Trung Quốc giảm nhẹ hình phạt về sử dụng rượu bia khi lái xe

Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, “Ý kiến xử lý các vụ án hình sự về lái xe nguy hiểm khi say rượu” (gọi tắt là Ý kiến) do Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Tư pháp Trung Quốc cùng ban hành vào ngày hôm qua (18/12). Văn bản này sẽ có hiệu lực vào ngày 28/12 tới đây.

Đánh giá của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, kể từ khi hình sự hóa các hành vi lái xe khi say rượu vào năm 2011, số vụ tai nạn giao thông dẫn đến tử vong do lái xe sau khi uống rượu và say rượu đã giảm đáng kể.

Kiểm tra nồng độ cồn tại Trung Quốc (Ảnh: Xinhua)

Để thích ứng với tình hình và thay đổi mới, tổng kết một cách có hệ thống kinh nghiệm thực thi pháp luật và tư pháp kể từ khi hình sự hóa hành vi lái xe khi say rượu, thống nhất hơn nữa các tiêu chuẩn thực thi pháp luật và tư pháp, quy định và xử lý nghiêm các trường hợp lái xe khi say rượu. Hai cơ quan tối cao và hai bộ của Trung Quốc đã cùng xây dựng “Ý kiến” sau khi đi sâu điều tra, nghiên cứu.

“Ý kiến” quy định 15 tình tiết tăng nặng như đã từng bị xử phạt vì lái xe sau khi uống rượu, lái xe trong tình trạng say rượu và quy định 10 trường hợp không được hoãn thi hành hình phạt, đối với người gây tai nạn giao thông, có hành vi nguy hiểm cao, chủ quan ác ý sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Nếu lái xe trong tình trạng say rượu cấu thành các tội khác như tội gây tai nạn giao thông thì bị kết án nặng theo tội đó và bị truy cứu trách nhiệm hình sự nghiêm khắc.

“Ý kiến” nêu rõ người lái xe khi say rượu tình tiết nhẹ có thể không bị truy tố hoặc có thể được miễn hình phạt, nếu tình tiết rõ ràng là nhẹ và mức độ nguy hại không lớn thì có thể không bị coi là phạm tội, chỉ bị xử phạt hành chính theo quy định của Luật an toàn giao thông đường bộ.