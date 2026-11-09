English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trung Quốc khởi động bầu cử đại biểu dự Đại hội XXI

Thứ Hai, 14:23, 09/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu khởi động quy trình bầu cử các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 21 (XXI) dự kiến ​​tổ chức tại Bắc Kinh vào nửa cuối năm 2027, với các yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chính trị.

 

Một quan chức của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 8/11 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử, mô tả đây là nền tảng quan trọng để tổ chức thành công Đại hội XXI, cũng là thực tiễn sinh động của việc kiên trì bền bỉ thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, tăng cường và quy chuẩn sinh hoạt chính trị trong Đảng.

trung quoc khoi dong bau cu dai bieu du Dai hoi xxi hinh anh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: VCG

Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành thông tư về công tác bầu cử đại biểu tham dự Đại hội XXI, trong khi Ban Tổ chức Trung ương vạch ra các yêu cầu chi tiết để thực hiện.

Theo đó, 38 đơn vị bầu cử trên cả nước này sẽ bầu ra 2.360 đại biểu, nhiều hơn Đại hội Đảng khóa trước 60 đại biểu. Quá trình bầu cử dự kiến ​​sẽ kết thúc vào cuối tháng 6/2027.

Quan chức của Ban Tổ chức Trung ương cũng cho biết, Đại hội XXI sẽ là “kỳ họp vô cùng quan trọng và sự kiện có ý nghĩa chính trị to lớn” đối với Đảng và nhà nước Trung Quốc, bởi được triệu tập vào thời điểm then chốt trong nỗ lực hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035. Do vậy, 2.360 đại biểu được bầu chọn phải là những đảng viên ưu tú, những người mang trọng trách của hơn 101 triệu đảng viên và hơn 5,4 triệu tổ chức Đảng khi thực hiện nhiệm vụ của mình tại Đại hội.

Quan chức này nhấn mạnh, quy trình bầu cử sẽ đặt các tiêu chuẩn chính trị lên hàng đầu, để đảm bảo những người được bầu có tố chất tốt, cơ cấu hợp lý, đại diện rộng rãi và được đảng viên ủng hộ, đồng thời nhấn mạnh sự tham gia của các đại biểu ở cơ sở, kỷ luật bầu cử nghiêm ngặt và sự đại diện của người lao động trong các hình thức việc làm mới.

Quan chức này cũng đặc biệt nhấn mạnh đến độ tin cậy về chính trị và lòng trung thành với Đảng. Các ứng viên không đáp ứng được tiêu chuẩn về chính trị sẽ áp dụng nguyên tắc “bỏ phiếu phủ quyết”. Quy định bầu cử cũng yêu cầu kiểm tra tính liêm chính nghiêm ngặt, đánh giá phẩm chất đạo đức và hành vi của các ứng viên, nhằm ngăn chặn những cá nhân có vấn đề về kỷ luật hoặc liêm chính chưa được giải quyết lọt vào danh sách đề cử hoặc bầu chọn.

Việc lựa chọn các đại biểu đủ tiêu chuẩn được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng không chỉ đối với việc triệu tập thành công Đại hội XXI, mà còn đối với việc thúc đẩy chương trình phát triển dài hạn của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ông Tập Cận Bình khẳng định vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình khẳng định vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng cầm quyền lớn nhất thế giới có tầm ảnh hưởng lớn toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình khẳng định vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình khẳng định vai trò và tầm vóc của Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng cầm quyền lớn nhất thế giới có tầm ảnh hưởng lớn toàn cầu.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay (18/7) đã khép lại sau 3 ngày nhóm họp và đặt mục tiêu sẽ hoàn thành các nhiệm vụ cải cách mà hội nghị đề ra vào năm 2029.

Bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3 khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay (18/7) đã khép lại sau 3 ngày nhóm họp và đặt mục tiêu sẽ hoàn thành các nhiệm vụ cải cách mà hội nghị đề ra vào năm 2029.

Thường trực Ban Bí thư hội đàm với Chánh Văn phòng TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc
Thường trực Ban Bí thư hội đàm với Chánh Văn phòng TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã dành sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu đối với chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư hội đàm với Chánh Văn phòng TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thường trực Ban Bí thư hội đàm với Chánh Văn phòng TƯ Đảng Cộng sản Trung Quốc

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Trung Quốc đã dành sự đón tiếp chu đáo, nồng hậu đối với chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ