English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc gửi cặp gấu trúc khổng lồ tới Mỹ

Chủ Nhật, 10:34, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngay sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về đến Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm Mỹ, cặp gấu trúc khổng lồ của nước này đã lên đường sang Mỹ vào sáng sớm ngày 27/9, bắt đầu thời gian lưu trú kéo dài 10 năm.

Theo Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc, hai cá thể gấu trúc khổng lồ Bình Bình (Ping Ping) và Phúc Song (Fu Shuang) đến từ Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô đã lên đường tới Sở thú Atlanta (Mỹ) vào lúc 2h55 sáng 27/9, nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc khổng lồ ký kết hồi tháng 3/2025 giữa hiệp hội này và Sở thú Atlanta.

trung quoc gui cap gau truc khong lo toi my hinh anh 1
Gấu trúc Bình Bình. (Ảnh: Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Trung Quốc)

Bình Bình là gấu trúc đực, sinh ngày 17/3/2020, trong khi Phúc Song là gấu trúc cái, sinh ngày 18/10/2020.

Trung Quốc và Mỹ đã phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của hai chú gấu trúc nhằm đảm bảo chúng đến Sở thú Atlanta một cách an toàn và thuận lợi.

Sau khi đến Atlanta, các chú gấu trúc này sẽ trải qua quá trình cách ly. Nhân viên phía Trung Quốc sẽ túc trực tại cơ sở để chăm sóc trong thời gian này, đồng thời thực hiện các hoạt động huấn luyện thích nghi với căng thẳng và điều chỉnh hành vi nhằm giúp chúng nhanh chóng làm quen với môi trường mới.

Được biết, phía Trung Quốc và Sở thú Atlanta đã hợp tác nghiên cứu về bảo tồn gấu trúc trong hơn 20 năm. Trong quá trình hợp tác, 7 cá thể gấu trúc con đã được nhân giống thành công qua 5 lứa sinh. Theo Bắc Kinh, đây là kết quả tốt nhất đạt được trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về nhân giống gấu trúc khổng lồ giữa Trung Quốc với khu vực Âu Mỹ.

trung quoc gui cap gau truc khong lo toi my hinh anh 2
Gấu trúc Phúc Song. (Ảnh: Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Trung Quốc)

Trước đó, hôm 24/4, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc đã ra thông báo trên tài khoản WeChat chính thức về việc sẽ đưa 2 cá thể gấu trúc Bình Bình và Phúc Song sang Mỹ để khởi động chương trình hợp tác bảo tồn kéo dài 10 năm, qua đó tiếp nối “mối lương duyên gấu trúc” đã gắn kết người dân hai nước trong hơn hai thập kỷ.

Gấu trúc là động vật quý hiếm và là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. “Ngoại giao gấu trúc” là hình thức ngoại giao mà trong đó Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước thông qua việc cho mượn gấu trúc.

Năm 2023, việc một số cá thể gấu trúc cho Mỹ mượn quay trở về Trung Quốc từng dấy lên đồn đoán “ngoại giao gấu trúc” giữa hai nước có thể bị tạm dừng trong bối cảnh quan hệ căng thẳng. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã tiếp tục cho Washington mượn thêm hai cặp gấu trúc vào năm 2024.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ vừa qua, khi phát biểu tại lễ đón chính thức ở Nhà Trắng hôm 24/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố, cặp gấu trúc Bình Bình và Phúc Song sẽ đến Sở thú Atlanta trong vài ngày tới và ra mắt công chúng Mỹ.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố tôn trọng cách gọi AI là “siêu trí tuệ” của Mỹ
Trung Quốc tuyên bố tôn trọng cách gọi AI là “siêu trí tuệ” của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/9 cho biết, Bắc Kinh tôn trọng việc Mỹ gọi trí tuệ nhân tạo (AI) là “siêu trí tuệ”, sau khi hai nước nhất trí thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI.

Trung Quốc tuyên bố tôn trọng cách gọi AI là “siêu trí tuệ” của Mỹ

Trung Quốc tuyên bố tôn trọng cách gọi AI là “siêu trí tuệ” của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 26/9 cho biết, Bắc Kinh tôn trọng việc Mỹ gọi trí tuệ nhân tạo (AI) là “siêu trí tuệ”, sau khi hai nước nhất trí thiết lập kênh liên lạc để xử lý các sự cố liên quan đến AI.

Ông Trump không muốn Mỹ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc
Ông Trump không muốn Mỹ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington không nên hợp tác hoặc tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc, với lý do Mỹ đang giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước. 

Ông Trump không muốn Mỹ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc

Ông Trump không muốn Mỹ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington không nên hợp tác hoặc tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc, với lý do Mỹ đang giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước. 

Trung Quốc và Mỹ nhất trí thúc đẩy quan hệ ổn định
Trung Quốc và Mỹ nhất trí thúc đẩy quan hệ ổn định

VOV.VN - Chiều 25/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày tới Mỹ. Trong buổi tiệc trà trước đó, ông cho biết, hai bên đã nhất trí làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung - Mỹ.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí thúc đẩy quan hệ ổn định

Trung Quốc và Mỹ nhất trí thúc đẩy quan hệ ổn định

VOV.VN - Chiều 25/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước 3 ngày tới Mỹ. Trong buổi tiệc trà trước đó, ông cho biết, hai bên đã nhất trí làm phong phú thêm nội hàm định vị quan hệ Trung - Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ