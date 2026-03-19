Trung Quốc phản đối các cuộc tấn công nhằm vào lãnh đạo Iran

Thứ Năm, 17:22, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 19/3 đã bày tỏ quan điểm chính thức của Bắc Kinh trước những diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào giới chức Iran.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel, cũng như tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel về việc quân đội nước này có thể tiến hành các chiến dịch nhằm vào bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào của Iran nào mà không cần phê duyệt, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh cảm thấy “bàng hoàng” trước tuyên bố này.

trung quoc phan doi cac cuoc tan cong nham vao lanh dao iran hinh anh 1
Một cuộc tấn công của Israel vào Iran. Ảnh: AP

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, và hành vi sát hại lãnh đạo Nhà nước Iran cũng như tấn công vào các mục tiêu dân sự lại càng không thể chấp nhận được".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ ra thực trạng đáng lo ngại tại khu vực khi xung đột đang lan rộng, căng thẳng leo thang và có nguy cơ lan ra bên ngoài. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh nhấn mạnh việc ngừng bắn và chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt là mong muốn chung của toàn bộ cộng đồng quốc tế.

Trước những tác động tiêu cực của xung đột đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là vấn đề an ninh năng lượng, ông Lâm Kiếm kêu gọi các quốc gia liên quan cần ngay lập tức ngừng các hành động quân sự để ngăn chặn sự bất ổn trong khu vực gây ra những ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển kinh tế của thế giới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi các bên liên quan thực hiện các biện pháp cần thiết để hạ nhiệt căng thẳng, hành động phù hợp với luật pháp quốc tế, ngăn chặn đẩy tình hình khu vực rơi vào tình trạng không thể kiểm soát, gây tổn hại nghiêm trọng hơn nữa đến hòa bình và ổn định của khu vực cũng như toàn thế giới.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc viện trợ nhân đạo cho Iran và 3 nước Trung Đông
Trung Quốc viện trợ nhân đạo cho Iran và 3 nước Trung Đông

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (17/3) tuyên bố sẽ viện trợ cho 4 nước Trung Đông, trong đó có Iran, nhằm giảm bớt khủng hoảng nhân đạo cho người dân khu vực.

Trung Quốc viện trợ nhân đạo cho Iran và 3 nước Trung Đông

Trung Quốc viện trợ nhân đạo cho Iran và 3 nước Trung Đông

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (17/3) tuyên bố sẽ viện trợ cho 4 nước Trung Đông, trong đó có Iran, nhằm giảm bớt khủng hoảng nhân đạo cho người dân khu vực.

Trung Quốc tung robot "ngựa máy", có khả năng kéo hàng nặng
Trung Quốc tung robot “ngựa máy”, có khả năng kéo hàng nặng

VOV.VN - Một công ty khởi nghiệp từ Trung Quốc đã giới thiệu mẫu robot đặc biệt mang tên 2026 Year of the Horse dựa trên robot công nghiệp Lynx M20 Pro.

Trung Quốc tung robot “ngựa máy”, có khả năng kéo hàng nặng

Trung Quốc tung robot “ngựa máy”, có khả năng kéo hàng nặng

VOV.VN - Một công ty khởi nghiệp từ Trung Quốc đã giới thiệu mẫu robot đặc biệt mang tên 2026 Year of the Horse dựa trên robot công nghiệp Lynx M20 Pro.

Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận mới về thương mại với Mỹ
Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận mới về thương mại với Mỹ

VOV.VN - Phái đoàn thương mại Trung-Mỹ đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Paris, Pháp. Theo tuyên bố từ phía Trung Quốc, hai bên đã đạt được một số đồng thuận mới và nhất trí xem xét thiết lập cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận mới về thương mại với Mỹ

Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận mới về thương mại với Mỹ

VOV.VN - Phái đoàn thương mại Trung-Mỹ đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Paris, Pháp. Theo tuyên bố từ phía Trung Quốc, hai bên đã đạt được một số đồng thuận mới và nhất trí xem xét thiết lập cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương.

