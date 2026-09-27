Trung Quốc gửi cặp gấu trúc khổng lồ tới Mỹ

Theo Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc, hai cá thể gấu trúc khổng lồ Bình Bình (Ping Ping) và Phúc Song (Fu Shuang) đến từ Cơ sở nghiên cứu nhân giống gấu trúc khổng lồ Thành Đô đã lên đường tới Sở thú Atlanta (Mỹ) vào lúc 2h55 sáng 27/9, nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và bảo tồn gấu trúc khổng lồ ký kết hồi tháng 3/2025 giữa hiệp hội này và Sở thú Atlanta.

Gấu trúc Bình Bình. (Ảnh: Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Trung Quốc)

Bình Bình là gấu trúc đực, sinh ngày 17/3/2020, trong khi Phúc Song là gấu trúc cái, sinh ngày 18/10/2020.

Trung Quốc và Mỹ đã phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của hai chú gấu trúc nhằm đảm bảo chúng đến Sở thú Atlanta một cách an toàn và thuận lợi.

Sau khi đến Atlanta, các chú gấu trúc này sẽ trải qua quá trình cách ly. Nhân viên phía Trung Quốc sẽ túc trực tại cơ sở để chăm sóc trong thời gian này, đồng thời thực hiện các hoạt động huấn luyện thích nghi với căng thẳng và điều chỉnh hành vi nhằm giúp chúng nhanh chóng làm quen với môi trường mới.

Được biết, phía Trung Quốc và Sở thú Atlanta đã hợp tác nghiên cứu về bảo tồn gấu trúc trong hơn 20 năm. Trong quá trình hợp tác, 7 cá thể gấu trúc con đã được nhân giống thành công qua 5 lứa sinh. Theo Bắc Kinh, đây là kết quả tốt nhất đạt được trong khuôn khổ hợp tác quốc tế về nhân giống gấu trúc khổng lồ giữa Trung Quốc với khu vực Âu Mỹ.

Gấu trúc Phúc Song. (Ảnh: Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã Trung Quốc)

Trước đó, hôm 24/4, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã Trung Quốc đã ra thông báo trên tài khoản WeChat chính thức về việc sẽ đưa 2 cá thể gấu trúc Bình Bình và Phúc Song sang Mỹ để khởi động chương trình hợp tác bảo tồn kéo dài 10 năm, qua đó tiếp nối “mối lương duyên gấu trúc” đã gắn kết người dân hai nước trong hơn hai thập kỷ.

Gấu trúc là động vật quý hiếm và là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. “Ngoại giao gấu trúc” là hình thức ngoại giao mà trong đó Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị với các nước thông qua việc cho mượn gấu trúc.

Năm 2023, việc một số cá thể gấu trúc cho Mỹ mượn quay trở về Trung Quốc từng dấy lên đồn đoán “ngoại giao gấu trúc” giữa hai nước có thể bị tạm dừng trong bối cảnh quan hệ căng thẳng. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã tiếp tục cho Washington mượn thêm hai cặp gấu trúc vào năm 2024.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ vừa qua, khi phát biểu tại lễ đón chính thức ở Nhà Trắng hôm 24/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố, cặp gấu trúc Bình Bình và Phúc Song sẽ đến Sở thú Atlanta trong vài ngày tới và ra mắt công chúng Mỹ.