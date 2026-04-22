中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc triệt phá đường dây cướp “số” khám bệnh

Thứ Tư, 15:46, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) vừa triệt phá một đường dây sử dụng phần mềm tự động để chiếm đoạt số khám bệnh chuyên gia, bắt giữ 10 đối tượng liên quan, với số tiền thu lợi bất chính lên tới hàng triệu nhân dân tệ.

Vụ việc được phát hiện từ tháng 3/2026 khi một bệnh viện tuyến đầu tại quận Mẫn Hàng, Thượng Hải ghi nhận dấu hiệu bất thường trên hệ thống đăng ký khám trực tuyến. Dù liên tục hiển thị “hết số”, nhưng tỷ lệ bệnh nhân đến khám thực tế lại thấp. Nhiều người dân phản ánh, dù truy cập đúng thời điểm mở đăng ký, các suất khám vẫn bị “quét sạch” chỉ trong vài giây.

trung quoc triet pha duong day cuop so kham benh hinh anh 1
Ảnh minh họa: Reuters

Qua rà soát, bệnh viện phát hiện nhiều tài khoản hoạt động với tần suất bất thường, thường xuyên thay đổi thông tin người khám. Có tài khoản đặt hơn 3.000 lượt nhưng số ca đến khám thực tế chưa tới 1/3, phần lớn bị hủy hoặc hết hạn. Nhiều số điện thoại đăng ký cũng không thể liên lạc, gây lãng phí đáng kể nguồn lực y tế.

Từ các dấu hiệu trên, cảnh sát xác định có hành vi can thiệp kỹ thuật nhằm trục lợi, trong đó các nghi phạm đã sử dụng phần mềm tự động liên tục làm mới hệ thống, đồng thời theo dõi nguồn số khám theo thời gian thực để nhanh chóng chiếm đoạt.

Điều tra mở rộng cho thấy phía sau là một mạng lưới trung gian núp bóng “dịch vụ đi khám hộ”. Các đối tượng đăng quảng cáo nhận đặt lịch khám hay bán lại suất khám cho người bệnh với giá cao. Thậm chí, một số trường hợp còn “rửa số” bằng cách hủy và đặt lại để thay đổi thông tin trước khi bán.

Sau khi củng cố chứng cứ, cảnh sát đã đồng loạt triển khai truy bắt tại nhiều địa phương, bắt giữ 10 đối tượng. Hiện các nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi thu thập trái phép dữ liệu hệ thống thông tin.

Cơ quan chức năng cũng cho biết đã yêu cầu các bệnh viện và đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục lỗ hổng bảo mật, nâng cao an toàn hệ thống đăng ký khám trực tuyến, nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc triệt phá đường dây cướp số khám bệnh bệnh viện Trung Quốc phần mềm tự động chiếm đoạt số khám bệnh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc ra mắt mạng thử nghiệm tiền 6G đầu tiên, nhanh gấp 10 lần 5G
Trung Quốc ra mắt mạng thử nghiệm tiền 6G đầu tiên, nhanh gấp 10 lần 5G

VOV.VN - Ngày 21/4, mạng thử nghiệm tiền 6G đầu tiên của Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền Đông nước này, được kỳ vọng rút ngắn lộ trình hiện thực hóa công nghệ 6G.

Bão cát ảnh hưởng đến 12 tỉnh ở Trung Quốc
Bão cát ảnh hưởng đến 12 tỉnh ở Trung Quốc

VOV.VN - Các trận bão cát và bụi trên diện rộng đã tấn công khắp miền Bắc Trung Quốc, gây ảnh hưởng đến 12 tỉnh và khu tự trị ở nước này.

Trung Quốc tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng
Trung Quốc tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng

VOV.VN - Ngày 20/4. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố, trước những thay đổi sâu sắc của tình hình quốc tế hiện nay, Trung Quốc phải tăng cường khả năng chống chịu và đảm bảo an ninh của hệ thống năng lượng, phát triển mạnh mẽ điện mặt trời phân tán và điện gió phi tập trung, đẩy nhanh xây dựng mạng lưới điện mới.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ