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Ông Trump không muốn Mỹ hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc

Chủ Nhật, 05:58, 27/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Washington không nên hợp tác hoặc tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc, với lý do Mỹ đang giữ vị trí dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai nước. 

Tổng thống Trump cho rằng Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc về AI

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc trao đổi đáng chú ý về trí tuệ nhân tạo trong chuyến thăm cấp Nhà nước của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Mỹ vừa qua.

Ông Trump sử dụng thuật ngữ “siêu trí tuệ”, hay SI, thay cho trí tuệ nhân tạo. Theo Tổng thống Mỹ, hai nhà lãnh đạo không dành quá nhiều thời gian cho vấn đề này và Washington không có ý định hợp nhất các chương trình phát triển công nghệ với Bắc Kinh.

Ong trump khong muon my hop tac phat trien tri tue nhan tao voi trung quoc hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Ông Trump cho rằng Trung Quốc muốn làm chậm tiến bộ của Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, đồng thời khẳng định Washington đang dẫn trước Bắc Kinh và sẽ tìm cách duy trì lợi thế đó, đồng thời nhấn mạnh ông không muốn Mỹ tích hợp các sáng kiến trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc.

Phát biểu mới làm rõ phạm vi hợp tác công nghệ được hai nước công bố sau cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình. Theo Nhà Trắng, Washington và Bắc Kinh đã nhất trí thiết lập Đối thoại Mỹ - Trung về “siêu trí tuệ” để trao đổi quan điểm về lợi ích và rủi ro của công nghệ này. Hai bên cũng dự kiến thành lập một kênh liên lạc về các sự cố trí tuệ nhân tạo có thể ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, cơ chế trên chủ yếu nhằm quản lý rủi ro và ngăn ngừa sự cố, không đồng nghĩa hai nước sẽ chia sẻ công nghệ, phối hợp nghiên cứu hoặc nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến.

Chính quyền Tổng thống Trump coi việc duy trì ưu thế về trí tuệ nhân tạo và chất bán dẫn là một lợi ích an ninh quốc gia quan trọng. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trước đó cũng khẳng định các loại chip tiên tiến phải xin giấy phép xuất khẩu không nằm trong các thỏa thuận thương mại vừa đạt được với Trung Quốc.

Quang Trung/VOV-Washington
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