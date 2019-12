Trung Quốc không cho phép thế lực bên ngoài can thiệp Hong Kong, Macau

Sáng 20/12, tại Đặc khu hành chính Macau, chính quyền Trung Quốc đã long trọng tiến hành lễ kỷ niệm 20 năm ngày Đặc khu hành chính Macau quay trở lại Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự buổi lễ và có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh, xử lý vấn đề Macau và Hong Kong là công việc nội bộ và không cho phép các thế lực bên ngoài can thiệp.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Mạng Tân Hoa

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đánh giá, ngày này 20 năm trước mang ý nghĩa lịch sử đối với người dân Macau khi Đặc khu hành chính Macau quay trở về Trung Quốc. Trong 20 năm qua, dưới sự ủng hộ của chính quyền Trung ương, sự lãnh đạo của chính quyền Macau cũng như sự đồng tâm hiệp lực của người dân Macau, đặc khu hành chính Macau đã mở ra trang tươi sáng nhất trong lịch sử của mình, là minh chứng sống động cho thực tiễn thành công của chính sách “một đất nước hai chế độ”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, 20 năm qua, Đặc khu hành chính Macau đã đạt được nhiều thành tựu vượt bậc trên mọi mặt, kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện cũng như xã hội giữ được sự ổn định và hài hòa.

Cũng trong bài phát biểu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra cảnh báo đối với các thế lực bên ngoài khi có ý định can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình nói: “Kể từ sau khi Hong Kong, Macau quay trở lại Trung Quốc thì việc xử lý các vấn đề ở hai đặc khu này là công việc nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc không cho phép bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào công việc nội bộ của Hong Kong và Macau”.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần, Chủ tịch Trung Quốc tái khẳng định quyết tâm của nước này khi không cho phép các thế lực bên ngoài can dự vào vấn đề Hong Kong. Trước đó, hôm 16/12, tại cuộc gặp với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) – Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong, ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh quyết tâm kiên định không thay đổi của Bắc Kinh trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia, quán triệt chính sách "một đất nước, hai chế độ", phản đối bất cứ thế lực bên ngoài nào can thiệp vào tình hình Hong Kong.

Buổi lễ kỷ niệm 20 năm Đặc khu hành chính Macau quay trở về Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tình hình đặc khu hành chính Hong Kong thời gian qua xuất hiện nhiều bất ổn bởi các cuộc biểu tình kéo dài. Theo số liệu mới nhất, lực lượng chức năng Hong Kong đã bắt giữ hơn 6.000 người kể từ tháng 6 cho đến nay./.