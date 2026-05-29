Trung Quốc khuyến cáo công dân sớm rời khỏi CHDC Congo vì dịch bệnh và an ninh

Trong thông báo trên tài khoản WeChat chính thức, Đại sứ quán Trung Quốc tại CHDC Congo dẫn số liệu của Bộ trưởng Y tế và Bộ trưởng Thông tin nước này đưa ra tại cuộc họp báo ngày 26/5 cho biết, đã có hơn 1.000 trường hợp nghi nhiễm Ebola được ghi nhận, trong đó 101 ca bệnh đã được xác nhận, 220 trường hợp nghi nhiễm tử vong, 17 ca bệnh tử vong và hơn 3.600 người tiếp xúc gần.

Uganda đóng cửa biên giới với CHDC Congo để kiểm soát sự bùng phát dịch bệnh Ebola. Ảnh: Reuters

Thông báo cũng lưu ý Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF) đã tấn công một ngôi làng ở tỉnh Ituri hôm 22/5, giết chết ít nhất 15 thường dân. Sau đó, ADF tiếp tục tấn công một huyện khác tại đây ngày 23/5, giết chết 17 thường dân.

Đại sứ quán Trung Quốc còn dẫn chứng thêm nhiều vụ tấn công và giao tranh rải rác ở các địa phương khác của CHDC Congo, đồng thời nhắc nhở các công dân nước này tại đây không nên đến các khu vực có nguy cơ cực cao như các tỉnh Ituri, Bắc Kivu, Nam Kivu và Thượng Uele. Những công dân và doanh nghiệp còn ở những khu vực này được khuyến cáo nhanh chóng sơ tán hoặc di dời đến các khu vực an toàn hơn.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng nhắc nhở công dân theo dõi sát sao diễn biến của dịch Ebola và tăng cường nhận thức về phòng, chống dịch bệnh. Hạn chế tối đa các chuyến đi không cần thiết và việc đi lại giữa các vùng; tránh đến những nơi đông người, tiếp xúc với động vật hoang dã hay tiếp xúc trực tiếp với những người mắc bệnh hoặc nghi nhiễm.

Trong một diễn biến liên quan, theo hãng thông tấn Tân Hoa, ngày 28/5, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tới CHDC Congo trong bối cảnh dịch bệnh Ebola bùng phát mạnh ở quốc gia châu Phi này.

Ông Tedros đánh giá đợt bùng phát Ebola này tại CHDC Congo là tình huống “rất phức tạp”, khi xung đột, bất ổn an ninh, tình trạng di dời dân cư, thiếu lương thực và sự mất lòng tin của cộng đồng đang cản trở nỗ lực khống chế dịch bệnh. Người đứng đầu WHO nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn tại các khu vực chịu ảnh hưởng do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang.