Trung Quốc triệt phá đường dây cướp “số” khám bệnh

Vụ việc được phát hiện từ tháng 3/2026 khi một bệnh viện tuyến đầu tại quận Mẫn Hàng, Thượng Hải ghi nhận dấu hiệu bất thường trên hệ thống đăng ký khám trực tuyến. Dù liên tục hiển thị “hết số”, nhưng tỷ lệ bệnh nhân đến khám thực tế lại thấp. Nhiều người dân phản ánh, dù truy cập đúng thời điểm mở đăng ký, các suất khám vẫn bị “quét sạch” chỉ trong vài giây.

Qua rà soát, bệnh viện phát hiện nhiều tài khoản hoạt động với tần suất bất thường, thường xuyên thay đổi thông tin người khám. Có tài khoản đặt hơn 3.000 lượt nhưng số ca đến khám thực tế chưa tới 1/3, phần lớn bị hủy hoặc hết hạn. Nhiều số điện thoại đăng ký cũng không thể liên lạc, gây lãng phí đáng kể nguồn lực y tế.

Từ các dấu hiệu trên, cảnh sát xác định có hành vi can thiệp kỹ thuật nhằm trục lợi, trong đó các nghi phạm đã sử dụng phần mềm tự động liên tục làm mới hệ thống, đồng thời theo dõi nguồn số khám theo thời gian thực để nhanh chóng chiếm đoạt.

Điều tra mở rộng cho thấy phía sau là một mạng lưới trung gian núp bóng “dịch vụ đi khám hộ”. Các đối tượng đăng quảng cáo nhận đặt lịch khám hay bán lại suất khám cho người bệnh với giá cao. Thậm chí, một số trường hợp còn “rửa số” bằng cách hủy và đặt lại để thay đổi thông tin trước khi bán.

Sau khi củng cố chứng cứ, cảnh sát đã đồng loạt triển khai truy bắt tại nhiều địa phương, bắt giữ 10 đối tượng. Hiện các nghi phạm đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi thu thập trái phép dữ liệu hệ thống thông tin.

Cơ quan chức năng cũng cho biết đã yêu cầu các bệnh viện và đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục lỗ hổng bảo mật, nâng cao an toàn hệ thống đăng ký khám trực tuyến, nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.