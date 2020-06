Trung Quốc “kiên quyết phản đối” Tuyên bố chung của G7 về Hong Kong

Trung Quốc một lần nữa bày tỏ sự "không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối" trước việc Ngoại trưởng các nước G7 thông qua Tuyên bố chung về luật an ninh quốc gia tại Hong Kong.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Biarritz, Pháp ngày 22/8/2019. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 18/6 về đối thoại giữa Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo diễn ra tại Mỹ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, ông Dương Khiết Trì đã đề cập đến những vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong quan hệ hai nước, như Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương..., đồng thời làm rõ thái độ cơ bản và lập trường của Bắc Kinh trong các vấn đề này.

Về vấn đề Hong Kong, ông Dương Khiết Trì đã "kiên quyết phản đối" những phát ngôn và hành vi của Mỹ can thiệp vào và công việc của Hong Kong, cũng như Tuyên bố về vấn đề này của Ngoại trưởng các nước G7. Ông hối thúc Mỹ tôn trọng chủ quyền của Trung Quốc, nhìn nhận "khách quan, công bằng" việc xây dựng luật an ninh quốc gia ở Hong Kong, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ Hong Kong dưới mọi hình thức.

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cũng bày tỏ sự "không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối" trước tuyên bố của Ngoại trưởng G7.

Ông cho rằng, nội dung cốt lõi của Tuyên bố chung Trung Quốc - Anh là việc Bắc Kinh khôi phục chủ quyền đối với Hong Kong. Trung Quốc khuyến cáo các bên ngừng "nhúng tay" vào công việc của đặc khu này và can thiệp vào nội bộ Trung Quốc.

Trước đó, ngày 17/6, Ngoại trưởng G7 và Đại diện cấp cao EU đã ra Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về quyết định của Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hong Kong. Tuyên bố cho rằng, quyết định này không phù hợp với Luật Cơ bản Hong Kong và các cam kết quốc tế của Trung Quốc theo các nguyên tắc của Tuyên bố chung Trung Quốc - Anh. Tuyên bố cũng cho rằng, Luật an ninh quốc gia của Trung Quốc sẽ cản trở nguyên tắc “một đất nước, hai chế độ” cũng như quyền tự chủ của Hong Kong, ảnh hưởng tới hệ thống đã giúp Hong Kong trở nên thịnh vượng và thành công trong nhiều năm qua./.