối phó dịch bệnh Ebola ác mộng tại Congo

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo đang diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Công tác phòng chống dịch tại quốc gia này hiện đối mặt nhiều thách thức do tình trạng bạo lực kéo dài, thiếu hụt nguồn viện trợ và sự thiếu hợp tác từ một bộ phận cộng đồng địa phương.

Dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi
Dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi

VOV.VN - Ngày 24/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi.

Dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi

Dịch Ebola lan rộng nhanh chóng tại châu Phi

VOV.VN - Ngày 24/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng trước xu hướng lan rộng với tốc độ nhanh chóng của dịch bệnh do virus Ebola tại châu Phi.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ