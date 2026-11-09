Trung Quốc khởi động bầu cử đại biểu dự Đại hội XXI

Một quan chức của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 8/11 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử, mô tả đây là nền tảng quan trọng để tổ chức thành công Đại hội XXI, cũng là thực tiễn sinh động của việc kiên trì bền bỉ thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, tăng cường và quy chuẩn sinh hoạt chính trị trong Đảng.

Ảnh minh họa. Nguồn: VCG

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành thông tư về công tác bầu cử đại biểu tham dự Đại hội XXI, trong khi Ban Tổ chức Trung ương vạch ra các yêu cầu chi tiết để thực hiện.

Theo đó, 38 đơn vị bầu cử trên cả nước này sẽ bầu ra 2.360 đại biểu, nhiều hơn Đại hội Đảng khóa trước 60 đại biểu. Quá trình bầu cử dự kiến ​​sẽ kết thúc vào cuối tháng 6/2027.

Quan chức của Ban Tổ chức Trung ương cũng cho biết, Đại hội XXI sẽ là “kỳ họp vô cùng quan trọng và sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn” đối với Đảng và nhà nước Trung Quốc, bởi được triệu tập vào thời điểm then chốt trong nỗ lực hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035. Do vậy, 2.360 đại biểu được bầu chọn phải là những đảng viên ưu tú, những người mang trọng trách của hơn 101 triệu đảng viên và hơn 5,4 triệu tổ chức Đảng khi thực hiện nhiệm vụ của mình tại Đại hội.

Quan chức này nhấn mạnh, quy trình bầu cử sẽ đặt các tiêu chuẩn chính trị lên hàng đầu, để đảm bảo những người được bầu có tố chất tốt, cơ cấu hợp lý, đại diện rộng rãi và được đảng viên ủng hộ, đồng thời nhấn mạnh sự tham gia của các đại biểu ở cơ sở, kỷ luật bầu cử nghiêm ngặt và sự đại diện của người lao động trong các hình thức việc làm mới.

Quan chức này cũng đặc biệt nhấn mạnh đến độ tin cậy về chính trị và lòng trung thành với Đảng. Các ứng viên không đáp ứng được tiêu chuẩn về chính trị sẽ áp dụng nguyên tắc “bỏ phiếu phủ quyết”. Quy định bầu cử cũng yêu cầu kiểm tra tính liêm chính nghiêm ngặt, đánh giá phẩm chất đạo đức và hành vi của các ứng viên, nhằm ngăn chặn những cá nhân có vấn đề về kỷ luật hoặc liêm chính chưa được giải quyết lọt vào danh sách đề cử hoặc bầu chọn.

Việc lựa chọn các đại biểu đủ tiêu chuẩn được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc triệu tập thành công Đại hội XXI, mà còn đối với việc thúc đẩy chương trình phát triển dài hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.